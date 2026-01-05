Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPHCM còn chung cư giá dưới 35 triệu đồng/m2

TPO - Các dự án căn hộ có mức giá dưới 35 triệu đồng/m2 ở TPHCM vẫn đang tồn tại và chiếm khoảng 10% tổng nguồn cung. Tuy nhiên, phần lớn các chung cư đã hình thành từ lâu, cư dân sinh sống ổn định, hoạt động môi giới không sôi động.

Theo báo cáo mới nhất của Nền tảng dữ liệu bất động sản Biggee.vn, thị trường căn hộ chung cư tại TPHCM (trước sáp nhập) duy trì phổ giá rất rộng, trải dài từ dưới 35 triệu đồng/m2 đến trên 500 triệu đồng/m2, phản ánh cấu trúc đa tầng và mức độ phân hóa rõ nét của nguồn cung căn hộ.

Cụ thể, thống kê của Biggee.vn cho thấy, các dự án căn hộ có mức giá dưới 35 triệu đồng/m2 vẫn đang tồn tại và chiếm khoảng 10% tổng nguồn cung. Với mức giá này, người mua có thể sở hữu một căn hộ khoảng 65m2 với tổng giá trị dưới 2,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, phần lớn các dự án thuộc phân khúc này là chung cư đã hình thành từ lâu, cư dân sinh sống ổn định, hoạt động môi giới không sôi động nên gần như vô hình đối với nhiều người mua nhà trên thị trường thứ cấp.

Bên cạnh đó, không ít dự án giá thấp gặp các rào cản nhất định như vấn đề pháp lý chưa hoàn chỉnh, vị trí xa khu vực trung tâm, hoặc thuộc nhóm nhà ở xã hội với điều kiện chuyển nhượng hạn chế, khiến thanh khoản không cao.

2.jpg
Chung cư Lê Thành An Lạc với 930 căn nhà ở xã hội đang có giá dưới 35 triệu đồng/m2.

Biggee.vn dẫn chứng một số dự án quy mô lớn đang ghi nhận mức giá dưới 35 triệu đồng/m2 như Vision Bình Tân (1.900 căn), HQC Plaza (1700 căn nhà ở xã hội), Tecco Town Bình Tân (1.600 căn), Vĩnh Lộc DGold (1.300 căn), Thủ Thiêm Green House (1.040 căn nhà ở xã hội), Đạt Gia Centre Point (1.000 căn), Lê Thành Tân Tạo (1.000 căn), Happy City Hạnh Phúc (1.000 căn nhà ở xã hội), Terra Rosa (990 căn), Lê Thành An Lạc (930 căn nhà ở xã hội), Ehome 2 (621 căn), Phú Mỹ Thuận (578 căn), Orchid Park (520 căn)…

Ở chiều ngược lại, thống kê của Biggee.vn cũng cho thấy sự mất cân đối đáng chú ý trong cơ cấu nguồn cung. Theo đó, phân khúc căn hộ có mức giá trên 80 triệu đồng/m2 chiếm khoảng 24% tổng nguồn cung - đứng thứ hai trên thị trường - chỉ sau phân khúc 50 - 65 triệu đồng/m2.

Điều này phản ánh rõ xu hướng phát triển mạnh của các dự án trung cấp và cao cấp trong những năm gần đây, trong khi nguồn cung nhà ở giá thấp tăng chậm và chịu nhiều rào cản.

Biggee cho biết, thị trường căn hộ chung cư TPHCM vẫn đang phục vụ song song hai nhóm nhu cầu chính. Nhóm thứ nhất là người mua nhà ở thực, với ngân sách dưới 35 triệu đồng/m2. Cơ hội của nhóm này là vẫn còn sản phẩm để lựa chọn, nhưng đi kèm là những rủi ro cần chấp nhận như pháp lý dự án, khoảng cách đến trung tâm và tiềm năng tăng giá không cao trong ngắn hạn.

Nhóm thứ hai là nhà đầu tư, tập trung vào các dự án mới thuộc phân khúc cao cấp. Với nhóm này, rủi ro chủ yếu nằm ở tiến độ bàn giao, khả năng khai thác cho thuê trong tương lai, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung cao cấp ngày càng lớn.

Duy Quang
