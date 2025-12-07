Hưng Yên công bố giá bán nhà ở xã hội Phố Hiến với giá hơn 20 triệu đồng/m2

TPO - Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên vừa công bố giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án khu nhà ở cho người có thu nhập thấp ở phường Phố Hiến, mức giá bán được phê duyệt là 20,9 triệu đồng/m² - tương đương với giá bán nhiều dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội.

Cụ thể, khu nhà ở xã hội CT1 và CT2 ở phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên cũ (nay thuộc phường Phố Hiến) nằm trên khu đất rộng hơn 9.600m², gồm hai tòa cao 19 tầng một tum, không có tầng hầm, bao gồm 940 căn hộ xã hội. Diện tích các căn hộ dao động từ 50m² đến 77m².

Mức giá bán được Sở Xây dựng phê duyệt là 20,9 triệu đồng/m² (đã gồm 5% VAT nhưng chưa gồm phí bảo trì). Với đơn giá này, người mua sẽ phải chi từ 1 tỷ đến khoảng 1,6 tỷ đồng tùy diện tích căn hộ.

Giá thuê mua được xác định ở mức gần 396.000 đồng/m²/tháng, tương đương chi phí thuê mua cả căn từ 19,8 đến 30 triệu đồng/tháng.

Đầu tháng 11/2025, UBND tỉnh Hưng Yên đã công bố thông tin Dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Phố Hiến để nhà đầu tư đăng ký tham gia thực hiện. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 7.000 tỷ đồng.

Với mức giá hơn 20 triệu đồng/m², dự án nhà ở xã hội tại phường Phố Hiến được đánh giá là khá cao so với nhiều dự án nhà ở xã hội ở vùng ven Hà Nội. Chẳng hạn như dự án tại ô đất CT3 khu đô thị mới Kim Chung (huyện Đông Anh, nay là xã Vĩnh Thanh) giá bán 18,4 triệu đồng/m², tương đương khoảng 1,2 tỷ đồng với loại căn lớn nhất 64 m².

Thời gian qua, Hưng Yên xuất hiện nhiều dự án nhà ở xã hội mới với giá bán có xu hướng tăng. Mức cao nhất hiện được ghi nhận tại khu nhà ở và dịch vụ khu công nghiệp Phố Nối của Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tân Sáng, nơi căn hộ cao 4,5 m (có gác xép) được bán với giá gần 25,8 triệu đồng/m², tương đương khoảng 1,8 tỷ đồng cho căn lớn nhất.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2021-2030, tỉnh Hưng Yên được Thủ tướng Chính phủ giao xây dựng 42.500 căn nhà ở xã hội. Trong đó, giai đoạn 2022-2025 phấn đấu xây dựng khoảng 13.100 căn; giai đoạn 2026-2030 xây dựng khoảng 29.400 căn. Riêng năm 2025, tỉnh Hưng Yên được Thủ tướng Chính phủ giao xây dựng 1.750 căn.

Kết quả phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn từ 2021-2024, tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành 2 dự án nhà ở xã hội, với tổng số căn hộ đã hoàn thành là 1.002 căn. Hiện nay, tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục triển khai 4 dự án, với tổng quy mô 3.588 căn.

Năm 2025 dự kiến có 3 dự án sẽ được hoàn thành với 2.097 căn nhà ở xã hội.