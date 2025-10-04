Bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, tài chính...

TPO - Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, rà soát và tăng cường bảo vệ tuyệt đối an toàn các hệ thống thông tin quan trọng, các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, tài chính, y tế, giáo dục, bảo hiểm, tư pháp… coi đây là tài sản chiến lược, nền tảng quản trị quốc gia hiện đại.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vừa ban hành Thông báo kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm – Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác đảm bảo an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN.



Theo thông báo, Tổng Bí thư Tô Lâm kết luận, về quan điểm chỉ đạo, phải xác định bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, vừa cấp bách trước mắt, vừa chiến lược lâu dài, gắn liền với sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Phải xử lý hài hoà mối quan hệ: An ninh để phát triển, phát triển phải đi đôi với an ninh.

“Lấy phòng ngừa chủ động là chính, đi trước một bước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Mọi nguy cơ, thách thức về an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu phải được nhận diện và xử lý từ sớm. Tập trung bảo vệ hệ thống của các cơ quan Trung ương, quân đội, công an; các trung tâm dữ liệu quốc gia; trung tâm điều hành kinh tế quốc gia quan trọng như ngân hàng, năng lượng, giao thông…”, Tổng Bí thư kết luận.

Tổng Bí thư yêu cầu rà soát và tăng cường bảo vệ tuyệt đối an toàn các hệ thống thông tin quan trọng, các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, tài chính, y tế, giáo dục, bảo hiểm, tư pháp… coi đây là tài sản chiến lược, nền tảng quản trị quốc gia hiện đại.

Tổng Bí thư giao cụ thể một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện, trong đó, có một số nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung hoàn thành ngay trong năm 2025 để bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu cho toàn hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả.

Trong đó, Bộ Công an được giao tập trung nâng cao năng lực của Trung tâm An ninh mạng quốc gia thuộc Bộ Công an; mở rộng kết nối giám sát an ninh mạng đến toàn bộ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin, hệ thống dùng chung của toàn hệ thống chính trị; thiết lập kênh kết nối trao đổi thông tin, dữ liệu phục vụ giám sát, điều phối ứng cứu, khắc phục sự cố an toàn thông tin, an ninh mạng theo hướng dẫn của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng.

“Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, vận hành hệ thống phòng vệ mạng quốc gia trở thành nền tảng dùng chung trong Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số nhằm bảo vệ an ninh mạng vòng ngoài cho các hệ thống thông tin, tài nguyên trọng yếu trên internet của các cơ quan ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam”, Tổng Bí thư yêu cầu.