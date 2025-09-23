TPHCM điều động thêm nhân sự cấp cao để gỡ vướng cấp 'sổ hồng' chung cư

TPO - Ngoài ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Tổ trưởng, Tổ Công tác giải quyết các nội dung liên quan công tác cấp sổ hồng cho các dự án nhà ở thương mại, còn có sự tham gia của một số lãnh đạo các sở, ban ngành của TPHCM như Xây dựng, Tài chính, Thanh tra, Công an, Thuế... và Chủ tịch UBND 168 phường, xã, đặc khu.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh vừa ký quyết định 1645 giao thêm nhiệm vụ cho Tổ Công tác giải quyết các nội dung liên quan công tác cấp sổ hồng cho các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn.

Theo đó, quyết định 1645 thay thế quyết định 5013 (ngày 5/11/2024) của UBND TPHCM nhằm kiện toàn Tổ Công tác do ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM làm Tổ trưởng với sự tham gia của một số lãnh đạo các sở, ngành gồm Xây dựng, Tài chính, Thanh tra TPHCM, Công an TPHCM, Thuế TPHCM và Chủ tịch UBND 168 phường, xã, đặc khu.

Tổ Công tác có nhiệm vụ thực hiện rà soát tổng thể và thống kê số liệu các khu nhà, các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn đã được cấp phép đầu tư xây dựng và được đưa vào sử dụng nhưng chưa được cấp sổ hồng; xác định rõ nguyên nhân, vướng mắc dẫn đến việc chưa hoàn thành công tác cấp sổ hồng; phân nhóm, phân loại, thống kê số liệu, danh sách dự án cụ thể theo từng nhóm, đề ra và thực hiện các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn theo kế hoạch, lộ trình và thời gian cụ thể.

Tổ Công tác có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đánh giá toàn diện về tình hình phát triển cũng như công tác cấp sổ hồng tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn kể từ khi dự án được cấp phép đầu tư xây dựng đến khi nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng.

Tổ Công tác có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng các giải pháp củng cố, bổ sung, trang bị đối với nguồn lực thực hiện công tác đăng ký cấp sổ hồng để đáp ứng nhu cầu giải quyết hồ sơ hành chính của tổ chức, cá nhân, nâng tỷ lệ hồ sơ đã được giải quyết, giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn, nâng tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của cơ quan chức năng.

Chỉ đạo thực hiện chế độ công khai thông tin các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn theo định kỳ, cập nhật thường xuyên, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận các thông tin về các dự án như: cấp phép đầu tư xây dựng; thế chấp dự án tại các tổ chức tín dụng; vi phạm trật tự xây dựng; phát sinh nghĩa vụ tài chính bổ sung; các nội dung vướng mắc của dự án ảnh hưởng đến tiến độ cấp sổ hồng và thông tin về tiến độ giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Tổ Công tác thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của UBND TPHCM và Chủ tịch UBND TPHCM. Ngoài nhiệm vụ chung của Tổ Công tác, UBND TPHCM còn giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Cụ thể, Tổ trưởng có nhiệm vụ chủ trì họp, đưa ra nội dung kết luận, chỉ đạo đối với các nội dung làm việc trên cơ sở thống nhất của các thành viên; phân công nhiệm vụ cho các tổ phó và các thành viên; ủy quyền cho Tổ phó Thường trực chỉ đạo, điều hành hoạt động, giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Tổ trưởng khi cần thiết...

Tổ phó Tổ Công tác có nhiệm vụ tham dự đầy đủ các cuộc họp và trực tiếp chỉ đạo thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn liên quan đến lĩnh vực xây dựng, nhà ở làm cơ sở giải quyết cấp sổ hồng tại các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn theo các kết luận của Tổ trưởng; tổng hợp các dự án, các vấn đề vướng mắc về xây dựng, nhà ở và đối tượng mua nhà tại các dự án nhà ở thương mại thuộc thẩm quyền của Tổ Công tác vào chương trình làm việc; theo dõi tiến độ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về xây dựng, nhà ở và đối tượng mua nhà đối với các dự án trình Tổ Công tác.

Sau hơn 8 tháng hoạt động, Tổ Công tác 5013 đã tổ chức 33 cuộc họp nhằm tháo gỡ vướng mắc cho 176 dự án phát triển nhà ở thương mại với 108.170 căn hộ, nhà ở và hơn 1.247 sản phẩm bất động sản khác.

Tổ Công tác cũng đã tháo gỡ vướng mắc để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại 126 dự án, với số lượng sản phẩm bất động sản đã tháo gỡ để cung cấp cho thị trường là 87.547 căn hộ, nhà ở và hơn 1.247 sản phẩm bất động sản khác. Giá trị hợp đồng chuyển nhượng các hồ sơ đã chuyển thuế đạt hơn 118.900 tỷ đồng, đem lại nguồn thu thuế trước bạ cho ngân sách TPHCM đạt hơn 594 tỷ đồng.