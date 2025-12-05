Dự án nhà ở xã hội FLC Tropical City Ha Long sẵn sàng cất nóc giữa tháng 12/2025

Dự án nhà ở xã hội FLC Tropical City Ha Long tại phường Cao Xanh (tỉnh Quảng Ninh) đang bước vào giai đoạn quan trọng khi dự kiến cất nóc vào giữa tháng 12/2025. Tiến độ này được kỳ vọng góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội chất lượng trong bối cảnh nhu cầu an cư của người dân Quảng Ninh ngày càng tăng, đặc biệt là nhóm lao động trẻ, cán bộ công chức, nhân viên văn phòng và những đối tượng có thu nhập trung bình – thấp.

Cơ hội an cư cho hàng nghìn người lao động tại Quảng Ninh

Theo đại diện chủ đầu tư, các hạng mục kết cấu quan trọng của dự án nhà ở xã hội FLC Tropical City Ha Long (Tên thương mại: GreenLife Apartment) đã được hoàn thiện, sẵn sàng cho lễ cất nóc vào giữa tháng 12. Dự án gồm 759 căn thuộc diện nhà ở xã hội với 3 loại diện tích 35 m², 45 m² và 57 m², phù hợp từ người độc thân, cặp vợ chồng mới cưới đến các gia đình có con nhỏ. Mỗi căn hộ đều chú trọng tối ưu hóa công năng, tận dụng ánh sáng tự nhiên và không gian thông thoáng nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của cư dân.

Phối cảnh phân khu GreenLife Apartment – dự án nhà ở xã hội FLC Tropical City Ha Long.

Bên cạnh thiết kế phù hợp, vị trí của dự án cũng là một điểm cộng lớn. GreenLife Apartment tọa lạc tại phường Cao Xanh – khu vực được đánh giá thuận lợi về giao thông khi kết nối trực tiếp với trung tâm Hạ Long, các khu hành chính, bệnh viện, trường học, cũng như tuyến cao tốc Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái. Với nhiều gia đình làm việc tại khu vực lân cận hoặc ngay trung tâm thành phố, yếu tố này giúp giảm thời gian di chuyển và mang lại sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

GreenLife Apartment với thiết kế hiện đại và tối ưu diện tích.

GreenLife Apartment (thuộc khu đô thị FLC Tropical City Ha Long) rộng 23,5 ha – khu vực được định hướng phát triển theo mô hình “an cư xanh – tổ ấm an lành”. Phân khu này sở hữu nhiều mảng xanh, lối dạo bộ nội khu, không gian sinh hoạt cộng đồng và các tiện ích phục vụ nhu cầu của cư dân. Cùng với hệ thống tiện ích chung của toàn khu đô thị FLC Tropical City Ha Long như công viên cây xanh, sân chơi trẻ em, khu thể thao ngoài trời, trung tâm thương mại, trường học nội khu và hồ điều hòa, cư dân GreenLife Apartment sẽ được thụ hưởng một môi trường sống đầy đủ và đồng bộ – điều mà không phải dự án nhà ở xã hội nào cũng có được.

Người thu nhập 20 triệu đồng/tháng cũng sở hữu được nhà ở xã hội

Theo các chuyên gia đô thị, việc phát triển nhà ở xã hội trong các khu đô thị có quy hoạch hoàn chỉnh là bước đi cần thiết nhằm thu hẹp khoảng cách tiếp cận nhà ở của nhóm thu nhập trung bình – thấp. Thay vì phải di chuyển xa hoặc chấp nhận sống trong các khu vực thiếu tiện ích, người dân có cơ hội tận hưởng một môi trường sống chất lượng ngay tại các đô thị trung tâm. Sự xuất hiện của GreenLife Apartment vì vậy mang ý nghĩa quan trọng, không chỉ ở việc đáp ứng nhu cầu chỗ ở mà còn góp phần cải thiện diện mạo đô thị và thúc đẩy phát triển bền vững.

Phân khu GreenLife Apartment sở hữu lõi tiện ích, mật độ cây xanh lớn và hạ tầng nội khu đồng bộ.

Với cơ chế hỗ trợ tín dụng dành cho nhà ở xã hội, người dân có thu nhập khoảng 20 triệu đồng/tháng vẫn có khả năng sở hữu căn hộ tại dự án thông qua các gói vay ưu đãi theo quy định của Nhà nước. Việc được hỗ trợ lãi suất, thời hạn vay dài và mức trả góp phù hợp giúp giảm đáng kể áp lực tài chính trong giai đoạn đầu, mở ra cơ hội an cư cho nhóm đối tượng vốn gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận nhà ở thương mại tại Hạ Long. Giá bán chính thức của dự án sẽ được cơ quan chức năng thẩm định trước khi công bố công khai theo đúng quy trình của pháp luật hiện hành.

Dự án dự kiến bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ tháng 12/2025 và bàn giao căn hộ vào Quý III/2026. Quy trình tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ sẽ được thực hiện theo hướng công khai, minh bạch, đúng tiêu chí của chương trình nhà ở xã hội và đúng quy định của pháp luật, đảm bảo mọi đối tượng đủ điều kiện đều có cơ hội tiếp cận dự án một cách thuận lợi, rõ ràng và phù hợp.

Bên cạnh những giá trị về hạ tầng và tiện ích, dự án cũng thể hiện trách nhiệm xã hội của chủ đầu tư trong việc đồng hành cùng chiến lược phát triển nhà ở của tỉnh Quảng Ninh nói riêng và cả nước nói chung. GreenLife Apartment - Dự án nhà ở xã hội FLC Tropical Hạ Long được kỳ vọng trở thành điểm nhấn mới của phân khúc nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2027, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030 theo định hướng của Chính phủ.