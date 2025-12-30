Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

TPHCM quy định số người, diện tích căn hộ chung cư

Duy Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - TPHCM quy định căn hộ chung cư (không phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội) có diện tích 25 - 32 m2 chỉ được 1 người ở, phòng ở có diện tích từ trên 32 - 56 m2/2 người, căn hộ hai 2 phòng ở có diện tích từ trên 56 - 64 m2/2 người, phòng ở có diện tích từ trên 64 - 96 m2/3 người.

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định 32/2025 quy định về phương pháp xác định dân số trong các tòa nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp trên địa bàn.

Theo đó, trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư, giai đoạn lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 theo quy trình rút gọn (quy hoạch tổng mặt bằng), quy mô dân số tối đa của nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp được xác định theo quy định hiện hành về pháp luật quy hoạch (trong đó có quy chuẩn quy hoạch đô thị).

Đồng thời, quy mô dân số tối đa của nhà chung cư cũng phải phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 2161, mục tiêu diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người đạt khoảng 32m2/người.

tp-1-7147.jpg
Căn hộ 3 phòng ở có diện tích từ trên 96 - 128 m2 sẽ ở được 4 người.

Còn trong giai đoạn thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng, dân số nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp được xác định theo chỉ tiêu 3,5 người/căn hộ (căn cứ kết quả toàn bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và kết quả chủ yếu điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời tại ngày 1/4/2024 của Tổng cục Thống kê) hoặc theo cơ cấu phòng ở và diện tích sử dụng của căn hộ tương ứng. Cụ thể:

Cụ thể, đối với căn hộ chung cư (không phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội) một căn hộ phòng ở có diện tích 25 - 32 m2/người, phòng ở có diện tích từ trên 32 - 56 m2/2 người. Căn hộ hai 2 phòng ở có diện tích từ trên 56 - 64 m2/2 người, phòng ở có diện tích từ trên 64 - 96 m2/3 người.

Trường hợp căn hộ 3 phòng ở có diện tích từ trên 96 - 128 m2/4 người, phòng ở có diện tích từ trên 128 - 160 m2/5 người. Căn hộ từ 4 phòng ở trở lên hoặc có diện tích từ trên 160 m2/6 người.

Đối với căn hộ phục vụ tái định cư hoặc bố trí làm nhà ở xã hội trường hợp căn hộ 1 phòng ở có diện tích từ 25 - 32m2 tính 1 người, phòng ở có diện tích từ 32m2 - dưới 45m2/1,5 người. Trường hợp căn hộ 2 phòng ở có diện tích từ 45 - dưới 55 m2/2 người, phòng ở có diện tích từ 55 - dưới 70m2/2,5 người, phòng ở có diện tích từ 70 - dưới 75m2/3 người.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 9/1/2026.

Duy Quang
#TPHCM quy định diện tích #TPHCM quy định #diện tích tối thiểu #chung cư #căn hộ chung cư #phục vụ tái định cư #nhà ở xã hội #phòng ở

