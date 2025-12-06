Sức mua khổng lồ từ hub thương mại dịch vụ Lumira Ville tại hồng tâm siêu cảng Hải Phòng

Nằm ngay trung điểm kết nối tất cả đầu não logistic quốc gia và quốc tế bao gồm cảng - sân bay - công nghiệp - đường sắt và khu thương mại tự do, Lumira Ville đang trở thành tổ hợp thương mại hiếm hoi có khả năng đón trọn lượng khách khổng lồ, kinh doanh đa diện.

Đầu tàu logistic - công thức thịnh vượng

Các “đầu tàu hậu cần” trên thế giới từ Singapore đến Thượng Hải luôn có một mẫu số chung sự thịnh vượng nằm dựa trên dòng chảy lưu thông hàng hóa.

Singapore trở thành trung tâm trung chuyển hàng đầu châu Á nhờ gắn kết chặt chẽ giữa cảng – sân bay – khu thương mại tự do. Nhà đầu tư quốc tế chọn đặt văn phòng và kho hàng ở đây bởi thủ tục thông thoáng, thời gian xử lý nhanh, và khả năng kết nối toàn cầu.

Lumira Ville nơi tập trung mọi đầu mối logistic quốc gia và quốc tế

Thượng Hải – điển hình cho sự kết hợp giữa đô thị – cảng biển – công nghiệp – thương mại và sau đó đã bứt phá nhờ Khu thương mại tự do. Từ đó giúp thành phố vừa sở hữu cảng biển lớn nhất thế giới vừa là cực kinh tế quan trọng của toàn cầu.

Tại Việt Nam, Hải Phòng đang bước vào quỹ đạo phát triển tương tự. Sự hoàn thiện của hệ thống cảng biển trong đó có cảng nước sâu Lạch Huyện duy nhất của miền Bắc, sân bay Cát Bi, khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, tuyến đường sắt Hải Phòng - Hà Nội - Vân Nam (Trung Quốc) và việc phê duyệt khu thương mại tự do đã định hình rõ vị thế đầu não logistic quốc gia và vươn ra quốc tế. Đặc biệt, Phường Đông Hải là đại bản doanh của toàn bộ hệ thống kể trên và nhanh chóng trở thành trái tim phát triển mới của Hải Phòng.

Sức mua khổng lồ từ vị trí trung tâm logistic Quốc tế

Giữa bối cảnh này, Lumira Ville nổi bật nhờ vị trí “kim cương” với 4 mặt tiền chiến lược: đường Bùi Viện (WorldBank) - tuyến đại lộ Đông Tây phát triển mạnh nhất phía Đông Hải Phòng, hai mặt Liên Phường kết nối trục xuyên tâm và đường Đặng Kinh nối thẳng đến cảng, sân bay trong 3-5 phút. Chính vị trí này giúp Lumira Ville trở thành “điểm chốt” thương mại đón mọi luồng giao thương.

Lợi thế sát cạnh cảng biển mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi khu vực quanh cảng luôn thu hút hàng nghìn chuyên gia quốc tế, nhân sự hãng tàu, doanh nghiệp logistics và dịch vụ hỗ trợ. Từ đó giúp dự án trở thành lựa chọn lý tưởng để đặt văn phòng giao dịch, trung tâm kỹ thuật, văn phòng đại diện hay không gian lưu trú cho chuyên gia.

Giá bán chỉ từ 48 triệu/m2 ân hạn nợ gốc và lãi lên đến 36 tháng mức vùng trũng so với dư địa tăng giá

Sắp tới, tuyến đường sắt Việt – Trung dự kiến khởi công sẽ tạo bước ngoặt mới cho khu vực. Tuyến này cho phép hàng hóa từ tam giác Trung Quốc đi thẳng tới cảng Hải Phòng với khối lượng vận tải khổng lồ từ thị trường tỷ dân. Đường sắt đi qua gần Lumira Ville sẽ kéo theo nhu cầu mở kho phụ trợ, showroom kỹ thuật, trung tâm phân phối và dịch vụ hỗ trợ ngành đường sắt.

Đồng thời, khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải nơi có 220,000 chuyên gia - lao động đang làm việc. Kết hợp thêm với khu kinh tế tự do vừa được phê duyệt giúp doanh nghiệp hưởng ưu đãi thuế, rút gọn thủ tục sẽ tạo nên công thức phát triển vàng như thành công của Singapore, Thượng Hải.

Thiết kế sản phẩm của Lumira Ville được tối ưu hóa cho hoạt động thương mại – hậu cần. Với mặt tiền rộng 5–6m, 80% hai mặt tiền, chủ sở hữu có thể linh hoạt bố trí luân chuyển hàng hóa, kinh doanh đa dạng. Kết cấu 4 tầng 1 tum, diện tích sử dụng hơn 300m² phù hợp cho showroom chuyên ngành, văn phòng kỹ thuật, kho thương mại nhỏ hoặc trung tâm dịch vụ. Ngoài ra, chủ nhân có thể khai thác mô hình kết hợp: kinh doanh tầng dưới và cho thuê tầng trên làm căn hộ lưu trú cao cấp dành cho chuyên gia – nhóm khách có nhu cầu ở ổn định và chi trả cao.

Song song với thương mại sầm uất là 30 tiện ích sống cao cấp khai thác trọn nhu cầu lưu trú – kinh doanh

Nhờ vị trí kim cương, Lumira Ville sẽ trở thành tổ hợp thương mại đón lượng khách khổng lồ từ 3 hướng. Trước hết là việc tiếp cận lực lượng dân cư nội đô. Sau sáp nhập với Hải Dương, Hải Phòng hình thành thị trường hơn 4 triệu dân – tương đương một “siêu vùng” tiêu dùng. Đây là nguồn cầu ổn định cho bán lẻ, ẩm thực, dịch vụ hàng ngày

Thứ hai là nhóm logistics: chuyên gia vận tải biển, nhân viên hãng tàu, cán bộ hải quan, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, nhân sự sân bay Cát Bi và đường sắt quốc tế. Họ cần văn phòng chuyên ngành, dịch vụ 24/7 và chỗ ở gần nơi làm việc – những yếu tố Lumira Ville đáp ứng trọn vẹn. Cuối cùng là lực lượng chuyên gia quốc tế làm việc tại các khu công nghiệp lớn như Deep C, Tràng Duệ, Đình Vũ – Nam Đình Vũ. Sự pha trộn văn hóa từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, châu Âu và Mỹ tạo ra nhu cầu tiêu dùng đa dạng từ ẩm thực, bán lẻ cao cấp đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe – giải trí theo tiêu chuẩn quốc tế.

Nguồn khách hàng dồi dào, đa quốc gia và chất lượng cao mà Lumira Ville có khả năng đón đầu chính là nền tảng tạo nên thị phần kinh doanh hấp dẫn và bền vững mà các nhà đầu tư đang săn đón.