Địa ốc

Google News

Lý do TPHCM chưa hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Duy Quang
TPO - Đến nay, tổng số thửa đất ở TPHCM đã hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai “đúng - đủ - sạch - sống” đạt 3,14 triệu thửa đất. Tổng số thửa đất nhóm 2 đã “được xác thực chủ” đạt 1,76 triệu thửa đất. Tổng số thửa đất chưa được hoàn thiện đúng - đủ - sạch - sống là 689.629 thửa đất do chưa đối khớp được thông tin chủ sử dụng đất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM vừa có báo cáo tổng kết triển khai thực hiện chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, theo kế hoạch 515 /KH-BCA-BNN-MT của Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại TPHCM.

Kết quả xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai “đúng - đủ - sạch - sống” cho thấy, tổng số thửa đất đã làm đạt 3,14 triệu thửa đất trên tổng 3,83 triệu thửa đất, đạt hơn 82%.

Trong đó, tổng số thửa đất nhóm 1 dữ liệu đã đạt tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” đạt 1,38 triệu thửa đất (chiếm 36,07%). Tổng số thửa đất nhóm 2 đã “được xác thực chủ” đạt 1,76 triệu thửa đất (chiếm 45,95 %).

TPHCM đã hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai "đúng - đủ - sạch - sống" cho thấy, tổng số thửa đất đã làm đạt 3,14 triệu thửa đất trên tổng 3,83 triệu thửa đất, đạt hơn 82%.

Tổng số thửa đất nhóm 2 còn lại chưa được hoàn thiện đúng - đủ - sạch - sống là 689.629 thửa đất (chiếm 17,98% thửa đất nhóm 2) do chưa đối khớp được thông tin chủ sử dụng đất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nguyên nhân sự chênh lệch số lượng so với rà soát ban đầu là do dữ liệu được xây dựng, quản lý, vận hành và cập nhật qua các thời kỳ sử dụng nhiều hệ quy chiếu, nhiều loại bản đồ khác nhau, qua nhiều lần chuyển đổi nên phát sinh nhiều dữ liệu chưa được chuẩn hóa thông tin, dữ liệu chưa được chuyển đổi thông tin lịch sử.

Ngoài ra, tốc độ đô thị hoá, công nghiệp hoá dẫn biến động đất đai lớn qua nhiều năm nhưng chưa được cập nhật đầy đủ vào hồ sơ. Thiếu thông tin, thiếu giấy tờ pháp lý của người sử dụng đất dẫn đến không đủ căn cứ để hoàn thiện dữ liệu.

Một nguyên nhân khác được Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM chỉ ra là thời gian thực hiện ngắn, kèm theo khối lượng công việc rất lớn, nên khối lượng xác định ban đầu trong nhiệm vụ rà soát, phân loại có khối lượng chưa bám sát với khối lượng thực tế thực hiện.

Trên cả nước, Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp - Môi trường) cho biết, hơn 61 triệu thửa đất đã được đẩy về hệ thống quốc gia. Trong đó, 23,5 triệu thửa đất “đúng - đủ - sạch - sống” phục vụ khai thác sau khi kết thúc chiến dịch 90 ngày chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Hiện còn 37,6 triệu thửa đất đang tiếp tục được làm sạch, đúng, đủ.

Duy Quang
