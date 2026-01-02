Hà Nội thông tin về tiến độ cải tạo chung cư phải ‘chống nạng’ nhiều năm

TPO - Nhà tập thể A7 Tân Mai (Hà Nội) đã xuống cấp trầm trọng. Toàn bộ kết cấu cầu thang từ tầng 1 đến tầng 5 đang dần bị tách dời khung chịu lực tòa nhà, các cấu kiện bê tông bị võng nứt. Đơn vị quản lý đã phải lắp hệ thống giàn giáo thép nhằm gia cố, chống đỡ tạm thời.

UBND TP. Hà Nội vừa thông tin về kế hoạch cải tạo nhà tập thể Trương Định (phường Tương Mai) và nhà A7 Tân Mai (phường Hoàng Mai).

Trước đó, cử tri phản ánh, nhà tập thể Trương Định, nhà A7 Tân Mai được xây dựng từ nhiều năm trước đã xuống cấp vô cùng nghiêm trọng, nguy cơ sập bất kỳ lúc nào. Cử tri đề nghị UBND thành phố quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm có kế hoạch cải tạo và đầu tư đồng bộ hạ tầng đối với các nhà tập thể nêu trên để đảm bảo an toàn cho người dân.

Về nội dung này, UBND TP. Hà Nội cho biết, năm 2021 UBND thành phố đã ban hành Đề án và các Kế hoạch triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó, UBND thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Sở ngành, UBND cấp huyện nơi có chung cư cũ (nay là UBND cấp xã).

Nhà tập thể A7 phải chống nạng nhiều năm qua

Triển khai Đề án và các Kế hoạch này, UBND phường Tương Mai, Hoàng Mai đã và đang thực hiện công tác kiểm định, lập quy hoạch 1/500 làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức hội nghị nhà chung cư để lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà/khu chung cư cũ trên địa bàn.

Để đẩy nhanh tiến độ, UBND thành phố đã có nhiều cuộc họp chỉ đạo về công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ (trong đó có Khu tập thể Trương Định và nhà A7 Tân Mai.

Hiện nay, UBND các phường Tương Mai, Hoàng Mai đang tập trung phối hợp với các Sở, ngành thành phố triển khai các nhiệm vụ trọng tâm (kiểm định, lập quy hoạch chi tiết 1/500) làm cơ sở lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại các khu/nhà chung cư cũ trên địa bàn phường.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cùng các sở, ngành liên quan đã tích cực hướng dẫn, phối hợp với UBND các xã, phường nơi có chung cư cũ (trong đó có các phường Tương Mai và Hoàng Mai) triển khai công tác kiểm định, lập quy hoạch theo chỉ đạo của UBND thành phố.

UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các phường Tương Mai, Hoàng Mai đẩy nhanh công tác kiểm định, lập, trình phê duyệt quy hoạch chi tiết để sớm lựa chọn chủ đầu tư thực hiện cải tạo, xây dựng lại các khu tập thể như cử tri đã phản ánh.

Được biết, chung cư A7, tập thể Tân Mai được xây dựng từ năm 1984 theo công nghệ lắp ghép với quy mô 5 tầng gồm 50 căn hộ nhưng chỉ có duy nhất một cầu thang. Năm 2010, khi khu vực cầu thang bộ nối từ tầng 1 lên tầng 5 có dấu hiệu tách rời nhau, gây nguy hiểm đến toàn bộ kết cấu khu tập thể. Đơn vị quản lý tòa nhà đã cho lắp hệ thống giàn giáo thép nhằm gia cố, chống đỡ tạm thời.

Tuy nhiên, đến nay, hệ thống giàn giáo thép xuất hiện nhiều chỗ hoen gỉ tại những mối hàn, cong vênh. Toàn bộ kết cấu cầu thang từ tầng 1 đến tầng 5 đang dần bị nứt tách với khung chịu lực tòa nhà, các cấu kiện bê tông bị võng nứt. Do đó, người dân mong muốn thành phố sớm cải tạo để cư dân nhà tập thể an cư.