Giữa lòng 'viên ngọc quý' Cần Giờ, Vịnh Ngọc có gì khiến Sentosa Cove cũng phải 'ganh tị'?

Với biển hồ 800ha, bãi tắm riêng sau nhà, tầm nhìn không giới hạn và bối cảnh sinh quyển hàng triệu năm tuổi, Vịnh Ngọc đang trở thành biểu tượng xa xỉ mới của giới siêu giàu, thay thế những lựa chọn quen thuộc như Sentosa (Singapore) hay Palm Jumeirah (Dubai). Tài sản xanh quý hiếm bậc nhất thế giới này cũng đang kích hoạt một cuộc “di cư xanh” của giới tinh hoa đến với đô thị sinh thái, tiện ích cao cấp và vận hành chuẩn quốc tế.

Thiên nhiên nguyên bản hàng triệu năm tuổi và cảnh quan không thể sao chép

Với giới siêu giàu thế giới, việc sở hữu một second home ở Sentosa Cove hay Palm Jumeirah mang ý nghĩa biểu tượng. Thế nhưng, khi những đô thị biển này dần trở nên tương đồng về mặt trải nghiệm, giới thượng lưu bắt đầu tìm kiếm một biểu tượng xa xỉ mới.

Vịnh Ngọc xuất hiện như một lời đáp hoàn hảo. Giữa lòng siêu đô thị ESG++ đầu tiên tại Việt Nam, biển hồ Lagoon hơn 800ha - rộng hơn cả diện tích đảo Sentosa - mở ra những trải nghiệm sống, nghỉ dưỡng biển vượt xa nhiều “tượng đài” nghỉ dưỡng quốc tế.

Những căn biệt thự xa hoa tại “vịnh tỷ phú” đều sở hữu bãi biển riêng sau nhà. Làn nước mặn được lọc bằng công nghệ hiện đại để giữ độ trong tự nhiên quanh năm, mang đến đặc quyền tắm biển tự nhiên ngay trong lòng nội khu. Cư dân tinh hoa không cần phải đi xa, mà chỉ cần vài bước từ phòng ngủ, mở cửa hiên, là cả một vịnh biển thượng lưu riêng tư đã chờ sẵn.

Nhiều biệt thự tại Vịnh Ngọc sở hữu tầm nhìn trải dài hơn 8km mặt biển hồ (Ảnh phối cảnh: Vinhomes)

Với nhiều gia chủ, mặt nước không chỉ là cảnh quan mà là phần mở rộng của “lãnh địa” cá nhân, gắn với cảm xúc sâu thẳm về đặc quyền sống gần nguồn cội của sự sống. Nhưng hiếm có nơi nào trên thế giới hiện thực hóa được điều đó ở một đẳng cấp như Vịnh Ngọc.

Sentosa Cove - chốn đi về của các triệu phú đảo quốc sư tử - chỉ mang tới những kênh đào nhân tạo giới hạn tầm nhìn, dù những khu biệt thự tại đây trị giá lên 20 - 100 triệu USD. Trong khi đó, tại Vịnh Ngọc, mặt nước mở ra liền mạch đến tận đường chân trời, với tầm nhìn choáng ngợp - lên tới hơn 8km mặt biển hồ.

Vịnh Ngọc đem đến những trải nghiệm khó có được ngay cả ở Sentosa Cove hay Palm Jumeirah (Ảnh phối cảnh: Vinhomes)

Song, giá trị của Vịnh Ngọc không chỉ nằm ở quy mô mặt nước. Sự kín đáo của Sentosa từng được xem là chuẩn mực, nhưng tại Vịnh Ngọc, khái niệm riêng tư được nâng lên một tầng cao hơn. Những không gian tái tạo, bể bơi chuẩn resort, các cung đường dạo bộ phủ tán xanh cùng nhịp sống biệt lập kề bên khu sinh quyển tạo nên môi trường lý tưởng cho những người muốn cân bằng giữa cường độ làm việc toàn cầu và nhu cầu sống gắn kết với thiên nhiên. Đây không phải điểm dừng chân cuối tuần, mà là nơi định hình phong cách sống dài hạn của tầng lớp dẫn dắt.

