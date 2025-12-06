Tổ ấm đầu tay giữa thời khan hiếm nguồn cung: Giấc mơ căn hộ hợp lý với tiện ích xứng tầm

Với phần lớn cư dân đô thị, đặc biệt là nhóm trẻ và các hộ gia đình mới lập nghiệp, việc sở hữu căn hộ đầu tay không chỉ là nhu cầu sinh hoạt mà còn là nền tảng để ổn định cuộc sống, tạo dựng sự nghiệp và gắn bó lâu dài với nhịp sống nơi đây để xây dựng tương lai.

Người trẻ mong muốn sở hữu “căn hộ đầu tay” - nơi giấc mơ an cư trở thành hiện thực.

Giấc mơ an cư xa vời: Thừa căn hộ cao cấp – Thiếu căn hộ vừa túi tiền

Các chuyên gia bất động sản đã ví von tình trạng lệch pha cung – cầu bằng hình ảnh “kim tự tháp nhà ở lộn ngược”. Lẽ ra, phân khúc được trông đợi nhất là nhà ở vừa túi tiền phải chiếm diện tích rộng nhất ở đáy kim tự tháp, nhưng thực tế lại bị bó hẹp đến mức gần như biến mất. Trong khi đó, phân khúc cao cấp, hạng sang lại phình to ở phần chóp, tạo nên sự mất cân bằng nghiêm trọng.

Để chứng minh, số liệu của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) chỉ ra rằng, trong quý III/2025 có tới 63% nguồn cung căn hộ chung cư mới mở bán có giá trên 50 triệu đồng/m². Riêng tại Hà Nội và TP.HCM, khoảng 80% nguồn cung mới có giá trên 80 triệu đồng/m². Trong khi đó, tỷ trọng căn hộ trung cấp chỉ đạt 31% và căn hộ bình dân vốn là nhu cầu thiết yếu của số đông, chỉ chiếm vỏn vẹn 6%, chủ yếu đến từ các dự án nhà ở xã hội.

Rõ ràng, nhu cầu sở hữu căn hộ đầu tay là rất lớn và chính đáng, nhưng thị trường lại thiếu nghiêm trọng sản phẩm phù hợp. Nếu không có giải pháp cân bằng cung – cầu, giấc mơ an cư của đại bộ phận cư dân đô thị sẽ ngày càng xa vời.

Hành trình 18 năm Nam Long ADC kiến tạo chất lượng xứng tầm tổ ấm đầu tiên

Trên toàn cầu, nhiều nơi có xu hướng đánh đồng “nhà ở vừa túi tiền” với nhà ở xã hội, nhưng thực tế khái niệm này rộng hơn nhiều: mọi nhóm thu nhập từ công nhân, nhân viên văn phòng, quản lý cấp trung đến chuyên gia đều cần có cơ hội tiếp cận sản phẩm phù hợp với khả năng tài chính của mình.

Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Nam Long từng chia sẻ trong podcast Lãnh đạo kiến tạo: “Tại Nam Long, chúng tôi thường sử dụng khẩu hiệu ‘Mái ấm trong tầm tay’. Về cơ bản, điều này có nghĩa là sản phẩm phải phù hợp với mức thu nhập của bạn. Nếu một hộ gia đình có thể dành ra khoảng 30% thu nhập hàng tháng để trả tiền thế chấp hoặc trả góp, thì ngôi nhà đó có thể được coi là phù hợp với khả năng chi trả của họ”.

Vững tâm với tôn chỉ đó, Nam Long ADC – một thành viên của Tập đoàn Nam Long được xây dựng trên nền tảng của những nhà sáng lập tâm huyết, các chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm và đội ngũ quản lý được hình thành từ gần 20 năm trước. Thông qua hàng loạt thử nghiệm thực tế, Nam Long ADC đã tinh chỉnh các giải pháp, nâng chúng lên thành tiêu chuẩn phát triển mới để vừa đảm bảo chi phí hợp lý cho số đông, vừa duy trì chất lượng sống lâu dài.

Phòng gym dành cho cư dân tại An Zen Residences Hải Phòng hiện đại và tiện nghi.

Điểm khác biệt của Nam Long ADC không chỉ nằm ở việc cung cấp chỗ ở, mà còn kiến tạo không gian sống toàn diện và mang đến cho khách hàng niềm tin về tổ ấm an cư bền vững. Các dự án thuộc dòng sản phẩm EHome được tích hợp đầy đủ tiện ích như sân bóng rổ, công viên, câu lạc bộ cộng đồng, trường học… Chủ đầu tư còn hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ như siêu thị, nhà thuốc, minispa để mang đến hệ sinh thái khép kín ngay trong khu căn hộ.

Nam Long ADC còn chú trọng đến các hoạt động cộng đồng tạo nên sự gắn kết, biến khu căn hộ thành một ngôi làng đô thị hiện đại, nơi con người không chỉ sống mà còn thực sự tận hưởng niềm vui.

Không dừng lại ở đó, Nam Long ADC đang nỗ lực mở rộng quỹ đất và phát triển thêm nhiều dự án mới, nhằm đưa giải pháp nhà ở này đến với nhiều người dân hơn trên khắp cả nước. Đây không chỉ là chiến lược kinh doanh mà còn là sứ mệnh xã hội, bên cạnh lợi nhuận thì EHome chính là cách Nam Long ADC thực hiện trách nhiệm mang giấc mơ an cư đến gần hơn với hàng triệu cư dân đô thị.