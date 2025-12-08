Cách 'biến' sân thượng thành công viên tư gia

TPO - Vì gia chủ là người yêu thích tập luyện thể dục, KTS đã biến ban công và sân thượng thành nơi tập luyện với những mảng xanh như công viên tư gia.

Ngay tại tầng thượng của căn nhà phố mở ra một không gian bất ngờ: nơi ban công được biến thành công viên nhỏ để gia chủ yêu thích thể dục có thể luyện tập dưới nắng gió mỗi sáng.

Các phòng bên trong được bố trí sao cho ánh sáng và gió len lỏi khắp nhà tạo ra cảm giác “nghỉ ngơi trong chuyển động”. Màu trắng nhẹ nhàng, gỗ sáng và cây xanh được kết hợp tinh tế, mang lại cảm giác ấm áp nhưng vẫn rất hiện đại.

Không chỉ bên ngoài mà bên trong cũng được phủ xanh bằng cây cối. Các bồn cây trong nhà được sắp đặt bất quy tắc tạo ra những điểm nhìn thú vị.

Trục đứng ngôi nhà được thiết kế cho thông khí và trao đổi ánh sáng tự nhiên thông qua các lối thang bộ bằng đá và thang xoắn ốc. Trên cùng là sân thượng rộng rãi và xanh tốt.