Hé lộ thông tin về công ty được Gia Lai giao làm dự án Phú Gia Royal Park - Quy Nhơn

Dự án Gia Royal Park - Quy Nhơn sẽ là điểm nhấn về đô thị tại Gia Lai.

Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Gia là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và phát triển bất động sản, với trọng tâm là thị trường giàu tiềm năng tại Quy Nhơn và các khu vực trọng điểm của tỉnh Gia Lai. Vừa qua đơn vị này đã được Gia Lai tin tưởng, giao thực hiện hai dự án quy mô lớn là Dự án Phú Gia Royal Park - Quy Nhơn và Dự án Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến (đều ở Gia Lai).

Dự án Phú Gia Royal Park - Quy Nhơn do Công ty CP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Gia làm chủ đầu tư, toạ lạc tại vị trí chiến lược tại địa chỉ số 354 đường Tây Sơn (phường Quy Nhơn, Gia Lai). Dự án trên diện tích 6,3ha với định hướng phát triển khu dân cư xanh, hài hòa giữa thiên nhiên và đô thị hiện đại.

Đáng nói, các công trình trong dự án mang phong cách kiến trúc tân cổ điển thanh lịch, tạo điểm nhấn thẩm mỹ và giá trị bền vững theo thời gian; không gian sống được chú trọng quy hoạch thoáng rộng, cây xanh bao phủ, tích hợp thương mại - giáo dục - tiện ích, hình thành nên một cộng đồng cư dân văn minh và đẳng cấp. Dự án có tới 283 căn liền kề (hoàn thiện mặt ngoài, bàn giao thô). Chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt 1/500, giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật toàn khu, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (100% diện tích).

Phối cảnh Dự án Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến.

Còn dự án Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến tọa lạc tại vùng biển nguyên sơ Cát Tiến, diện tích hơn 40ha do Phú Gia phát triển sở hữu vị trí chiến lược liền kề Quốc lộ 19B, tiếp giáp biển Đông, gần các dự án điện gió và cụm du lịch Phương Mai.

Dự án kiến tạo không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp với hệ thống biệt thự ven biển, khách sạn cao tầng, khu thương mại - dịch vụ, quảng trường, hồ bơi và mảng xanh hài hòa thiên nhiên. Sở hữu tầm nhìn hướng biển cùng thiết kế hiện đại, dự án hứa hẹn trở thành điểm đến nghỉ dưỡng - đầu tư hàng đầu tại Gia Lai. Dự án dự kiến khởi công năm 2026.

Các nhà đầu tư tại lễ khởi công và ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác chiến lược với các đối tác trong và ngoài nước nhằm đẩy nhanh tiến trình phát triển dự án Phú Gia Royal Park - Quy Nhơn tại Gia Lai.

Qua tìm hiểu, dù là một tên tuổi mới trên thị trường, Phú Gia được xây dựng trên nền tảng kinh nghiệm và tầm nhìn dài hạn của các cổ đông sáng lập - những người đã tham gia phát triển nhiều dự án bất động sản quy mô lớn tại Việt Nam.

“Phú Gia kiến tạo không gian sống giá trị, góp phần định hình đô thị hiện đại, sang trọng và bền vững. Chúng tôi theo đuổi tầm nhìn dài hạn bằng cách kiến tạo không gian sống mang phong cách riêng biệt, phát huy lợi thế tự nhiên của vùng ven biển, đô thị mới và không gian sinh thái”, đại diện Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Gia chia sẻ.

Đại diện Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Gia ký kết các thoả thuận phát triển dự án.

Với sự thấu hiểu về thị trường và khả năng nhận diện đúng thời điểm, lĩnh vực và địa bàn đầu tư, Phú Gia đang từng bước định hình hướng đi bền vững, gắn với giá trị thực tiễn và tiềm năng phát triển dài hạn. Đơn vị phấn đấu trở thành thương hiệu bất động sản uy tín hàng đầu tại Gia Lai. Để làm được điều này, Phú Gia định hướng phát triển theo mô hình bền vững, kiến tạo không gian sống mang dấu ấn riêng, hài hòa với văn hóa địa phương và tiềm năng cảnh quan tự nhiên. Đặc biệt, mang đến lợi ích hài hòa và giá trị thực tiễn cho khách hàng và đối tác thông qua mỗi dự án. Từ đây, mỗi dự án của hạ tầng Phú Gia là một sáng tạo đột phá, tái tạo không gian sống, làm việc và phát triển bản thân, cung cấp lợi thế đầu tư và hưởng thụ kép cho khách hàng.

Sớm nhận thấy tầm quan trọng và giá trị từ ESG, Phú Gia đã tiên phong trong việc áp dụng chuẩn mực ESG tới các dự án, kiến thiết không gian xanh, giàu tính bền vững để đem lại môi trường sống tốt nhất cho mỗi khách hàng.

Đại diện Công ty CP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Gia nhấn mạnh: "Chúng tôi coi mỗi khách hàng và đối tác là một thành tố chiến lược quan trọng, cùng đồng hành bền vững để gia tăng giá trị kinh doanh và cùng nhau mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng. Chúng tôi tin rằng thành công bền vững bắt nguồn từ giá trị thực. Đó là lý do Phú Gia luôn đặt mục tiêu đem lại lợi ích lâu dài, ổn định và vượt trội cho mỗi nhà đầu tư đồng hành".