Tài sản quý hiếm bậc nhất thế giới kích hoạt xu hướng “di cư xanh”

Khác biệt cốt lõi của Vịnh Ngọc còn nằm ở bối cảnh tự nhiên độc bản: phía sau là khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn 75.000ha được UNESCO công nhận, phía trước là Thái Bình Dương bao la. Hệ sinh thái hàng triệu năm tuổi này vận hành như một “cỗ máy điều hòa khổng lồ” tự nhiên, giúp nền nhiệt tại Vịnh Ngọc luôn thấp hơn trung tâm TP.HCM khoảng 2-3 độ C. Nhờ đó, Vịnh Ngọc mở ra hành trình để mỗi chủ nhân chạm tới phiên bản trọn vẹn nhất của sự thịnh vượng và bình yên - giá trị mà giới thượng lưu toàn cầu theo đuổi.

TS. Lê Xuân Sang, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới, ở Đông Nam Á, cho rằng khó tìm thấy một đại đô thị ven biển nào có địa thế độc đáo và quy mô tương tự, lại đáp ứng chuẩn ESG++.

“Nói đây là bất động sản hàng hiệu hiếm có khó tìm trên thế giới là hoàn toàn có cơ sở. Với những người có điều kiện, mong muốn được sống trong một ‘thiên đường’ đúng nghĩa, thì đây là loại tài sản cực kỳ hấp dẫn”, ông nhận xét.

TP.HCM đang chứng kiến xu hướng “di cư xanh” của giới tinh hoa đến các đô thị sinh thái, tiện ích cao cấp và vận hành chuẩn quốc tế (Ảnh phối cảnh: Vinhomes)

Theo PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến, chuyên gia cao cấp về đất đai, bất động sản, nội đô TP.HCM đang đối mặt với hàng loạt thách thức về giao thông, ô nhiễm và đặc biệt là tình trạng kẹt xe. Trong khi đó, Cần Giờ gần như “miễn nhiễm” với các “căn bệnh đô thị” cố hữu ấy. Việc được quy hoạch đồng bộ, bài bản hạ tầng kỹ thuật ngay từ đầu theo chuẩn quốc tế giúp khu vực này giữ được chất lượng sống ổn định trong dài hạn.

Sở hữu không gian sống tại Vịnh Ngọc, giới thượng lưu sẽ nhận “phần thưởng lớn” từ giá trị sức khỏe và tinh thần. Nhiều nghiên cứu chỉ ra, ở các đô thị xanh, tuổi thọ con người có thể tăng thêm 5 - 7 năm.

Bên cạnh đó, khi sống giữa một cộng đồng tinh hoa toàn cầu văn minh, mối quan hệ xã hội hài hòa, xung đột được tiết giảm, sức khỏe tinh thần được củng cố. Đây là “cổ tức vô hình” mà chỉ tài sản ESG++ mới có thể mang lại.

“Cư dân sống trong đô thị Cần Giờ sẽ là cư dân mẫu của người Việt Nam trong những năm 2030 và tương lai, là hình mẫu dẫn dắt tầng lớp tinh hoa, giàu có. Khi đó, bất động sản không chỉ tích sản mà còn là sản phẩm nâng giá trị đẳng cấp của người sở hữu”, PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến nhìn nhận.

Còn với các nhà đầu tư, TS. Lê Xuân Sang cho rằng, nắm giữ bất động sản ESG++ đồng nghĩa nắm giữ một loại tài sản “blue-chip” khan hiếm, có giá trị cao và mang tính phòng thủ mạnh trong mọi chu kỳ kinh tế.

Theo các chuyên gia, quy hoạch ở khu vực biển ổn định hơn rất nhiều so với đất liền. Khả năng điều chỉnh quy hoạch, thay đổi mật độ hay chức năng gần như không xảy ra. Chính sự ổn định, khan hiếm và chất sống ESG++ không thể sao chép của các bất động sản siêu sang tại Vinhomes Green Paradise nói chung và Vịnh Ngọc nói riêng đang tạo nền tảng cho một xu hướng dịch chuyển cư trú mới của giới tinh hoa - từ trung tâm đô thị quá tải sang siêu đô thị sinh thái biển vận hành chuẩn quốc tế, nơi giá trị tài sản tăng trưởng bền vững theo thời gian.