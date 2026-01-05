Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

TP. Huế:

Đấu giá thành công 5 khu ‘đất vàng’ trung tâm, thu về 538 tỷ đồng

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Huế phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị (Huế) tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại 5 khu “đất vàng” ở khu vực trung tâm thành phố.

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Huế cho biết, một doanh nghiệp đến từ Hải Phòng vừa trúng đấu giá 5 lô đất trên đường Trần Cao Vân và Nguyễn Tri Phương (phường Thuận Hóa, Huế).

Các khu đất được đưa ra đấu giá gồm, khu số 27, 29, 31, 50 Trần Cao Vân và số 9 Nguyễn Tri Phương (phường Thuận Hóa, TP. Huế). Đây đều là các vị trí đất mặt tiền, là trụ sở làm việc của Công an TP. Huế.

dat-vang-thu-hut-dau-tu-hue.jpg
Khu đất vàng thu hút đầu tư thuộc phường Thuận Hóa, trung tâm TP. Huế.

Sau khi lực lượng công an đầu tư xây dựng trụ sở mới tại Khu E Đô thị mới An Vân Dương (đường Võ Chí Công, phường Vỹ Dạ), các khu đất này đã được đưa ra khỏi quy hoạch đất an ninh và bàn giao cho TP. Huế quản lý, khai thác phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng diện tích các khu đất rộng hơn 17.225 m2, trong đó diện tích đủ điều kiện đấu giá là 17.213 m2. Diện tích đất giao cho nhà đầu tư để xây dựng và kinh doanh nhà ở thương mại hơn 13.344 m2, gồm hơn 7.633 m2 xây dựng nhà ở chung cư hỗn hợp và hơn 5.710 m2 xây dựng nhà ở liền kề. Phần diện tích còn lại hơn 3.869 m2 được sử dụng làm hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cây xanh và bàn giao cho Nhà nước quản lý.

Kết quả, một doanh nghiệp đến từ TP. Hải Phòng đã trúng đấu giá toàn bộ 5 khu đất với tổng số tiền 538 tỷ đồng, cao hơn 13 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Huế, giá khởi điểm của 5 khu đất là 525 tỷ đồng, tương ứng với mức giá hơn 39,3 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm thuế, phí).

Ngọc Văn
#Trung tâm Phát triển quỹ đất #đất vàng #phường Thuận Hóa #Huế #trúng đấu giá #trung tâm

Xem thêm

Cùng chuyên mục