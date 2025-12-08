Đấu giá đất vùng quê: Giá 'bị đẩy' lên cao gấp 3 lần giá khởi điểm

TPO - Phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại xóm Ân Hoà 13, xã Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) vừa diễn ra đã khiến cả khu vực “dậy sóng” khi mức giá trúng bị đẩy lên cao gấp 2,5–3 lần giá khởi điểm.

Gần 1.000 người tham dự, 3.800 bộ hồ sơ – tỷ lệ 25 hồ sơ/lô

Theo thông tin từ đơn vị tổ chức, phiên đấu giá gồm 154 lô đất, thu hút gần 1.000 người tham gia với hơn 3.800 bộ hồ sơ, tương đương trung bình 25 bộ hồ sơ/lô — mức được đánh giá là kỷ lục tại các phiên đấu giá đất ở khu vực nông thôn Ninh Bình từ trước đến nay.

Phiên đấu giá diễn ra qua 3 vòng trả giá, kéo dài đến 15h mới kết thúc. Mức tăng giá mạnh tập trung vào các lô có vị trí mặt đường lớn. Trong đó: Lô CL3-01, diện tích 152 m², có vị trí góc, mặt đường lớn, trúng với giá gần 28 triệu đồng/m² (khoảng 4,25 tỷ đồng), trong khi giá khởi điểm chỉ 12 triệu đồng/m².

Với các lô mặt trong, mức tăng còn mạnh hơn. Lô CL5-19 (120 m²) trúng với giá 17 triệu đồng/m², gấp 3,4 lần giá khởi điểm (5 triệu đồng/m²).

Các lô còn lại dao động 14–15 triệu đồng/m², tương đương 1,7–1,8 tỷ đồng/lô — mức giá được xem là bất thường đối với một khu vực thuần nông.

"Đất làng quê mà giá như phố”

Khi kết quả trúng đấu giá được công bố, cả hội trường xôn xao. Nhiều nhà đầu tư đến từ nơi khác và không ít người dân sở tại đều tỏ ra bất ngờ, thậm chí choáng váng. Bởi theo người dân, những phiên đấu giá trước đó tại khu vực lân cận chỉ dao động khoảng 1 tỷ đồng/lô mặt trong. Mức tăng đột biến khiến nhiều người lo ngại về việc hình thành mặt bằng giá mới cao bất thường.

"Tôi thực sự sốc khi công bố giá trúng đấu giá, tôi không nghĩ tại vùng nông thôn có giá đất như phố. Giá đã bị đẩy lên quá nóng so với mặt bằng thu nhập của người dân địa phương" anh Nguyễn Hòa, người dân xã Kim Sơn vừa tham gia đấu giá nói.

Theo ghi nhận của PV, ngay khi có kết quả trúng đấu giá, môi giới ngay lập tức rao bán giá chênh từ 30-50 triệu đồng/lô...

Thậm chí, những ngày qua, nhiều đơn vị môi giới đổ về khu đấu giá, dùng các thùng container, dựng bàn ghế, lập điểm tư vấn ngay trên nền đất đang thi công hạ tầng, biến khu vực này thành “sàn giao dịch dã chiến”, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

TS. Trần Xuân Lượng – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam – cảnh báo người dân và nhà đầu tư cần tỉnh táo trước những cơn “sốt đất ảo” do giới đầu cơ tạo ra, tránh chạy theo đám đông.

Theo ông, bài học “ôm bom” của các cơn sốt đất trước đây vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt tại những khu vực nông thôn, nơi nhu cầu ở thực thấp và thị trường ít giao dịch.

“Nhà đầu tư ôm đất giá cao dễ bị chôn vốn, kẹt hàng. Thị trường sốt nóng giống như cục than hồng chuyền tay nhau, ai giữ cuối cùng khi bong bóng vỡ sẽ là người chịu thiệt lớn nhất”, ông Lượng nhấn mạnh.