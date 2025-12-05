Mua đất nền được vay ngân hàng trả nợ gốc 1%/năm trong 20 năm

Buổi lễ được xem là bước khởi động quan trọng cho giai đoạn triển khai đầu tiên của dự án Dragon Eden, nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về pháp lý, quy hoạch, tiến độ, chính sách bán hàng và chiến lược truyền thông trong thời gian tới. Đây đồng thời là dịp để đơn vị phát triển chia sẻ tầm nhìn, định hướng phát triển và truyền tải thông điệp đồng hành đến hệ thống đại lý.

Dragon Eden được định hướng trở thành khu phức hợp đô thị công nghiệp xanh, sạch hàng đầu miền Nam.

Tại sự kiện, lãnh đạo Công ty CP Mai Bá Hương - đơn vị phát triển dự án nhấn mạnh chủ đầu tư có đủ tiềm lực, tài chính, kinh nghiệm và uy tín để triển khai Dragon Eden theo đúng những gì đã cam kết. Sự kiện là dấu mốc quan trọng, là thời điểm toàn bộ hệ thống cùng bứt phá, cùng hướng tới mục tiêu chung.

Cũng trong dịp này, chủ đầu tư công bố loạt chính sách bán hàng hấp dẫn, mang đến nhiều lợi ích tối ưu cho khách mua. Nổi bật gồm chính sách trả nợ gốc ngân hàng chỉ 1%/năm trong 20 năm đầu, ngân hàng hỗ trợ vay tối đa 80% theo giá trị hợp đồng, ưu đãi “0 đồng” trong 18 tháng, khách hàng nhận đất và sổ ngay.

Bên cạnh đó, tổng mức chiết khấu lên đến 10% giúp gia tăng sức hấp dẫn cho sản phẩm. Đây là dự án hiếm hoi trên thị trường khi mở bán đã có sổ hồng cho từng nền đất diện tích từ 90 - 110 - 160 m2, giá bán dự kiến chỉ từ 26 triệu đồng/m2. Giá bán do chủ đầu tư công bố tương đương với mức ngân hàng định giá, tạo sự minh bạch và củng cố niềm tin cho khách hàng cũng như nhà đầu tư.

Dragon Eden nắm giữ vị thế khu đô thị phức hợp hàng đầu trong thời gian tới một nơi long mạch hội tụ, phồn hoa lan tỏa.

Dragon Eden được định hướng trở thành khu phức hợp đô thị công nghiệp xanh, sạch hàng đầu miền Nam. Sở hữu vị trí chiến lược với mặt tiền 60 m kết nối trực tiếp vào trục đường Võ Văn Kiệt nối dài, cùng tuyến đường lộ giới 102 m Hựu Thạnh - Tân Bửu kết nối vào Vành đai 3, dự án thụ hưởng lợi thế lớn về giao thông và khả năng kết nối liên vùng. Dự án nằm trong tổng thể khu đô thị, công nghiệp Bắc Bến Lức 896,9 ha, liền kề khu công nghiệp Tandoland và Prodezi có tổng diện tích hơn 650 ha, tạo thành hệ sinh thái công nghiệp đô thị quy mô lớn tại cửa ngõ Tây Nam TPHCM.

Với diện tích 146,8 ha, quy hoạch 5 phân khu và hơn 5.000 sản phẩm, Dragon Eden sở hữu vị thế được đánh giá là tâm điểm long mạch của khu vực, kiến tạo chuẩn sống toàn diện với hệ thống tiện ích khép kín: Hơn 10 ha cây xanh và mặt nước trải dài toàn khu; tuyến đường lớn nhất 102 m, 60 m và nhỏ nhất 18 m kết nối trực tiếp các trục huyết mạch. Ngoài ra dự án còn có công viên sinh thái trải dài hơn 2,1 ha ôm trọn đô thị, điều hòa nhịp sống, mang đến không gian tái tạo năng lượng cho cư dân; ba trung tâm thương mại hiện đại. Hệ thống giáo dục liên cấp từ mầm non đến THPT và trung tâm y tế hiện đại...

Dự án sở hữu tọa độ vàng, hạ tầng hoàn chỉnh và hệ tiện ích toàn năng, Dragon Eden nắm giữ vị thế khu đô thị phức hợp hàng đầu trong thời gian tới một nơi long mạch hội tụ, phồn hoa lan tỏa, mở ra tương lai thịnh vượng cho vùng đất Tây Nam TPHCM.