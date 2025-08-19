Gia Lai khởi công khu công nghiệp hơn 4,5 nghìn tỷ đồng mang ý nghĩa chiến lược

TPO - Khu Công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1 với diện tích hơn 436 ha, tổng mức đầu tư hơn 4,5 nghìn tỷ đồng mang ý nghĩa chiến lược lâu dài cho sự phát triển của tỉnh và cả khu vực miền Trung -Tây Nguyên.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại Lễ khởi công Khu Công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1.

Ngày 19/8, Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Phù Mỹ tổ chức Lễ khởi công Khu Công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1 tại xã Phù Mỹ Đông, Gia Lai.

Dự án trên do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ làm chủ đầu tư với diện tích hơn 436 ha, tổng mức đầu tư hơn 4,5 nghìn tỷ đồng. Khu Công nghiệp nằm ở vị trí chiến lược với hệ thống kết nối hạ tầng hoàn chỉnh, bởi với giáp cảng nước sâu Phù Mỹ (cách 1km), cách cảng Quy Nhơn 51km; cách sân bay Phù Cát khoảng 60km; kết nối với đường phía Tây tỉnh, Quốc lộ 1A, cao tốc Bắc - Nam và tuyến đường ven biển.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện chủ đầu tư cam kết phát triển Khu Công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1 theo hướng xanh - bền vững - đồng bộ, mang đến giá trị thực chất cho nhà đầu tư, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế địa phương, tạo việc làm và bảo vệ môi trường.

Theo đại diện chủ đầu tư, với sự đồng hành của các cổ đông chiến lược bao gồm Mandala Group, Công ty Cảng Biển và Hướng Việt Group, cùng sự ủng hộ mạnh mẽ từ chính quyền tỉnh Gia Lai, Khu Công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1 kỳ vọng trở thành điểm đến đầu tư lý tưởng cho các tập đoàn trong và ngoài nước trong thời kỳ chuyển đổi xanh toàn cầu.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết: Gia Lai vinh dự, tự hào cùng với cả nước tổ chức trọng thể lễ khởi công và khánh thành đồng loạt 8 dự án trọng điểm của tỉnh. Ông Tuấn đánh giá đây là dự án công nghiệp quy mô lớn, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong việc hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Dự án thể hiện cam kết mạnh mẽ của nhà đầu tư trong triển khai dự án, góp phần phát triển kinh tế nhanh, bền vững, hiện đại.

Khu Công nghiệp Phù Mỹ nằm ở vị trí đắc địa, thuận tiện về giao thương.

“Việc đồng loạt khởi công, khánh thành các dự án, công trình hôm nay là minh chứng cho tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai, góp phần thiết thực vào sự nghiệp phát triển chung của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước, đúng với tinh thần chỉ đạo của Trung ương”, ông Tuấn nói.

Ông Tuấn nhấn mạnh, trong bức tranh phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Gia Lai giữ vai trò đặc biệt quan trọng cả về địa lý, kinh tế, chính trị và quốc phòng - an ninh. Nằm ở trung tâm của trục kết nối Đông - Tây và Bắc - Nam, Gia Lai không chỉ là điểm trung chuyển chiến lược mà còn là “cầu nối” giữa vùng duyên hải miền Trung với các tỉnh Tây Nguyên, giữa Việt Nam với Lào, Campuchia và các quốc gia trong tiểu vùng sông Mê Kông.

Ông Tuấn cho hay, sự hiện diện của Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ với Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1 là minh chứng rõ nét cho sức hấp dẫn của Gia Lai trên bản đồ đầu tư quốc gia và quốc tế.

Đây không chỉ đơn thuần là một dự án hạ tầng công nghiệp trọng điểm, mà còn mang ý nghĩa chiến lược lâu dài cho sự phát triển của tỉnh và cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Bởi ngoài các giá trị về công nghiệp hóa, tạo việc làm và tăng thu ngân sách, Khu Công nghiệp Phù Mỹ còn có những tính năng nổi bật, là trung tâm logistics hiện đại, ứng dụng công nghệ số và AI, thu hút FDI chất lượng cao, động lực phát triển vùng.

Ông Phạm Anh Tuấn, Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cùng các đại biểu bấm nút khánh thành, khởi công các công trình, dự án tại địa phương.

Để dự án triển khai thuận lợi, sớm đi vào hoạt động hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý Khu kinh tế, các sở, ban, ngành và UBND xã Phù Mỹ Đông, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, tài chính, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, môi trường. Đồng thời, ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương, quan tâm công tác an sinh xã hội, gắn phát triển dự án với nâng cao đời sống nhân dân. Nhà đầu tư cũng cần sớm xây dựng chiến lược xúc tiến, quảng bá chuyên nghiệp để thu hút thêm doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đối với các cơ quan chức năng của tỉnh, ông Tuấn yêu cầu Ban quản lý Khu kinh tế làm đầu mối, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư triển khai dự án, với phương châm “phục vụ tối đa - đồng hành cùng doanh nghiệp”.

Theo ông Tuấn, Gia Lai cam kết luôn đặt lợi ích chính đáng và đời sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân lên hàng đầu; bảo đảm công tác tái định cư tốt hơn nơi ở cũ, hạ tầng hiện đại, đồng bộ, hướng tới hình thành khu đô thị - công nghiệp kiểu mẫu. Đồng thời, nhà nước và chính quyền địa phương sẽ tiếp tục quan tâm sâu sát đến đời sống bà con, đặc biệt tại những vùng khó khăn, thông qua các chính sách hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, tạo việc làm bền vững và nâng cao phúc lợi xã hội.