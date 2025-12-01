Đồng Nai đấu giá 3 khu đất, dự kiến thu về hơn 5 ngàn tỷ

TPO - Đồng Nai sắp đấu giá dự án Khu phức hợp đô thị sinh thái và công viên chuyên đề tại xã Phước An, khu đất 8,4 ha tại xã Tân An, quyền sử dụng đất thửa đất số 145 và thửa đất số 14 của tờ bản đồ số 31 xã Trảng Bom.

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Đồng Nai thông báo, sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng khu đất dự án Khu phức hợp đô thị sinh thái và công viên chuyên đề tại xã Phước An, vào ngày 26/12/2025.

Tổng diện tích khu đất gần 102 ha hiện đang là đất trống. Khu đất có vị trí phía Đông giáp đường Trần Phú (Rừng Sác), phía Tây giáp đường Nguyễn Văn Cừ, phía Nam giáp đường Lê Hồng Phong và đường N1 của khu đô thị HUD, phía Bắc giáp khu đất quy hoạch cây xanh cách ly.

Trong đó, gần 44 ha được đưa ra đấu giá, với phần lớn là đất ở tại nông thôn hơn 35 ha (đất nhà ở thấp tầng và chung cư hỗn hợp), cùng các loại đất công trình công cộng văn hóa, y tế, giáo dục, thương mại, thể dục thể thao. Phần đất này, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá. Với đất công trình công cộng, Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Buổi đấu giá quyền sử dụng khu đất dự án Khu phức hợp đô thị sinh thái và công viên chuyên đề tại xã Phước An sẽ diễn ra vào ngày 26/12/2025. Ảnh: C.F.L.

Phần còn lại hơn 58 ha không đấu giá, gồm đất cây xanh, hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe và hệ thống giao thông, được giao không thu tiền sử dụng đất để người trúng đấu giá hoàn thiện hạ tầng đồng bộ, sau đó bàn giao lại cho địa phương quản lý.

Giá khởi điểm của khu đất đấu giá gần 5.014 tỷ đồng, tiền đặt trước 20%, tương đương gần 1.003 tỷ đồng.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 14.240 tỷ đồng, nhà đầu tư tham gia đấu giá phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 15% vốn đầu tư, tương đương hơn 2.136 tỷ đồng.

Ngoài ra, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Đồng Nai cũng sẽ đưa khu đất 8,4 ha tại xã Tân An ra đấu giá vào ngày 25/12/2025. Diện tích đấu giá hơn 7,9 ha là đất công trình xử lý chất thải, hiện đang là đất trống, có giá khởi điểm hơn 71 tỷ đồng.

Đến ngày 30/12/2025, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Đồng Nai sẽ đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 145 và thửa đất số 14, tờ bản đồ số 31 xã Trảng Bom là đất ở nông thôn, với giá khởi điểm gần 77 tỷ đồng.

Trước đó, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Nai ra thông báo đấu giá đối với 6 khu đất trên địa bàn, gồm khu đất có diện tích gần 52 ha thuộc Khu công nghiệp Biên Hòa 1, khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp, khu nhà ở phức hợp cao tầng ven sông phường Trấn Biên, khu dân cư số 8, khu dân cư số 11, quyền sử dụng khu đất trung tâm thương mại dịch vụ kết hợp ở xã Dầu Giây với giá khởi điểm hơn 11.700 tỷ đồng.

Tính đến giữa tháng 11/2025, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Nai đã tổ chức đấu giá thành công 4 khu đất, thu về gần 9.500 tỷ đồng.