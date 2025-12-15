Bất ngờ giá chung cư vùng ven Hà Nội tăng mạnh, vượt nội đô

TPO - Thị trường căn hộ Hà Nội đang ghi nhận diễn biến bất ngờ khi các khu vực huyện vùng ven cũ như Thanh Trì, Gia Lâm hay Hoài Đức lại trở thành “điểm nóng” tăng giá, bỏ xa nhiều quận trung tâm vốn được xem là trụ cột của thị trường.

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, trong quý IV/2025, phân khúc chung cư có mức tăng giá mạnh nhất không xuất hiện tại khu vực lõi đô thị mà tập trung chủ yếu ở các địa bàn nằm dọc vành đai 3.

Đáng chú ý, huyện Thanh Trì cũ ghi nhận mức giá rao bán phổ biến khoảng 74 triệu đồng/m², tăng tới 158% so với quý I/2023. Gia Lâm cũ đạt khoảng 80 triệu đồng/m² và Hà Đông cũ khoảng 75 triệu đồng/m², cùng ghi nhận mức tăng 143%. Trong khi đó, Hoài Đức cũ chạm ngưỡng 75 triệu đồng/m², tăng 139% trong cùng giai đoạn.

Mức tăng này vượt xa nhiều quận trung tâm. Tại Ba Đình hay Hai Bà Trưng (cũ), giá chung cư chỉ tăng trong khoảng 69–92%, cho thấy sự dịch chuyển rõ nét của dòng tiền ra khỏi khu vực nội đô.

Giá chung cư vùng ven Hà Nội tăng mạnh vượt cả khu vực nội đô. Ảnh một chung cư đang mở bán tại huyện Thanh Trì cũ: Ảnh tư liệu.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân đến từ mặt bằng giá ban đầu thấp hơn, dư địa phát triển lớn cùng sự hình thành của hàng loạt đại đô thị mới tại các khu vực ven đô.

Thực tế, số lượng dự án chung cư phát triển dọc các tuyến vành đai đã tăng mạnh trong những năm gần đây. Nếu như trước năm 2015, khu vực này chỉ có khoảng 269 dự án thì đến nay con số đã lên gần 700 dự án, tương đương mức tăng gần 2,6 lần. Điều này góp phần thay đổi rõ rệt diện mạo đô thị cũng như cán cân cung – cầu của thị trường nhà ở Hà Nội.

Phân khúc chung cư tiếp tục đóng vai trò “đầu kéo” của thị trường bất động sản Thủ đô, với tâm điểm ngày càng dịch chuyển về khu vực vành đai 2 và 3. Trong 11 tháng năm 2025, Nam Từ Liêm (cũ) là địa bàn dẫn đầu về mức độ quan tâm chung cư, tiếp đến là Hà Đông, Cầu Giấy và Hoàng Mai (cũ).

Không chỉ vậy, dữ liệu của Batdongsan.com.vn còn cho thấy xu hướng tìm kiếm bất động sản của người mua Hà Nội đang thay đổi rõ rệt. Tỷ lệ người Hà Nội tìm kiếm bất động sản ngay tại Thủ đô đã giảm từ 81% trong quý I/2023 xuống còn 59% vào quý IV/2025.

Ngược lại, mức độ quan tâm tới bất động sản TP.HCM cũ tăng mạnh từ 6% lên 20%, trong khi các tỉnh phía Bắc như Hưng Yên, Bắc Ninh, Quảng Ninh… cũng ngày càng thu hút sự chú ý.

Những con số này cho thấy thị trường bất động sản Hà Nội đang bước vào giai đoạn tái phân bổ dòng tiền mạnh mẽ, trong đó khu vực vùng ven nổi lên như tâm điểm mới, cả về giá bán lẫn sức hút đối với nhà đầu tư và người mua ở thực.