Địa ốc

Google News

TPHCM khuyến nghị người dân phối hợp 'làm sạch' dữ liệu đất đai

Duy Quang
TPO - Công an TPHCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường khuyến nghị người dân tích cực phối hợp, tham gia cung cấp và xác thực thông tin đất đai, nhà ở. Cụ thể chủ động cung cấp, xác thực thông tin, phối hợp với công an cơ sở, cán bộ văn hóa xã hội, tổ dân phố, khu phố để kê khai, bổ sung, chỉnh lý thông tin.

Ngày 24/10, Công an TPHCM có công văn về việc phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, TPHCM đang khẩn trương triển khai chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai nhằm xây dựng hệ thống dữ liệu đất đai đúng - đủ - sạch - sống, phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước, đồng thời cắt giảm thủ tục hành chính, giấy tờ công dân.

Sau 1 tháng triển khai, mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực trong việc hợp nhất cơ sở dữ liệu từ 3 địa phương trước sáp nhập (TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu) thành một khối thống nhất với 4.933.319 bảng ghi thông tin người sử dụng đất, người sở hữu nhà ở nhưng chiến dịch vẫn đang gặp nhiều khó khăn, chủ yếu do thiếu sự đồng bộ, thống nhất về thông tin chủ sử dụng đất và giấy tờ.

Tuy nhiên, quá trình làm sạch dữ liệu vẫn còn gặp nhiều khó khăn do thiếu sự thống nhất giữa thông tin chủ sử dụng đất và các loại giấy tờ liên quan. Do đó, việc tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chủ động rà soát và cập nhật thông tin là nhiệm vụ trọng tâm hiện nay.

Hôm 7/10, UBND TPHCM cũng đã ban hành quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai TPHCM.

TPHCM đang khẩn trương triển khai chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai nhằm xây dựng hệ thống dữ liệu đất đai đúng - đủ - sạch - sống.

Ban chỉ đạo gồm 10 thành viên do Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh làm Trưởng Ban, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Toàn Thắng làm Phó trưởng Ban thường trực, 2 Phó trưởng Ban là bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường và đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TPHCM.

Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo là tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai TPHCM. Chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn UBND các xã, phường, đặc khu triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai TPHCM.

Cùng với đó, chỉ đạo rà soát, tái cấu trúc các quy trình, thủ tục hành chính về đất đai, cắt giảm thành phần hồ sơ giấy. Khai thác dữ liệu sẵn có trong cơ sở dữ liệu đất đai, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác để giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, tổ chức bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, dữ liệu trong suốt quá trình tổ chức thực hiện; có phương án dự phòng, xử lý sự cố kịp thời.

Theo Công an TPHCM, vai trò và quyền lợi của người dân khi hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai sẽ mang lại những lợi ích thiết thực đó là cắt giảm thủ tục hành chính. Thông tin được chuẩn hóa sẽ giúp giảm thiểu hồ sơ, giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục liên quan đến cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến động đất đai. Nhà ở của người dân sẽ được cập nhật chính xác, minh bạch, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và tài sản trên môi trường số.

Vì quyền lợi của chính mình, Công an TPHCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn thiết khuyến nghị người dân tích cực phối hợp, tham gia cung cấp và xác thực thông tin đất đai, nhà ở. Cụ thể chủ động cung cấp, xác thực thông tin, phối hợp với công an cơ sở, cán bộ văn hóa xã hội, tổ dân phố, khu phố để kê khai, bổ sung, chỉnh lý thông tin.

Người dân có thể đến các bàn hướng dẫn được bố trí tại trụ sở UBND và trung tâm dịch vụ hành chính công để được hỗ trợ cung cấp, xác thực thông tin đất đai, đồng thời phối hợp chuẩn hóa dữ liệu nhân thân.

Duy Quang
