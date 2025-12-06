Ninh Bình: Đấu giá đất vùng quê: Chưa lên sàn 'cò đất' đổ về gây náo loạn

TPO - Thời gian gần đây, nhiều làng quê ở Ninh Bình bỗng sôi động khi các phiên đấu giá đất mới vẫn “nóng hơn chảo lửa" dù thực tế hàng loạt khu đất trúng đấu giá trước đó đang rơi vào cảnh bỏ hoang, ít người về ở. Nguyên nhân không đến từ nhu cầu thực của người dân địa phương, mà chủ yếu do sự đổ bộ ồ ạt của giới đầu cơ và đội "cò đất" từ các tỉnh lân cận.

Chưa lên sàn đấu giá “cò đất” đổ về gây náo loạn

Tại nhiều xã vùng ven ở huyện Kim Sơn cũ (tỉnh Ninh Bình) thời gian qua, cảnh tượng người lạ đổ về nườm nượp đã trở nên quen thuộc khi mỗi phiên đấu giá đất diễn ra. Nhiều cung đường ô tô xếp hàng dài, quán cà phê đông nghịt người… tất cả giống như một “hội chợ bất động sản” hơn là phiên đấu giá đất nông thôn.

Đơn cử như tại phiên đấu giá 292 lô đất ở tại xóm 6 và xóm 8, xã Định Hóa (huyện Kim Sơn cũ) do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình tổ chức hôm 30/11.

Thông tin rao bán chênh, môi giới ký hợp đồng cọc mua đất xuyên đêm tại khu đất đấu giá xã vùng ven tỉnh Ninh Bình ngay sau khi phiên đấu giá kết thúc để tạo "sốt ảo". Ảnh: MXH.

Theo đó, phiên đấu giá có sự tham gia của 490 khách hàng trong và ngoài tỉnh đổ về với 3809 hồ sơ (với tỷ lệ khoảng 13 hồ sơ/lô). Sau 3 vòng trả giá, toàn bộ 292 lô đất đều có chủ, mang về gần 316 tỷ đồng, cao hơn giá khởi điểm là 134 tỷ đồng.

Cũng tại huyện Kim Sơn cũ, chỉ hơn tháng trước (ngày 19/10-PV) diễn ra phiên đấu giá 284 lô đất tại xóm Bình Minh 7, xã Bình Minh. Phiên đấu giá này cũng có sự tham gia của gần 500 khách hàng với 2592 hồ sơ (tỷ lệ hơn 9 hồ sơ/lô). Kết thúc phiên đấu giá, tất cả các lô đất có chủ, mang về gần 359 tỷ đồng, cao hơn giá khởi điểm 116,4 tỷ đồng.

Hay dù sáng 7/12, phiên đấu giá 154 lô đất tại xóm Ân Hoà 13 xã Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) mới diễn ra, những ngày qua hàng trăm môi giới đã đổ về đây xem đất, nộp hồ sơ đấu giá.

Sáng 7/12, phiên đấu giá 154 lô đất tại xóm Ân Hoà 13 xã Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) mới diễn ra, những ngày qua hàng trăm môi giới đã đổ về đây xem đất. Thậm chí, nhiều đơn vị môi giới dùng các thùng container, dựng bàn ghế, lập điểm tư vấn ngay trên nền đất đang thi công hạ tầng biến khu vực này thành “sàn giao dịch dã chiến”, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Thậm chí, nhiều đơn vị môi giới dùng các thùng container, dựng bàn ghế, lập điểm tư vấn ngay trên nền đất đang thi công hạ tầng, biến khu vực này thành “sàn giao dịch dã chiến”, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Một môi giới cho biết riêng nhóm anh ta đã “rải” 50 bộ hồ sơ để tham gia phiên đấu giá sắp tới. "Chúng tôi đã nộp 50 bộ hồ sơ để tham đấu giá vào ngày mai. Với sức nóng tại các phiên đấu giá đất diễn ra mới đây, dự báo phiên đấu giá 154 lô đất tại xóm Ân Hoà 13 xã Kim Sơn cũng nóng không kém", môi giới này nói.

Cảnh báo nguy cơ "om bom" khi giới đầu cơ rút đi

Ghi nhận của PV Tiền Phong cho thấy, phần lớn người dân địa phương không có nhu cầu mua đất để ở. Tuy nhiên, số lượng hồ sơ tại các phiên đấu giá luôn lên đến hàng nghìn bộ, chủ yếu đến từ giới đầu cơ, môi giới từ Ninh Bình và các tỉnh lân cận.

Trái ngược với sự sôi động trong các phiên đấu giá, nhiều khu đất đã trúng đấu giá từ các năm trước vẫn bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, hạ tầng thưa vắng, hiếm có người xây dựng nhà ở.

Dù vậy, giá đất tại các khu vực này vẫn liên tục được đẩy lên, có lô tăng gấp 1,5–2 lần chỉ sau vài vòng trả giá.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ "om bom", mắc kẹt khi giới đầu cơ rút đi.

Điều đáng nói, một môi giới địa phương tiết lộ để tạo "cơn sốt ảo" các nhóm cò đất đang áp dụng chiêu “lướt sóng nhanh” ngay khi phiên đấu giá đất kết thúc. Theo đó, trong nhóm tự mua lại của nhau với mức chênh 30–50 triệu đồng/lô để tạo cảm giác thanh khoản cao, kích thích người ngoài lao vào mua theo, khiến mặt bằng giá bị đẩy lên phi thực tế.

“Chúng tôi sống ở đây biết rõ đất này để ở thì ít ai mua, nhưng cò đất bên ngoài kéo về đông quá, họ trả giá tầng tầng lớp lớp khiến giá bị thổi lên phi thực tế”, một người dân xã Định Hóa chia sẻ.

Còn anh Vũ Kim Bài – người dân xã Kim Sơn (gần khu vực đấu giá đất xóm Ân Hoà 13) cho rằng: “Nếu giá cứ bị thổi lên ảo, cuối cùng khổ nhất vẫn là người dân trong vùng. Cơ hội tiếp cận đất ở bị thu hẹp, còn đất trúng đấu giá thì vẫn bị bỏ hoang.”.

TS. Trần Xuân Lượng – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam – cảnh báo người dân và nhà đầu tư cần tỉnh táo trước những cơn “sốt đất ảo” do giới đầu cơ tạo ra, tránh chạy theo đám đông.

Theo ông, bài học “ôm bom” của các cơn sốt đất trước đây vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt tại những khu vực nông thôn, nơi nhu cầu ở thực thấp và thị trường ít giao dịch.

“Nhà đầu tư ôm đất giá cao dễ bị chôn vốn, kẹt hàng. Thị trường sốt nóng giống như cục than hồng chuyền tay nhau, ai giữ cuối cùng khi bong bóng vỡ sẽ là người chịu thiệt lớn nhất”, ông Lượng nhấn mạnh.