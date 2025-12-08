Sắp rộng cửa mua nhà ở xã hội?

TPO - Đến thời điểm này, Hà Nội có 1 dự án nhà ở xã hội đang chuẩn bị ký hợp đồng mua bán và 2 dự án đang nhận hồ sơ mua nhà. Nhiều dự án vẫn đang tiếp tục triển khai hứa hẹn năm 2026 bùng nổ nguồn cung tạo cơ hội mua nhà cho người dân.

Thêm nhiều dự án triển khai trong năm 2026

Theo khảo sát chuyên đề về nhà ở xã hội của Ban kinh tế tư nhân, có đến 57% người lao động có nhu cầu thuê hoặc mua nhà, trong đó có gần một nửa số lượng có nhu cầu mua nhà ở xã hội. Điều này cho thấy nhu cầu rất lớn nhưng hiện nguồn cung nhà ở xã hội ít chưa thể đáp ứng được nhu cầu của người dân, đặc biệt là tại các thành phố lớn.

Hiện các chính sách về nhà ở xã hội đã trở nên thông thoáng hơn rất nhiều. Về phía doanh nghiệp cũng đang được hưởng nhiều chính sách ưu đãi hơn khi phát triển nhà ở xã hội. Theo quy định mới, chủ đầu tư sẽ được mặc định miễn tiền sử dụng đất mà không cần phải làm thủ tục.

Bên cạnh đó, câu chuyện biên lợi nhuận, điều bị nhiều doanh nghiệp than phiền, cũng đã được điều chỉnh lại. Theo đó, mức lợi nhuận 10% trước đây được áp dụng cho các dự án nhà ở xã hội đã được thay đổi. Doanh nghiệp sẽ được dùng 20% tổng diện tích sàn để xây dựng công trình kinh doanh, dịch vụ thương mại. Phần lợi nhuận từ hạng mục này sẽ không bị áp mức trần như trước. Điều này sẽ tạo động lực để nhiều doanh nghiệp tích cực tham gia phát triển nhà ở xã hội hơn.

Hiện, tại Hà Nội dự án nhà ở xã hội Rice City Long Châu (Thượng Thanh) sau khi tổ chức bốc thăm chuẩn bị ký hợp đồng mua bán với người dân. Dự án nhà ở xã hội tại Uy Nỗ (Đông Anh), Kim Chung (Đông Anh) cũng đang hoàn tất việc thu hồ sơ và tổ chức bốc thăm trong năm nay.

Các dự án nhà ở xã hội Hạ Đình (Thanh Trì), Mê Linh… đang gấp rút để chuẩn bị thu hồ sơ người mua nhà.

Nhà ở xã hội Hạ Đình đang chuẩn bị nhận hồ sơ mua nhà.

Tính chung trên cả nước có 696 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai. Trong đó có 380 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, 151 dự án đang xây dựng và 165 dự án đã hoàn thành.

Trong năm 2025, Hà Nội đã khởi công 4 dự án nhà ở xã hội và 4 dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân; tiếp tục là địa phương đi đầu trong phát triển nhà ở xã hội.

Mới đây, hai doanh nghiệp đã ký kết hợp tác về việc phát triển nhà ở xã hội Minh Đức tại xã Mê Linh, TP. Hà Nội. Theo thông tin từ chủ đầu tư, dự án gồm 3 tòa nhà cao 13 tầng, số lượng căn hộ nhà ở xã hội cung ứng khoảng 612 căn, diện tích từ 70-77 m2. Dự kiến, công trình sẽ được khởi công vào tháng 1/2026 và tiếp nhận hồ sơ vào tháng 6/2026

Ngoài dự án trên, địa bàn huyện Mê Linh cũ còn có 3 tòa nhà ở xã hội khác đang được xây dựng tại khu đô thị Kim Hoa (xã Tiến Thắng).

UBND TP. Hà Nội vừa có quyết định giao đất đợt 1 tại phường Phúc Lợi (trước là quận Long Biên) cho CTCP Him Lam. Khu đất rộng hơn 7,5 ha đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, được quy hoạch làm dự án nhà ở xã hội Him Lam.

Đại diện Tổng Công ty 319, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Uy Nỗ (Đông Anh) cũng tiết lộ cũng đang gấp rút chuẩn bị để làm tiếp khoảng hơn 500 căn dự án nhà ở xã hội bên Đông Anh.

“Vừa qua, chúng tôi thu hơn 1.500 hồ sơ mua nhà người dân nộp trên tổng hơn 400 căn. Như vậy, chúng tôi sẽ phải tổ chức bốc thăm. Tôi cho rằng, năm 2026 sẽ có nhiều dự án hơn và người dân sẽ có nhiều lựa chọn mà đăng ký đâu mà mua được ở đó”, vị này cho hay.

Theo đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội, Hà Nội được giao làm 56.200 căn đến hết năm 2030 - thuộc mức cao nhất trên cả nước. Riêng năm nay, Thủ đô cần hoàn thành 4.670 căn. Trong năm 2026, chỉ tiêu là 5.420 căn; năm 2027 là 6.400 căn; năm 2028 là 6.790 căn; năm 2029 là 7.370 căn và năm 2030 là 14.216 căn.

Nhà ở xã hội vào "luồng xanh" ưu tiên giải quyết thủ tục

TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam - cho rằng, nhìn những con số cho thấy sự quyết tâm rất lớn của Chính phủ trong việc đưa các dự án nhà ở xã hội vào "luồng xanh" để ưu tiên giải quyết các thủ tục pháp lý và đẩy nhanh tiến độ, qua đó tạo đà cho các địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, phục vụ nhu cầu đang rất lớn của thị trường.

Ông Đính cho hay, việc hoàn thiện khung thể chế với các cơ chế đột phá về quy trình phê duyệt dự án, thủ tục lựa chọn chủ đầu tư, cơ chế xác định giá bán – giá thuê, cũng như việc bố trí quỹ đất và ưu đãi tài chính…là giải pháp quan trọng để tháo “nút thắt” cho phân khúc nhà ở xã hội thực sự cởi trói sau giai đoạn dài vướng mắc.

Đặc biệt, các quy định mới ngoài gỡ vướng cho đối tượng đầu ra, đã tập trung vào tạo điều kiện tối đa để nhiều doanh nghiệp chủ động đồng hành với chương trình nhân văn mang nhiều ý nghĩa thiết thực của Nhà nước như nhà ở xã hội này. Đồng hành cùng các ông lớn của nhà nước như HUD, UDIC, Hancorp,…là sự nhập cuộc của các ông lớn tư nhân như Vingroup, Sungroup, Masterise, Himlam, Viglacera, BIC, Nam Long, Kim Oanh, Hoa Sen,…tạo nên một diện mạo mới cho phân khúc nhà ở xã hội.

Bà Đỗ Thu Hằng - Giám đốc Cấp cao, Dịch vụ Nghiên cứu và Tư vấn, Savills Hà Nội - cho biết, trong bối cảnh giá nhà thương mại tăng cao, giải pháp phát triển nhà ở xã hội được đẩy mạnh. Một số dự án nhà ở xã hội có mức giá khoảng 25 triệu đồng/m2 phù hợp với thu nhập của người dân.