Những khu đất, dự án 'xông đất' thị trường đấu giá năm 2026 ở Hà Nội

TPO - Ngay trong những tuần đầu tiên của năm 2026, nhiều khu đất ở Hà Nội lên "sàn đấu giá", từ dự án khu nhà ở đến những lô đất ở riêng lẻ tại khu vực ngoại thành.

Một trong những khu đất đáng chú ý nhất mở màn thị trường đấu giá năm 2026 là Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở liền kề, nhà ở liền kề kết hợp thương mại dịch vụ (Đô thị số 7) tại khu K3, xã Thường Tín.

Theo thông báo của Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam, tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất của Ban Quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Thường Tín. Khu đất có tổng diện tích 17.791m2, trong đó 6.735m2 được đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất, gồm 6.135m2 đất xây dựng nhà ở liền kề và 600m2 đất xây dựng nhà ở liền kề kết hợp thương mại dịch vụ.

Cụ thể là quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở liền kề, nhà ở liền kề kết hợp thương mại dịch vụ ký hiệu Đô thị số 7 tại khu K3 Thường Tín.

Hà Nội sắp đấu giá khu đất hơn 6.700m2 làm dự án nhà ở tại Thường Tín. Ảnh minh hoạ.

Giá khởi điểm của tài sản là hơn 459,33 tỷ đồng; tiền đặt trước hơn 91,86 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, phiên đấu giá được tổ chức sáng 24/1/2026 tại Hội trường UBND xã Thường Tín theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng, tối thiểu ba vòng bắt buộc, áp dụng phương thức trả giá lên.

Khu đất đã hoàn tất giải phóng mặt bằng và san nền cơ bản. Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính, trong đó vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 20% tổng mức đầu tư dự án.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản cũng vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Hát Môn.

Cụ thể là quyền sử dụng đất ở đối với 6 thửa đất tại khu Cổng Nội, xã Tam Hiệp (nay là xã Hát Môn) và 8 thửa đất tại khu Cát Hạ, xã Tam Thuấn (nay là xã Hát Môn), TP Hà Nội. Các thửa đất có diện tích 96 - 149 m2/thửa với giá khởi điểm 6,4 - 7,9 triệu đồng/m2.

Phương thức, hình thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá theo phương thức trả giá lên. Cuộc đấu giá diễn ra vào ngày 16/1/2026 tại Hội trường Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Hát Môn.