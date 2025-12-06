Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

Làm mới căn hộ 120m2 với 550 triệu đồng

Thúy Hiền
TPO - Căn hộ cũ có diện tích 120m2, gia chủ thực hiện cải tạo khoảng 80m2 cho các khu vực khách, bếp, một phòng ngủ, hai nhà vệ sinh và ban công. Tổng chi phí cải tạo là 550 triệu đồng, giúp căn hộ thay đổi bất ngờ.

Sau cải tạo không gian căn hộ ấm áp, sáng và giàu kết nối hơn. Không gian được mở rộng, mềm mại, giàu cảm xúc, đúng tinh thần mà gia chủ mong muốn.

img-1764664983933-1764728463668.jpg

Phòng khách được thiết kế với màu trắng chủ đạo, tạo cảm giác thanh thoát, mở rộng không gian và làm nền cho các chi tiết thiết kế nổi bật.

img-1764664984056-1764728465109.jpg
img-1764664984225-1764728466587.jpg
img-1764664983851-1764728462219.jpg
img-1764664983892-1764728462983.jpg
img-1764664983504-1764728459316.jpg

Không gian khách - bếp - bàn ăn được cải tạo đập bỏ tường ngăn khách bếp để thông không gian khách - bếp ăn giúp tạo sự liền mạch, không gian rộng hơn, thoáng hơn.

img-1764664983422-1764728458399.jpg
img-1764664983662-1764728461235.jpg
img-1764664983979-1764728464136.jpg

Hành lang được cải tạo lại thành trần vòm cong từ đầu đến cuối thêm dải led 2 bên tạo điểm nhấn, chiều sâu, dẫn dắt cảm xúc, đánh lừa thị giác về mặt không gian. Tận dụng hành lang làm hệ tủ kịch trần vừa thẩm mỹ vừa tăng tiện ích lưu trữ. Tủ giày và tủ trang trí cánh phẳng, không tay nắm, tích hợp ghế ngồi đi giày.

img-1764664983383-1764728457934.jpg
img-1764664983543-1764728459767.jpg
img-1764664983341-1764728457350.jpg

Với phòng ngủ Master, khu thay đồ chuyển ra sau giường, mở rộng không gian tủ lưu trữ nhưng vẫn giữ bố cục tinh gọn, sử dụng hệ tủ kính khung nhôm hồng baby kính trà nhạt trang nhã, phù hợp với màu sắc chính.

img-1764664983028-1764728453421.jpg
img-1764664983095-1764728454506.jpg
img-1764664983135-1764728455089.jpg

Đầu giường được bố trí ánh sáng theo lớp, tăng hiệu quả chiếu sáng và tạo bầu không khí ấm cúng. Kiến trúc sư thiết kế đủ 3 loại ánh sáng: chiếu sáng tổng thể (Ambient lighting), chiếu sáng chức năng (Task lighting), chiếu sáng điểm nhấn (Accent lighting). Sự hòa quyện của ba lớp ánh sáng này tạo nên một kịch bản chiếu sáng hoàn hảo.

img-1764664983218-1764728455955.jpg
img-1764664983261-1764728456288.jpg

Hai khu vệ sinh được ốp lát đồng bộ với gạch sáng màu, giúp không gian sạch sẽ và hài hòa. KTS bố trí gạch 600x600 xuống bên dưới và gạch giả thẻ 400x800 phía trên, gạch khổ lớn ít mạch keo epoxy dễ vệ sinh mà vẫn tạo cảm xúc và thị giác tốt.

Đèn sưởi âm trần thông minh vừa tích hợp chức năng đèn sưởi sấy làm wc luôn thông thoáng, kết hợp điều khiển qua app, mùa đông rất hữu ích khi ra ngoài bật 5p là về nhà vào phòng tắm là ấm ngay.

Thúy Hiền
TG Architects
#căn hộ cũ #cải tạo nhà #nội thất #thiết kế nhà #chi phí sửa chữa #kỹ thuật xây dựng

