Hà Nội thông qua loạt ưu đãi cho dự án cải tạo chung cư cũ

Thanh Hiếu
TPO - Chủ sở hữu bị thu hồi nhà đất nhằm mục đích tái thiết một khu vực đô thị cụ thể (công trình có mục đích để ở) được xem xét bố trí tái định cư tại chỗ. Ngoài ra, người bị thu hồi nhà đất được hưởng chính sách hỗ trợ thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng theo quy định.

Được xem xét bố trí tái định cư tại chỗ

Tại kỳ họp thứ 28, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị; cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố (dự án).

Theo đó, Nghị quyết đã quy định một số cơ chế hỗ trợ, di dời bồi thường tái định cư khi thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị.

Cụ thể, người có nhà đất bị thu hồi (chủ sở hữu) trên địa bàn các xã, phường có dự án được xem xét ưu tiên bồi thường giao đất ở tái định cư trên cơ sở cân đối quỹ đất tái định cư của thành phố.

Chủ sở hữu bị thu hồi nhà đất nhằm mục đích tái thiết một khu vực đô thị cụ thể (công trình có mục đích để ở) được xem xét bố trí tái định cư tại chỗ.

Trong thời gian chờ bố trí tái định cư, chủ sở hữu được bố trí tạm cư vào quỹ nhà tái định cư, tạm cư của thành phố. Chủ đầu tư có trách nhiệm chi trả chi phí quản lý vận hành nhà tái định cư, tạm cư. Trường hợp chủ sở hữu tự lo chỗ ở tạm thời thì được thanh toán bằng tiền do chủ đầu tư chi trả.

Người bị thu hồi nhà đất được hưởng chính sách hỗ trợ thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng theo quy định.

Hỗ trợ ổn định sản xuất kinh doanh

Người bị thu hồi nhà đất trong độ tuổi lao động phải di chuyển chỗ ở, nơi hoạt động sản xuất, kinh doanh trong trường hợp được xác định chỉ có nguồn thu nhập duy nhất từ hoạt động kinh doanh tại khu vực thực hiện dự án thì ngoài các kinh phí về bồi thường theo quy định còn được hỗ trợ:

Hỗ trợ ổn định sản xuất kinh doanh, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho mỗi người lao động với mức tiền bằng tiền 6 tháng lương tối thiểu vùng và chi trả 1 lần.

Mỗi hộ gia đình được vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh bằng 36 tháng lương tối thiểu vùng.

image.jpg
Một khu tập thể cũ tại Hà Nội sẽ được xây mới

Ngoài các chính sách về bồi thường di chuyển mồ mả theo quy định, chủ sở hữu đất bị thu hồi còn được hỗ trợ thêm 10.000.000 đồng/ngôi mộ khi di dời để thực hiện dự án.

Chủ sở hữu được hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính về di dời, bồi thường, tái định cư, chuyển đổi nghề nghiệp theo cơ chế làn xanh của UBND thành phố.

Sau khi dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt không lựa chọn được nhà đầu tư, UBND thành phố giao UBND xã, phường lập, tổ chức thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, xây dựng phương án và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

UBND thành phố ứng trước trước ngân sách để UBND xã tổ chức triển khai. Người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp đủ số tiền trúng đấu giá vào ngân sách Nhà nước.

Căn cứ số tiền trúng đấu giá thu được, sau khi trừ đi các chi phí, UBND cấp xã xây dựng phương án tiếp tục phân chia số tiền đấu giá còn lại theo quy định. Trong đó, thực hiện chi trả cho các chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất bị thu hồi đất.

Tại kỳ họp, HĐND TP. Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định mức phụ cấp, trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân trên địa bàn thành phố.

Theo đó, mức phụ cấp hằng tháng đối với đội trưởng bằng 2.340.000 đồng (tương đương 1,0 lần mức lương cơ sở).

Mức trợ cấp ngày công lao động của dân quân khi được huy động, điều động làm nhiệm vụ được hưởng trợ cấp ngày công lao động là 435.000 đồng/người/ngày; trường hợp được kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ theo quyết định của cấp có thẩm quyền, mức trợ cấp tăng thêm bằng 50%.

Trường hợp dân quân thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố, giải thoát con tin, trấn áp tội phạm, giải tán biểu tình, bạo loạn; phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở khu vực nguy cơ lây nhiễm cao; cứu sập, cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy, khắc phục sự cố thảm họa được hưởng mức trợ cấp thêm 50% theo quy định.

Thanh Hiếu
