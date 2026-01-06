Thị trường bất động sản Hải Phòng khởi sắc, mở ra kỳ vọng chu kỳ phát triển mới

Sau giai đoạn điều chỉnh mạnh, thị trường bất động sản toàn quốc nói chung và Hải Phòng nói riêng đang bước vào thời kỳ tái cấu trúc với sự dịch chuyển rõ nét sang các sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực. Quá trình sàng lọc này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định hơn trong trung và dài hạn.

Bước sang đầu năm 2026, thị trường bất động sản Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng ghi nhận những tín hiệu tích cực khi mặt bằng lãi suất duy trì ở mức ổn định, một số vướng mắc pháp lý từng bước được tháo gỡ và nhu cầu nhà ở thực bắt đầu có dấu hiệu cải thiện. Theo đánh giá của giới chuyên môn, đây chưa phải giai đoạn tăng trưởng mạnh, nhưng là thời điểm quan trọng để thị trường tích lũy nội lực, chuẩn bị cho chu kỳ phát triển ổn định và bền vững hơn trong những năm tới.

Hải Phòng đón hơn nửa triệu lượt du khách trong những ngày đầu năm 2026

Khác với các giai đoạn tăng trưởng nóng trước đây, thị trường hiện nay đang dịch chuyển theo hướng chọn lọc rõ rệt. Các dự án có pháp lý minh bạch, quy hoạch bài bản và khả năng đáp ứng nhu cầu ở thực được ưu tiên, trong khi những sản phẩm mang tính đầu cơ ngắn hạn dần mất sức hút. Nhiều chuyên gia nhận định, quá trình “tái cấu trúc” này là cần thiết, giúp thị trường nâng cao chất lượng nguồn cung, hạn chế rủi ro và củng cố niềm tin của người mua.

Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp bất động sản cũng có sự điều chỉnh đáng kể trong chiến lược phát triển. Thay vì mở rộng quy mô nhanh, nhiều chủ đầu tư tập trung chuẩn bị nguồn lực, nghiên cứu kỹ nhu cầu thị trường và chú trọng hơn đến các yếu tố phát triển bền vững. Đây được xem là hướng đi phù hợp khi người mua ngày càng thận trọng, đặt nhiều tiêu chí hơn cho quyết định an cư hoặc đầu tư dài hạn.

Ở góc độ thị trường địa phương, Hải Phòng được đánh giá là một trong những điểm sáng tại khu vực phía Bắc. Thành phố sở hữu lợi thế rõ nét về công nghiệp và logistics, với hệ thống khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm cùng cảng biển và mạng lưới giao thông ngày càng hoàn thiện. Việc tiếp tục thu hút dòng vốn FDI ổn định đã góp phần tạo nhu cầu lớn về nhà ở cho lực lượng lao động, chuyên gia và cư dân trẻ làm việc, sinh sống lâu dài tại đây.

Thực tế cho thấy, nhiều dự án bất động sản của các chủ đầu tư trong và ngoài nước đang được chuẩn bị đưa ra thị trường Hải Phòng trong thời gian tới. Điều này phản ánh kỳ vọng vào tiềm năng tăng trưởng trung và dài hạn của thành phố, đồng thời cho thấy niềm tin của doanh nghiệp vào khả năng phục hồi của thị trường sau giai đoạn trầm lắng.

Sản phẩm căn hộ đang được đánh giá phù hợp với mặt bằng thu nhập của người dân địa phương cũng như nhu cầu ở thực của đội ngũ chuyên gia làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp. Khi giá bất động sản tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM vẫn duy trì ở mức cao, sản phẩm căn hộ với mức giá hợp lý, pháp lý rõ ràng và tiện ích đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cơ bản trở thành lựa chọn được cân nhắc nhiều hơn.

Dự án Ambience do chủ đầu tư Gamuda Land phát triển

Một số dự án được giới thiệu trong giai đoạn này, trong đó có dự án Ambience của chủ đầu tư Gamuda Land đến từ Malaysia, đang thu hút sự chú ý của thị trường. Dự án được giới thiệu trong bối cảnh nhu cầu về không gian sống tích hợp, tiện nghi và có yếu tố cộng đồng ngày càng được quan tâm tại các đô thị đang phát triển như Hải Phòng.

Chia sẻ về định hướng phát triển, ông James Lai Siaw Pin - Tổng Giám đốc Gamuda Land Việt Nam, khu vực phía Bắc - cho biết doanh nghiệp hướng tới mô hình khu phức hợp tích hợp yếu tố thương mại, nhằm mở rộng trải nghiệm sống cho cư dân. Theo ông, việc chú trọng phát triển hệ thống tiện ích, không gian xanh và các hoạt động cộng đồng là cách để tạo nên môi trường sống bền vững, phù hợp với xu hướng đô thị hiện đại.

Ông James Lai Siaw Pin - Tổng Giám đốc Gamuda Land Việt Nam, khu vực phía Bắc

Các chuyên gia nhận định, sự phát triển của phân khúc căn hộ hạng trung không chỉ góp phần giải quyết bài toán nhà ở tại các đô thị công nghiệp, mà còn giúp thị trường bất động sản Hải Phòng phát triển theo hướng cân bằng hơn. Người mua hiện nay không còn chạy theo các cơn sốt ngắn hạn, mà ưu tiên những dự án có quy hoạch rõ ràng, chủ đầu tư uy tín và khả năng khai thác, sử dụng lâu dài.

Trong giai đoạn thị trường đang “lấy đà”, việc tập trung phân tích xu hướng, đánh giá tiềm năng khu vực và nhu cầu thực tế được xem là cách tiếp cận phù hợp. Các thông tin chi tiết liên quan đến sản phẩm, quy hoạch và chính sách bán hàng của từng dự án dự kiến sẽ được công bố trong thời gian tới, khi thị trường bước sang giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng tích cực hơn cho bất động sản Hải Phòng nói riêng và thị trường bất động sản Việt Nam nói chung.