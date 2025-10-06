Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đà Nẵng 'làm sạch' dữ liệu đất đai toàn thành phố trong 90 ngày

Thanh Hiền
TPO - Mục tiêu của chiến dịch là hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai của thành phố, bảo đảm các tiêu chí “đúng – đủ – sạch – sống – thống nhất – dùng chung”.

Ngày 6/10, UBND TP Đà Nẵng cho hay đã triển khai Chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai.

Chiến dịch được thực hiện trên toàn địa bàn thành phố, bao gồm các xã, phường, thôn, xóm, tổ dân cư, tổ dân phố….

tp-hoa-vang-10-7779-5812.jpg
Việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp trên môi trường điện tử Ảnh: Thanh Hiền


Mục tiêu của chiến dịch là hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai của thành phố, bảo đảm các tiêu chí “đúng – đủ – sạch – sống – thống nhất – dùng chung”, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai một cách minh bạch, hiệu quả.

Việc triển khai Chiến dịch cũng hướng tới nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp trên môi trường điện tử. Đồng thời đảm bảo CSDL đất đai của thành phố được kết nối, chia sẻ và đồng bộ thông suốt với CSDL quốc gia về dân cư và các CSDL chuyên ngành khác, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Sau khi sáp nhập với tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng có 93 xã, phường và 1 đặc khu, với diện tích diện tích tự nhiên 11.859,59 km2.

Thanh Hiền
#Đà Nẵng #cơ sở dữ liệu đất đai #thủ tục #Chính phủ điện tử #quản lý nhà nước

