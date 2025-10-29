Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phương án tạm thu lệ phí cấp sổ hồng ở TPHCM sau sáp nhập

Duy Quang
TPO - Đối với nhà đất thuộc TPHCM cũ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng) sẽ do Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM trực tiếp thu, nộp vào ngân sách. Còn tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ sẽ do UBND phường, xã thu và quản lý lệ phí.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM vừa có văn bản kiến nghị UBND TPHCM về việc xuất tạm thu lệ phí cấp sổ hồng theo 3 khu vực trong thời gian chờ nghị quyết mới.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM kiến nghị các nhà đất thuộc TPHCM cũ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng) sẽ do Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM trực tiếp thu, nộp vào ngân sách. Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM sẽ hướng dẫn các phường, xã chuyển chứng từ thu lệ phí qua hệ thống điện tử để đảm bảo nhanh gọn, tránh thất lạc.

Còn với nhà đất nằm trong phần địa giới hành chính trước đây thuộc tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, UBND phường, xã các khu vực này sẽ là nơi thu và quản lý lệ phí. Nguồn thu sau đó sẽ được tổng hợp và nộp ngân sách theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch. Phương án trên sẽ tạm thời áp dụng đến khi TPHCM thông qua nghị quyết mới về mức thu và cơ quan tổ chức thu lệ phí cấp sổ hồng.

1.jpg
Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM sẽ hướng dẫn các phường, xã chuyển chứng từ thu lệ phí qua hệ thống điện tử để đảm bảo nhanh gọn, tránh thất lạc.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, hiện nay TPHCM đang áp dụng quy định thu lệ phí cấp sổ hồng theo từng khu vực hành chính trước khi sắp xếp.

Cụ thể, tại khu vực thuộc TPHCM (trước sắp xếp), việc thu lệ phí do Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM thực hiện. Trong khi đó, tại các khu vực từng thuộc tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, nghị quyết của 2 tỉnh không quy định rõ đơn vị thu mà giao UBND tỉnh tổ chức việc thu, nộp và quản lý nguồn tiền này.

Ngoài ra, theo Nghị quyết 411, mức thu lệ phí với các thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sắp xếp) là 0 đồng cho 5 loại lệ phí, trong đó có lệ phí cấp sổ hồng.

Từ thực tế trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho rằng để việc thu lệ phí cấp sổ hồng được thực hiện thống nhất và không làm gián đoạn quá trình giải quyết hồ sơ cho người dân, phương án thu tạm thời như đề xuất trên là cần thiết.

Duy Quang
