Hải Phòng cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trở lại

TPO - UBND TP Hải Phòng vừa quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân, kể từ ngày 1/1/2026 sau nửa năm tạm dừng.

UBND TP Hải Phòng vừa quyết định bãi bỏ văn bản 4597 ngày 9/6/2025 của UBND thành phố về việc tạm dừng chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân, kể từ ngày 1/1/2026.

Đối với các trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở do UBND cấp huyện (cũ) đã thực hiện trong thời gian từ 1/8/2024-9/6/2025, bao gồm các trường hợp đã kiểm tra, rà soát phát hiện tồn tại, thiếu sót và các trường hợp chưa phát hiện tồn tại thiếu sót, thành phố giao UBND các xã, phường, đặc khu tiếp tục rà soát, kiểm tra và chịu trách nhiệm.

Thanh tra thành phố khẩn trương triển khai, thực hiện thanh tra trong năm 2026, xử lý các vi phạm nếu có.

Đối với việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong cùng thửa đất ở của hộ gia đình, cá nhân, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu tiếp tục giải quyết các hồ sơ đã tiếp nhận và các hồ sơ tiếp nhận mới đảm bảo đúng thẩm quyền.

Đối với việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư không cùng thửa đất ở của hộ gia đình, cá nhân, UBND các xã, phường đặc khu rà soát các khu đất.

Trường hợp đáp ứng đủ các tiêu chí các thửa đất nhỏ hẹp do tổ chức, hộ gia đình cá nhân đang sử dụng nằm xen kẹt trong khu dân cư, nhà nước được thu hồi. Đồng thời tổng hợp, đề xuất UBND thành phố thu hồi để tạo quỹ đất đấu giá quyền sử dụng vào mục đích phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ.

Trường hợp không đáp ứng tiêu chí nhỏ hẹp do tổ chức, cá nhân đang quản lý, sử dụng, nằm xen kẹt trong khu dân cư nhà nước được phép thu hồi, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền.

Một hộ dân ở Hải Phòng tự ý lấp đất ruộng, mở đường bê tông nhằm mục đích bán đất ở với giá cao.

UBND TP Hải Phòng giao Sở NN&MT chủ trì cùng các đơn vị liên quan hướng dẫn về trình tự, thủ tục, hồ sơ, điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở, đảm bảo đúng quy định, thống nhất trên địa bàn thành phố.

Trước đó, tháng 4/2025 TP Hải Phòng ban hành kế hoạch về việc khắc phục các tồn tại về công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn và tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại các địa phương.

Tuy nhiên, tại một số địa phương đã xuất hiện tình trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở không đúng quy định, đặc biệt trong giai đoạn hợp nhất các tỉnh, sắp xếp xã và bỏ chính quyền cấp huyện, gây ra nhiều ý kiến trong nhân dân.

Trước thực trạng trên, tháng 6/2025 Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện tạm dừng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất ở đối với hộ gia đình cá nhân, kể từ 10/6/2025 đến khi có chỉ đạo mới.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu Giám đốc Sở NN&MT chỉ đạo việc kiểm tra, rà soát tình hình chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại các địa phương. Đồng thời, xác định các trường hợp sai phạm, báo cáo thành phố.