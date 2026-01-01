Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

Essensia Broadway – Nghệ thuật kiến tạo trải nghiệm sống đô thị mang dấu ấn Phú Long

P.V

Giữa dòng chảy đô thị không ngừng mở rộng, chuẩn sống cao cấp không được đo bằng số lượng tiện ích mà ở cách chúng nâng tầm nhịp sống. Đó cũng là thước đo của giới tinh hoa khi lựa chọn chốn an cư. Tại Essensia Broadway, Phú Long tiếp cận hệ tiện ích như một giá trị cốt lõi của nghệ thuật kiến tạo trải nghiệm sống, nơi mỗi điểm chạm đều góp phần khắc họa bản sắc của cộng đồng tinh hoa.

Với Phú Long, tiện ích không còn là danh sách

Thay vì chạy theo số lượng, hệ tiện ích tại Essensia Broadway được Nhà phát triển Phú Long tạo dựng như một đặc quyền cho khách hàng. Trong đó, mỗi không gian tiện ích đảm nhận một vai trò rõ ràng, bổ trợ lẫn nhau trong dòng chảy đời sống thường nhật của cư dân.

bw-byv-night-1.png
Hệ tiện ích định hình phong cách sống mang dấu ấn Broadway. Ảnh: Phú Long

Chia sẻ về triết lý phát triển dự án, đại diện Phú Long cho biết: “Trong cách tiếp cận của chúng tôi, tiện ích không đơn thuần là những hạng mục cần có để hoàn thiện dự án, mà là những đặc quyền sống được tận hưởng mỗi ngày. Vì vậy, từng điểm dừng tại Essensia Broadway đều được nghiên cứu kỹ lưỡng, đặt trong mối liên kết tổng thể như một mô hình đô thị thu nhỏ – nơi con người có thể thư giãn, tương tác và tái tạo năng lượng một cách tự nhiên. Khi được sử dụng thường xuyên, chúng không chỉ nâng cao chất lượng sống, mà còn góp phần hình thành nếp sinh hoạt, nuôi dưỡng cảm giác thuộc về và đặt nền móng cho một cộng đồng bền vững theo thời gian.”

Theo tinh thần ấy, các không gian chức năng tại tổ hợp phố thị thương mại và nghệ thuật Essensia Broadway được sắp đặt như một chuỗi chuyển cảnh liền mạch. Nhờ đó, nhịp sống của cư dân được dẫn dắt linh hoạt qua nhiều cung bậc từ sôi động, kết nối, riêng tư đến những khoảnh khắc thư giãn được “may đo” theo nhu cầu cá nhân.

Giữ vị trí trung tâm trong kịch bản trải nghiệm ấy, Broadway Clubhouse trở thành điểm quy tụ và dẫn dắt nhịp sống cộng đồng – nơi những giá trị sống không chỉ được cảm nhận qua hệ tiện ích mà còn được định hình bằng cảm xúc, sự kết nối và phong cách sống đặc trưng của cư dân Essensia Broadway.

Broadway Clubhouse – Tác phẩm “may đo” cho nghệ thuật sống đẳng cấp

Không đi theo khuôn mẫu sẵn có, Broadway Clubhouse được Phú Long thiết kế như một “tác phẩm may đo” dành riêng cho nhịp sống Essensia Broadway. Sự kết hợp giữa Art-Deco sắc sảo và cảm hứng từ Aladdin trong “Nghìn lẻ một đêm” mang đến một diện mạo kiến trúc giàu thẩm mỹ, hài hòa giữa giá trị tạo hình và công năng sử dụng.

es-broadway-club-housee.jpg
Broadway Clubhouse giữ vai trò trung tâm trong nhịp sống của Essensia Broadway. Ảnh: Phú Long

Bên trong “tác phẩm” ấy, các tiện ích không được sắp đặt theo lối liệt kê mà tổ chức như những phân cảnh được cân chỉnh kỹ lưỡng cho từng trạng thái sống. Hồ bơi thác nước sợi quang học mở ra hiệu ứng ánh sáng đầy mê hoặc; bể jacuzzi và khu spa tạo nên những khoảng thư giãn riêng tư; phòng gym và yoga mang đến sự cân bằng giữa thể chất và tinh thần; khu vui chơi trẻ em được thiết kế như một thế giới thu nhỏ, trong khi thư viện trở thành điểm dừng tĩnh lặng hiếm có giữa nhịp sống đô thị sôi động.

