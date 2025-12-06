TPHCM tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, cấp sổ cho hàng loạt dự án

TPO - Dự án cao ốc văn phòng và căn hộ tại số 39 - 41 - 43 Võ Văn Kiệt phường Sài Gòn, khu nhà ở thấp tầng Bình Trưng Mới phường Bình Trưng, chung cư DEFINE phường Cát Lái, khu dân cư Sonadezi Hữu Phước xã Ngãi Giao đã được Tổ công tác 1645 xem xét tháo gỡ vướng mắc để cấp sổ hồng.

Đồng ý cấp sổ

Tổ công tác 1645 do ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM làm Tổ trưởng, đã chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc về sổ hồng. Đáng chú ý, cuộc họp này có các dự án trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây).

Theo đó, dự án cao ốc văn phòng và căn hộ tại số 39 - 41 - 43 Võ Văn Kiệt phường Sài Gòn do Tập đoàn Dệt may Việt Nam làm chủ đầu tư. Tại dự án này, Tập đoàn Dệt may Việt Nam đã được Sở Tài nguyên và Môi trường (trước đây) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích hơn 962 m2 với mục đích sản xuất kinh doanh (làm văn phòng).

Dự án cao ốc văn phòng và căn hộ tại số 39 - 41 - 43 Võ Văn Kiệt phường Sài Gòn sẽ được cấp sổ.

Ngày 20/1/2017, UBND TPHCM ban hành quyết định số 331 về việc cho Tập đoàn Dệt may Việt Nam chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng công trình văn phòng cho thuê, căn hộ bán. Đến nay, dự án đã được hoàn thành, nghiệm thu, hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu chủ đầu tư báo cáo Sở Xây dựng về nghĩa vụ nhà ở xã hội và đồng ý cấp giấy chứng nhận cho dự án.

Tại dự án khu nhà ở thấp tầng Bình Trưng Mới phường Bình Trưng, do Công ty TNHH Bất động sản Bình Trưng Mới làm chủ đầu tư có quy mô gồm 159 căn nhà (đều đã được cấp sổ hồng) và khu công trình công cộng (trường mầm non).

Khu đất thực hiện dự án có tổng diện tích 57.700 m2 được UBND TPHCM giao cho chủ đầu tư tại 2 quyết định, gồm quyết định số 6514 và quyết định số 261. Đến tháng 10/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT85741. Sau khi lắng nghe các ý kiến, ông Nguyễn Toàn Thắng đồng ý cấp giấy chứng nhận theo đề nghị của chủ đầu tư.

Chung cư Lô H1 - 09 phường Cát Lái, có quy mô gồm 3 block. Trong đó, block A có quy mô 16 tầng (chức năng thương mại), 2 block còn lại là nhà ở với tổng số căn hộ của dự án là 528 căn. Dự án đã được cấp sổ hồng cho người mua tại 465/528 căn hộ. Nay chủ đầu tư đề nghị cấp giấy chứng nhận để xe ô tô tầng hầm cho chính chủ đầu tư có diện tích 938 m2, tương ứng 63 ô xe ô tô.

Theo chủ đầu tư, trên hợp đồng mua bán xác định tầng hầm là sở hữu chủ đầu tư, kinh phí 2% quỹ bảo trì đã bàn giao cho Ban quản trị vào tháng 8/2022.

Trong khi đó, đại diện Sở xây dựng cho biết chỗ để xe máy và xe đạp là sở hữu chung, chỗ để xe ô tô chủ đầu tư có thể cho thuê, thuê mua. Do vậy, ông Nguyễn Toàn Thắng, đồng ý cấp giấy chứng nhận chỗ đậu xe theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Phải dỡ công trình tạm

Chung cư DEFINE phường Cát Lái, do Công ty TNHH CapitaLand - Thiên Đức làm chủ đầu tư có quy mô 88 căn hộ. Trên dự án vẫn còn công trình tạm (nhà mẫu) trên đất cây xanh (ngoài ranh dự án) đến nay chưa tháo dỡ, chưa bàn giao quỹ bảo trì 2%.

Tại dự án này, ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu chủ đầu tư cam kết tháo dỡ công trình tạm, bàn giao quỹ bảo trì trước khi cấp giấy chứng nhận.

Chủ đầu tư chung cư DEFINE phường Cát Lái phải tháo dỡ công trình tạm, bàn giao quỹ bảo trì trước khi cấp giấy chứng nhận.

Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước xã Ngãi Giao, TPHCM do Công ty CP Sonadezi Châu Đức làm chủ đầu tư. Quy mô dự án có tổng số nhà ở và căn hộ khoảng 1.870 căn. Trong đó, nhà liên kế 657 căn, nhà chung cư 1.213 căn.

Tại mục II công văn số 1416 của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (này là Sở Xây dựng TPHCM) nêu rõ: “Căn cứ quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản và Điều 19 Nghị định số 99 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở và điều kiện thực tế hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật của dự án đã được nghiệm thu. Sở Xây dựng thông báo 75 căn nhà thuộc hạng mục công trình nhà ở thương mại (shophouse)”.

Theo thông tin trên, Sở Xây dựng chưa xác định về điều kiện bán, thuê, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai đối với 75 căn nhà nói trên theo Luật Kinh doanh bất động sản.

Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM (cơ sở 3) có văn bản số 2106 Sở Xây dựng TPHCM có ý kiến về điều kiện bán, thuê, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai đối 75 căn nhà ở thuộc hạng mục công trình shophouse nhằm giải quyết hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo đúng quy định. Tuy nhiên, đến nay Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM (cơ sở 3) chưa nhận được ý kiến phản hồi của Sở Xây dựng.

Ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu chủ đầu tư trao đổi lại với Sở Xây dựng về tồn tại vướng mắc trên để tiến hành cấp giấy chứng nhận theo yêu cầu.