Tìm về chốn an nhiên trên quê hương Việt Nam

Dự án Phú Gia Royal Park Quy Nhơn mang đến không gian sống xanh, tiện nghi quốc tế, lý tưởng cho người Việt xa quê muốn trở về an cư và đầu tư.

Phú Gia vui mừng khi hoàn thành giỏ hàng giai đoạn 01 được bán hết 100%.

Những năm gần đây, sau nhiều thập kỷ xa quê hương lập nghiệp, nhiều Việt kiều ở khắp các châu lục có xu hướng muốn tìm một chốn về để an nhiên hưởng tuổi già, để con cháu có mái ấm đoàn tụ mỗi dịp Tết đến, hè về.

Với họ, không chỉ là về lại quê nhà sau bao năm mà còn là chọn một nơi để lưu giữ ký ức, để thế hệ sau có một địa chỉ thân thương trong lòng đất Việt.

Một trong những nơi được lựa chọn nhiều nhất là Quy Nhơn – nơi có biển rực nắng, hội tụ thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu ôn hòa và tiềm năng tăng trưởng đô thị mạnh mẽ. Trong bức tranh ấy, Khu đô thị Phú Gia Royal Park Quy Nhơn nổi lên như một điểm đến lựa chọn sáng giá cho ước mơ trở về.

Thiên nhiên ưu đãi

Quy Nhơn vốn đã được biết đến như một viên ngọc biển miền Trung với bờ cát dài, sóng dịu, vịnh Kỳ Co, Eo Gió, Cù Lao Xanh, Ghềnh đá…là những địa điểm hút khách trong và ngoài nước. Theo kế hoạch, Quy Nhơn đặt mục tiêu đón 8 triệu lượt khách vào cuối năm 2025, doanh thu có thể đạt khoảng 18.000 tỷ đồng.

Thực tế đã chứng minh, trong 6 tháng đầu năm 2025, Quy Nhơn đã đón 6,5 triệu lượt khách, doanh thu du lịch vượt 16.850 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 13,5 % và 14,2 % so với cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh đó, đô thị hóa tại Quy Nhơn và vùng phụ cận cũng gia tăng. Nhu cầu về nhà cửa chất lượng, môi trường sống xanh, tiện ích đầy đủ cho cư dân ngày càng cao.

Phối cảnh 3D dự án Phú Gia Royal Park Quy Nhơn hướng biển.

Điểm sáng miền biển

Phú Gia Royal Park - Quy Nhơn được xây dựng trên lô đất 6.3ha tại địa chỉ số 354 đường Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai với mục tiêu tạo dựng khu dân cư xanh – hài hòa giữa thiên nhiên và đô thị hiện đại.

Dự án bao gồm 283 căn nhà 4 tầng 1 tum, xây liền kề, 2 tòa trung tâm dịch vụ thương mại và 1 trường học liên cấp rộng 4.000m2 với kỳ vọng sẽ đáp ứng quy mô dân số khoảng 1.100 người và trở thành dự án bất động sản với các tiện ích tiêu chuẩn quốc tế trong vùng lõi của Quy Nhơn.

Toàn bộ mặt ngoài căn nhà sẽ được hoàn thiện, bên trong bàn giao thô để chủ nhân dễ dàng tùy biến theo gu cá nhân. Quy hoạch cảnh quan, cây xanh, hệ thống tiện ích nội khu (gym, spa, bể bơi, clubhouse…) được thiết kế nhằm đem lại trải nghiệm sống chất lượng quốc tế.

Phong cách kiến trúc của dự án là tân cổ điển thanh lịch, được tinh giản nhưng vẫn giữ nét sang trọng. Chính những chi tiết mái vòm, chỉ phào nhẹ, cột trụ cách điệu giúp các căn nhà nổi bật nhưng không gây chói mắt, phù hợp với cảnh quan mặt biển, bầu trời xanh và cảnh quan xanh đồng bộ.

Không gian nội khu được chú trọng phủ cây xanh, đường dạo bộ, vườn cảnh nhỏ, để mỗi con đường nhỏ trong dự án đều mát bóng cây. Cư dân sẽ được sống trong môi trường mà thiên nhiên và cuộc sống đô thị giao hòa.

Phối cảnh 3D nội khu dự án Phú Gia Royal Park Quy Nhơn.

Giải bài toán “An cư và Đầu tư”

Phú Gia Royal Park - Quy Nhơn được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 vào ngày 17/10/2024 do UBND tỉnh Bình Định cũ (nay là Gia Lai) cấp theo quyết định số 3612/QĐ-UBND, được cấp giấy phép xây dựng ngày 23/05/2025. Dự án với mục tiêu trở thành khu dân cư, dịch vụ và giáo dục đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật với kinh phí thực hiện toàn bộ dự án khoảng 1.700 tỷ đồng. Dự án quy mô này được khởi công ngày 19/08/2025 và dự kiến bàn giao từ quý III/2026.

Mới đây, dự án cũng được vinh danh tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025 ở hạng mục “Best Residential Development (Central Vietnam Province)” – Dự án khu dân cư xuất sắc nhất khu vực miền Trung.

Ông Tony Nguyễn Tuấn Anh - Đại diện Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Phú Gia nhận giải thưởng tại Lễ trao giải PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025.

Câu chuyện những người trở về

Chị Thanh (người gốc Bình Định) đã làm việc 20 năm tại Hồng Kông chia sẻ: “Cứ mỗi dịp Tết, cháu con tôi ngẩn ngơ nhìn ảnh quê nhà. Tôi muốn sớm chọn một chỗ để khi tuổi già, về Việt Nam là chỉ cần bước vào cửa, cảm giác như mình chưa từng rời đi.”

Còn anh Tuấn, việt kiều tại Đức, cho hay, bản thân muốn chọn một căn góc view công viên tại Royal Park. Nó không chỉ là tài sản, mà còn là nơi để con cháu biết cha mẹ từng có giấc mơ về quê hương..

Với chị Thanh, anh Tuấn và nhiều người khác, Dự án Phú Gia Royal Park Quy Nhơn không chỉ là nơi để đầu tư bất động sản mà còn là nơi đồng hành cùng ký ức, định vị một cuộc sống mới trên mảnh đất tổ tiên.