Ở cao độ cảm xúc khác, quầy Bar Rooftop mở ra điểm thưởng ngoạn trên cao để những cuộc trò chuyện diễn ra trong phông nền thành phố đầy cảm hứng. Bên cạnh đó, phòng golf giả lập và rạp chiếu phim mang đến những khoảnh khắc giải trí được cá nhân hóa, đủ riêng tư để tận hưởng, đủ gắn kết để sẻ chia.

eb-roofbar-v1-16x9.jpg
Bar Rooftop – điểm hẹn trên cao giữa phông nền thành phố. Ảnh: Phú Long

Vượt lên trên vai trò của một điểm nhấn tiện ích đơn thuần, Clubhouse trở thành “trái tim” vận hành của Essensia Broadway – nơi nhịp sống cộng đồng được nuôi dưỡng, cảm xúc được kết nối và phong cách sống dần được định hình qua từng khoảnh khắc.

Song, không dừng lại ở clubhouse, Essensia Broadway tiếp tục mở rộng trải nghiệm sống theo một tư duy nhất quán: kiến tạo đời sống đô thị như một dòng chảy có nhịp điệu, có cao trào và có những khoảng lắng cần thiết.

Nổi bật trong đó là công viên và quảng trường Broadway với quy mô hơn 3.000 m², được hình dung như một “sân khấu ngoài trời” của đời sống cộng đồng. Tại đây, những hoạt động thường nhật – từ dạo bộ, thư giãn, gặp gỡ đến các sự kiện nhỏ mang tính kết nối – diễn ra trong khuôn viên được thiết kế mở, hài hòa giữa cảnh quan xanh và nhịp sống đô thị, tạo nên những khoảnh khắc sống động nhưng không ồn ào.

Kết nối công viên và quảng trường là các tuyến phố trải nghiệm cùng hệ cảnh quan nội khu được chăm chút kỹ lưỡng. Những lối dạo bộ, khoảng xanh và không gian sinh hoạt chung được kết nối với nhau, vừa tạo dòng di chuyển mạch lạc, vừa mở ra các điểm dừng thư giãn, giúp cư dân cảm nhận trọn vẹn nhịp sống Art-Urban đặc trưng của Essensia Broadway.

Mỗi tiện ích, dù lớn hay nhỏ, đều được đặt đúng vị trí trong tổng thể, bổ trợ lẫn nhau để hình thành một môi trường sống đa lớp. Chính sự nhất quán và chiều sâu ấy đã hoàn thiện bức tranh về nghệ thuật kiến tạo đặc quyền sống đẳng cấp của Phú Long, nơi mỗi lát cắt tại Essensia Broadway đều góp phần kể tiếp câu chuyện sống theo cách bền bỉ, tinh tế và giàu cảm hứng.

Tọa lạc trên mặt tiền đại lộ Nguyễn Hữu Thọ, Essensia Broadway là dự án thứ ba trong quần thể Essensia Nam Sài Gòn được Nhà phát triển Phú Long khởi công vào cuối tháng 11/2025, tiếp nối Essensia Sky và Essensia Parkway. Trên quy mô hơn 25.000 m², với mật độ xây dựng chỉ gần 42%, dự án cung cấp ra thị trường 31 căn nhà phố thương mại (160 - 393m²) và 56 căn nhà phố liền kề (146 - 345m²).

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline: 090.629.68.68.

P.V
#Essensia Broadway #Phú Long #trải nghiệm sống #đô thị cao cấp

