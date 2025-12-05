Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Mua đất nền được vay ngân hàng trả nợ gốc 1%/năm trong 20 năm

P.V

Ngày 4/12, Công ty CP Mai Bá Hương tổ chức lễ ra quân dự án Dragon Eden, với sự tham gia của hơn 1.000 chuyên viên kinh doanh đến 40 đại lý cùng đối tác chiến lược tại TPHCM và các tỉnh lân cận.

Buổi lễ được xem là bước khởi động quan trọng cho giai đoạn triển khai đầu tiên của dự án Dragon Eden, nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về pháp lý, quy hoạch, tiến độ, chính sách bán hàng và chiến lược truyền thông trong thời gian tới. Đây đồng thời là dịp để đơn vị phát triển chia sẻ tầm nhìn, định hướng phát triển và truyền tải thông điệp đồng hành đến hệ thống đại lý.

anh-1-8838.jpg
Dragon Eden được định hướng trở thành khu phức hợp đô thị công nghiệp xanh, sạch hàng đầu miền Nam.

Tại sự kiện, lãnh đạo Công ty CP Mai Bá Hương - đơn vị phát triển dự án nhấn mạnh chủ đầu tư có đủ tiềm lực, tài chính, kinh nghiệm và uy tín để triển khai Dragon Eden theo đúng những gì đã cam kết. Sự kiện là dấu mốc quan trọng, là thời điểm toàn bộ hệ thống cùng bứt phá, cùng hướng tới mục tiêu chung.

Cũng trong dịp này, chủ đầu tư công bố loạt chính sách bán hàng hấp dẫn, mang đến nhiều lợi ích tối ưu cho khách mua. Nổi bật gồm chính sách trả nợ gốc ngân hàng chỉ 1%/năm trong 20 năm đầu, ngân hàng hỗ trợ vay tối đa 80% theo giá trị hợp đồng, ưu đãi “0 đồng” trong 18 tháng, khách hàng nhận đất và sổ ngay.

Bên cạnh đó, tổng mức chiết khấu lên đến 10% giúp gia tăng sức hấp dẫn cho sản phẩm. Đây là dự án hiếm hoi trên thị trường khi mở bán đã có sổ hồng cho từng nền đất diện tích từ 90 - 110 - 160 m2, giá bán dự kiến chỉ từ 26 triệu đồng/m2. Giá bán do chủ đầu tư công bố tương đương với mức ngân hàng định giá, tạo sự minh bạch và củng cố niềm tin cho khách hàng cũng như nhà đầu tư.

anh-2-8507.jpg
Dragon Eden nắm giữ vị thế khu đô thị phức hợp hàng đầu trong thời gian tới một nơi long mạch hội tụ, phồn hoa lan tỏa.

Dragon Eden được định hướng trở thành khu phức hợp đô thị công nghiệp xanh, sạch hàng đầu miền Nam. Sở hữu vị trí chiến lược với mặt tiền 60 m kết nối trực tiếp vào trục đường Võ Văn Kiệt nối dài, cùng tuyến đường lộ giới 102 m Hựu Thạnh - Tân Bửu kết nối vào Vành đai 3, dự án thụ hưởng lợi thế lớn về giao thông và khả năng kết nối liên vùng. Dự án nằm trong tổng thể khu đô thị, công nghiệp Bắc Bến Lức 896,9 ha, liền kề khu công nghiệp Tandoland và Prodezi có tổng diện tích hơn 650 ha, tạo thành hệ sinh thái công nghiệp đô thị quy mô lớn tại cửa ngõ Tây Nam TPHCM.

Với diện tích 146,8 ha, quy hoạch 5 phân khu và hơn 5.000 sản phẩm, Dragon Eden sở hữu vị thế được đánh giá là tâm điểm long mạch của khu vực, kiến tạo chuẩn sống toàn diện với hệ thống tiện ích khép kín: Hơn 10 ha cây xanh và mặt nước trải dài toàn khu; tuyến đường lớn nhất 102 m, 60 m và nhỏ nhất 18 m kết nối trực tiếp các trục huyết mạch. Ngoài ra dự án còn có công viên sinh thái trải dài hơn 2,1 ha ôm trọn đô thị, điều hòa nhịp sống, mang đến không gian tái tạo năng lượng cho cư dân; ba trung tâm thương mại hiện đại. Hệ thống giáo dục liên cấp từ mầm non đến THPT và trung tâm y tế hiện đại...

Dự án sở hữu tọa độ vàng, hạ tầng hoàn chỉnh và hệ tiện ích toàn năng, Dragon Eden nắm giữ vị thế khu đô thị phức hợp hàng đầu trong thời gian tới một nơi long mạch hội tụ, phồn hoa lan tỏa, mở ra tương lai thịnh vượng cho vùng đất Tây Nam TPHCM.

Tại sự kiện, ban tổ chức đã phát động chương trình kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Chủ đầu tư và đơn vị phát triển dự án là Công ty CP Mai Bá Hương đã đóng góp 1 tỉ đồng vào quỹ hỗ trợ. Các đối tác, đại lý và chuyên viên kinh doanh cũng tích cực hưởng ứng, đóng góp thêm nhiều nguồn lực. Sau sự kiện, đơn vị phát triển sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để trực tiếp trao gửi tấm lòng của toàn hệ thống đến người dân miền Trung.

P.V
#đất nền #Dragon Eden #vay ngân hàng #chính sách ưu đãi #bất động sản

Cùng chuyên mục