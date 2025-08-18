Quảng Tây và Gia Lai 'bắt tay' mở rộng đường xuất nông sản sang Trung Quốc

TPO - Các doanh nghiệp của tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc và tỉnh Gia Lai đã ký kết 7 biên bản ghi nhớ hợp tác, mở ra cơ hội hiện thực hóa mục tiêu đưa nông sản, sản phẩm chế biến của tỉnh Gia Lai tiếp cận sâu rộng thị trường Trung Quốc.

Ngày 18/8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị xúc tiến xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc - tỉnh Gia Lai năm 2025 tại phường Pleiku, Gia Lai.

Dự hội nghị có bà Đỗ Thị Minh Trâm - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương; ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; các cán bộ Cục Phát triển Dữ liệu lớn tỉnh Quảng Tây và 30 doanh nghiệp xuất nhập khẩu tỉnh Quảng Tây; hơn 150 doanh nghiệp, tập đoàn, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, hợp tác xã cùng cán bộ các sở ngành tỉnh Gia Lai.

Các doanh nghiệp của tỉnh Quảng Tây và Gia Lai ký kết 7 biên bản ghi nhớ hợp tác.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - cho biết, Gia Lai có diện tích tự nhiên lớn đứng thứ hai cả nước, với tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp của tỉnh khoảng 977.000ha, diện tích gieo trồng hàng năm đạt khoảng 770.000ha.

Theo ông Thanh, Gia Lai có nhiều điều kiện để phát triển các vùng sản xuất chuyên canh, quy mô lớn, tạo lợi thế trong việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào vùng nguyên liệu, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ nông sản bền vững. Không những vậy tỉnh có khoảng 753.000ha đất đỏ vàng, thích hợp cho việc phát triển các loại cây trồng cà phê, hồ tiêu, cao su, cây ăn quả và một số cây dược liệu.

“Gia Lai còn kết nối trực tiếp với vùng biển Duyên hải miền Trung, có điều kiện thuận lợi để phát triển ngành thủy sản chế biến, tận dụng hệ thống hạ tầng công nghiệp và vận tải biển hiện đại. Tỉnh sở hữu cảng biển Quy Nhơn, một trong những cửa ngõ xuất khẩu quan trọng của miền Trung và Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, thông thương trực tiếp với Campuchia, mở rộng cơ hội giao thương ra thị trường ASEAN và quốc tế”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, theo ông Tuấn, hạ tầng giao thông của tỉnh được đầu tư đồng bộ với hai sân bay (Phù Cát, Pleiku), tuyến đường bộ cao tốc đường sắt Bắc - Nam, các tuyến đường cao tốc kết nối liên vùng, cùng mạng lưới quốc lộ, tỉnh lộ hiện đại. Tỉnh còn có nhiều khu, cụm công nghiệp tập trung và các khu đô thị, thương mại, dịch vụ ven biển, đáp ứng nhu cầu sản xuất, logistics và thương mại.

Ông Tuấn cho hay, Việt Nam và Trung Quốc chính thức thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện là nền tảng vững chắc cho phát triển quan hệ kinh tế giữa hai nước. Theo đó, với quan điểm không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh để phấn đấu trở thành “điểm đến lý tưởng” đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, Gia Lai đã và đang chú trọng tập trung phát triển hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu - cụm công nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, hội nghị là dịp quan trọng để các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp và các đối tác gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, đầu tư và phát triển thị trường; trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, việc đẩy mạnh quan hệ thương mại quốc tế là chìa khóa để tăng trưởng và cạnh tranh.

Đoàn Trung Quốc đến khảo sát vùng trồng chuối và khu sơ chế của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai thuộc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai.

Khu sơ chế chuối của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp của tỉnh Quảng Tây và tỉnh Gia Lai đã ký kết 7 biên bản ghi nhớ hợp tác, mở ra cơ hội hiện thực hóa mục tiêu đưa nông sản, sản phẩm chế biến của tỉnh Gia Lai tiếp cận sâu rộng thị trường Trung Quốc.

Tính đến năm 2024, Trung Quốc đã liên tục hơn 22 năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn của Trung Quốc trong ASEAN. Trong 7 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Trung Quốc đạt 136,47 tỷ USD (tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2024).

Do đặc thù về khí hậu và vị trí địa lý, tính bổ sung lẫn nhau trong cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu giữa 2 nước rất lớn. Vì vậy, thị trường Trung Quốc có nhu cầu lớn đối với các sản phẩm nông sản nhiệt đới, thủy sản của Việt Nam.