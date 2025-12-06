M.Homes Holdings được vinh danh Top 3 Công ty Quản lý Bất động sản tốt nhất Việt Nam

Năm 2025 đánh dấu một chặng đường bứt phá mạnh mẽ của Công ty Cổ phần M.Homes Holdings, với hàng loạt giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế. Khép lại năm, doanh nghiệp tiếp tục ghi dấu tên mình trên bản đồ ngành bất động sản khi vinh dự được xướng tên Top 03 Công ty Quản lý Vận hành (QLVH) Bất động sản tốt nhất Việt Nam tại Lễ công bố Thương hiệu Hàng đầu Việt Nam 2025 – Lần thứ 7, chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1 lúc 9h30 sáng Thứ bảy, ngày 06/12/2025.

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quản lý và Phát triển BĐS M.Homes Holdings nhận giải thưởng Top 3 Công ty QLVH BĐS tốt nhất Việt Nam năm 2025

Trước đó, M.Homes đã liên tiếp tạo ấn tượng mạnh tại khu vực châu Á. Tại Diễn đàn Kinh tế châu Á 2025 tổ chức ở Thượng Hải, Trung Quốc vào ngày 19/4/2025, Công ty Cổ phần M.Homes Holdings được trao Top 10 Thương hiệu mạnh châu Á và Nhà lãnh đạo Doanh nghiệp giỏi 2025 – những giải thưởng uy tín ghi nhận các doanh nghiệp dẫn đầu về chiến lược, tăng trưởng và đổi mới. Đồng thời, doanh nghiệp cũng vinh dự được tham dự Chương trình gặp mặt Thủ tướng Phạm Minh Chính nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 9/10/2025, một dấu mốc đặc biệt cho thấy những đóng góp của M.Homes được ghi nhận ở tầm quốc gia.

Tăng tốc mạnh mẽ sau ba năm cổ phần hóa

Từ một Công ty con trong hệ sinh thái của một tập đoàn bất động sản hàng đầu Việt Nam, M.Homes đã có một hành trình phát triển ấn tượng sau khi cổ phần hóa và chính thức tách ra hoạt động độc lập. Chỉ trong vòng ba năm, công ty đã chứng minh năng lực vượt trội khi không ngừng mở rộng quy mô, nâng chuẩn chất lượng dịch vụ và trở thành một trong những thương hiệu quản lý – vận hành bất động sản nổi bật tại Việt Nam.

Thế mạnh cốt lõi của M.Homes đến từ kinh nghiệm quản lý các toà nhà, khu đô thị và chung cư cao cấp. Tuy nhiên, điểm khác biệt làm nên dấu ấn riêng của doanh nghiệp chính là chiến lược tập trung vào công nghệ, bao gồm nghiên cứu – hoàn thiện quy trình quản lý chuẩn hoá, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), số hóa vận hành và xây dựng nền tảng quản trị thông minh. Nhờ đó, M.Homes tạo ra một hệ thống quản lý minh bạch, hiệu quả và tối ưu chi phí cho khách hàng.

Nắm bắt xu thế thị trường và các chính sách ưu đãi phát triển nhà ở xã hội hướng tới người lao động của Chính phủ, công ty M.Homes Holdings đã tập trung nghiên cứu và phát triển giải pháp quản lý dành cho các dự án Nhà ở xã hội (NOXH). Khác với các dự án cao cấp, NOXH có nhu cầu đặc thù: cư dân là các nhóm chính sách, người lao động có thu nhập trung bình – thấp, cần dịch vụ chất lượng nhưng chi phí phải hợp lý. Bằng việc thiết kế quy trình chuyên biệt kết hợp công nghệ, M.Homes đã xây dựng mô hình quản lý giúp tăng chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh – vệ sinh – kỹ thuật, đồng thời duy trì mức phí phù hợp, góp phần cải thiện môi trường sống tại các khu NOXH.

Định vị trở thành một trong những đơn vị tiên phong về quản lý NOXH tại Hải Phòng

Nhận thấy nhu cầu lớn từ thị trường, đặc biệt tại các đô thị công nghiệp như Hải Phòng, M.Homes đang tập trung đẩy mạnh mảng quản lý các dự án Nhà ở xã hội tại thành phố Cảng. Với tình yêu đặc biệt dành cho Thành phố Hoa Phượng đỏ, kinh nghiệm từ các dự án đã triển khai cùng đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, doanh nghiệp đặt mục tiêu trở thành đơn vị QLVH NOXH hàng đầu tại Hải Phòng trong giai đoạn 2025–2027.

Việc M.Homes tham gia sâu vào phân khúc đặc thù này không chỉ góp phần nâng chuẩn vận hành, mà còn hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc đảm bảo môi trường sống văn minh, an toàn cho hàng chục nghìn cư dân lao động – lực lượng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

M.Homes Holdings với định hướng phát triển lĩnh vực QLVH Nhà ở xã hội (NOXH) tại Hải Phòng

Đẩy mạnh hoạt động M&A – Khẳng định năng lực phát triển bất động sản

Không chỉ dẫn đầu trong vận hành bất động sản, M.Homes Holdings còn từng bước mở rộng dấu ấn của mình trong lĩnh vực M&A (Mua bán và Sáp nhập) – một mảng hoạt động quan trọng trên thị trường bất động sản hiện đại. Công ty hiện là thành viên Ban vận động thành lập Hiệp Hội M&A Việt Nam được nhà nước công nhận và Ban Kết nối Xúc tiến đầu tư của Cộng đồng M&A Việt Nam, đảm nhiệm vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư và các dự án tiềm năng.

Sự tham gia này không chỉ thể hiện uy tín của M.Homes trong cộng đồng doanh nghiệp, mà còn phát huy thế mạnh sẵn có của công ty trong lĩnh vực phát triển bất động sản. Với kinh nghiệm triển khai, vận hành và thẩm định dự án, M.Homes có khả năng đánh giá chính xác tiềm năng đầu tư, tối ưu hóa phương án khai thác và hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt vòng đời giao dịch M&A.

Nhờ nền tảng này, công ty định hướng trở thành một trong những đơn vị tư vấn – xúc tiến M&A bất động sản uy tín, góp phần thúc đẩy thị trường phát triển bền vững và chuyên nghiệp hơn.

Khẳng định vị thế thương hiệu Việt trên trường quốc tế

Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại, mô hình quản lý tối ưu và chiến lược phát triển đa lĩnh vực đã giúp M.Homes Holdings nhanh chóng trở thành một trong những thương hiệu nổi bật của ngành bất động sản Việt Nam. Việc liên tiếp được vinh danh tại các sự kiện tầm cỡ khu vực và quốc gia – từ Thương hiệu mạnh châu Á, Nhà lãnh đạo Doanh nghiệp giỏi, đến Top 03 Công ty Quản lý BĐS tốt nhất Việt Nam – là minh chứng rõ ràng cho những nỗ lực không ngừng của doanh nghiệp.

Vinh danh các doanh nghiệp và thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2025

Hơn cả các giải thưởng, hành trình phát triển của M.Homes còn thể hiện khát vọng của một thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế: đổi mới – sáng tạo – bền vững. Trong thời gian tới, công ty tiếp tục theo đuổi mục tiêu mở rộng thị trường, nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ và phát triển hệ sinh thái bất động sản toàn diện, đóng góp tích cực vào sự phát triển của cộng đồng và nền kinh tế.