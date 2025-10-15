Hà Nội 'chạy đua' với 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai

TPO - Từ ngày 1/9 đến 30/11, Hà Nội cùng nhiều tỉnh, thành khác triển khai chiến dịch “90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai” nhằm chuẩn hóa, đồng bộ và kết nối dữ liệu đất đai với dữ liệu dân cư. Tuy nhiên, quá trình triển khai chiến dịch đã gặp không ít khó khăn, vướng mắc.

Ngày 15/5, trao đổi với báo Tiền Phong, ông Nguyễn Doãn Thành, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Ô Chợ Dừa cho biết, đến nay, phường đã hoàn thành được chừng 10% khối lượng công việc của chiến dịch.

Theo ông Thành, trên địa bàn phường có khoảng 22.000 hộ với 68 tổ dân phố. Để triển khai chiến dịch "90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai", phường đã tổ chức hội nghị trao đổi với tổ trưởng và bí thư các tổ dân phố để hướng dẫn, giải đáp thắc mắc.

Do số lượng công việc lớn, phường đã huy động hơn 100 cán bộ, tình nguyện viên và sinh viên cùng tham gia chiến dịch. Đến nay, việc lấy dữ liệu từ các hộ gia đình đang tiến hành, nhập liệu.

Ông Thành cho biết, quá trình triển khai cũng gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Ví như, trước khi triển khai chiến dịch, Văn phòng đăng ký đất đai thành phố cũng đã tổ chức thu thập dữ liệu đất đai dân cư. Nhiều người đã cung cấp giấy tờ từ trước, nếu giờ yêu cầu người dân cấp lại sẽ bị cho là "gây phiền hà". Vì vậy, phường đã làm việc với Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để bàn giao thông tin. Tuy nhiên, việc này cũng cần thêm nhân sự để phân loại số liệu, giấy tờ.

Bên cạnh đó, giấy tờ cũng có nhiều loại. Ví như, Giấy chứng nhận của người dân đang thế chấp ngân hàng; hoặc có trường hợp chưa tìm thấy sổ, mất căn cước công dân... UBND phường phải hướng dẫn cụ thể hướng giải quyết với những trường hợp này.

"Hiện chúng tôi nỗ lực làm việc, tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ", ông Thành chia sẻ.

Các tổ công tác của phường Tây Mỗ hướng dẫn công dân kê khai giấy tờ chiến dịch "90 ngày đêm làm sạch dữ liệu đất đai" (Ảnh: Tuấn Anh)

Hơn 2 tháng chưa có ngày nghỉ

Ông Nguyễn Văn Lự, Trưởng phòng Kinh tế - hạ tầng và đô thị phường Lĩnh Nam cho biết, trên địa bàn phường có khoảng 5.000 hộ. Để triển khai chiến dịch "làm sạch dữ liệu đất đai", phường chia làm 10 tổ. Mỗi tổ gồm trưởng khu dân cư, bí thư khu phố và cán bộ phường. Các tổ công tác xuống tận các khu dân cư để thu thập dữ liệu, hướng dẫn công dân điền hồ sơ.

Hiện phường đang thu thập dữ liệu của các gia đình trên địa bàn, đến nay đã hoàn thành được khoảng 30% khối lượng công việc.

Theo ông Lự, quá trình triển khai chiến dịch đã gặp không ít khó khăn. Ví như, có trường hợp tổ công tác đến thì không ai có nhà; trường hợp thì nộp thiếu căn cước công dân, hoặc thiếu giấy chứng nhận khiến tổ công tác phải đi lại nhiều lần.

Trong khi đó, số lượng cán bộ của Phòng Kinh tế- Hạ tầng và đô thị phường rất ít. Hiện phòng có 14 cán bộ, nhưng bộ phận địa chính có 4 người. Trong khi đó, không chỉ chiến dịch này, cán bộ của phường phải giải quyết nhiều thủ tục hành chính và các vấn đề khác trên địa bàn. Vì thế, hầu hết cán bộ phải làm ngoài giờ hành chính, làm cả thứ 7, chủ nhật để kịp tiến độ. “Từ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, chúng tôi chưa có ngày nghỉ”, ông Lự chia sẻ.

Tương tự, các phường, xã khác trên địa bàn thành phố hiện đang "chạy đua" thực hiện chiến dịch "90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai" để hoàn thành đúng tiến độ.