Gia Lai có dự án Phú Gia Royal Park – Quy Nhơn hơn 1.700 tỷ đồng

TPO - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Phú Gia vừa tổ chức lễ khởi công và ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác chiến lược với các đối tác trong và ngoài nước nhằm đẩy nhanh tiến trình phát triển Dự án Phú Gia Royal Park – Quy Nhơn tại Gia Lai.

Phú Gia Royal Park – Quy Nhơn có kiến trúc bền với thời gian và mang lại sự sang trọng cho toàn bộ dự án.

Buổi lễ có sự hiện diện của đại diện các bộ, ban ngành Trung ương và địa phương, các nhà đầu tư chiến lược, đối tác quốc tế, cùng các cơ quan thông tấn báo chí. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra chương mới cho tiến trình phát triển bất động sản bền vững, hiện đại tại tỉnh Gia Lai.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Phú Gia Royal Park – Quy Nhơn (https://phu-gia.com/) thông tin, dự được xây dựng trên lô đất 6.3ha tại địa chỉ số 354 đường Tây Sơn (phường Quy Nhơn, Gia Lai). Dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 vào ngày 17/10/2024 do UBND tỉnh Bình Định cũ (nay là Gia Lai) cấp theo quyết định số 3612/QĐ-UBND.

Dự án với mục tiêu là khu dân cư, dịch vụ và giáo dục, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật với kinh phí thực hiện toàn bộ dự án khoảng 1.700 tỷ đồng; khởi công ngày 19/08/2025, dự kiến bàn giao từ quý III năm 2026. Phú Gia Royal Park – Quy Nhơn sẽ đáp ứng quy mô dân số khoảng 1.100 người và trở thành dự án bất động sản với các tiện ích tiêu chuẩn quốc tế trong vùng lõi của Quy Nhơn.

Phú Gia Royal Park – Quy Nhơn có 283 căn nhà 4 tầng 1 tum, xây liền kề; 2 tòa trung tâm dịch vụ thương mại; 1 trường học liên cấp rộng 4.000m2.

Buổi lễ đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác chiến lược với các đối tác trong và ngoài nước.

Đại diện Phú Gia Royal Park – Quy Nhơn, khẳng định: "Lễ khởi công hôm nay không chỉ là một dấu mốc xây dựng, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn của chúng tôi trong việc kiến tạo Quy Nhơn và Gia Lai thành điểm đến sống chuẩn mực và du lịch đẳng cấp quốc tế. Với vai trò là đơn vị phát triển chính, Phú Gia tự hào góp phần đưa Gia Lai trở thành điểm sáng mới trên bản đồ bất động sản cao cấp tại Việt Nam".

Được biết, sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong cam kết dài hạn của Phú Gia trong việc nâng tầm khu vực trở thành điểm đến mới cho cuộc sống sang trọng và du lịch đẳng cấp quốc tế, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị và du lịch bền vững của Phú Gia.

Tại buổi lễ khởi công, các thỏa thuận hợp tác chiến lược này thể hiện tầm nhìn của Phú Gia trong việc tích hợp tiêu chuẩn quốc tế vào phát triển địa phương, mang lại giá trị kinh tế và văn hóa lâu dài cho khu vực.

Ông Shiomi Yasuhiro - Tổng giám đốc, Daiwa Corporate chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự được hợp tác cùng Phú Gia để mang đến một dự án nghỉ dưỡng cao cấp đẳng cấp quốc tế tại khu vực Nhơn Lý – Cát Tiến, Gia Lai. Với kinh nghiệm phát triển thị trường quốc tế và xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, chúng tôi tin rằng dự án này sẽ trở thành một biểu tượng mới cho du khách toàn cầu khi đến Việt Nam. Cùng với Phú Gia, chúng tôi hướng đến việc đưa Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế”.

Phối cảnh một góc của Dự án Phú Gia Royal Park – Quy Nhơn.

Tổng giám đốc Optimum Hospitality, ông John Gardner bày tỏ quan điểm, việc hợp tác với một đơn vị quản lý tài sản chuyên nghiệp đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình xây dựng một khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Gia Lai. Với kinh nghiệm chuyên sâu trong việc tối ưu vận hành và gia tăng giá trị tài sản theo chuẩn mực toàn cầu, ông John Gardner đảm bảo rằng mọi khía cạnh của khu nghỉ dưỡng – từ chất lượng dịch vụ đến hiệu quả vận hành lâu dài – đều đáp ứng kỳ vọng của khách hàng quốc tế. Theo ông John Gardner, đây là minh chứng cho cam kết của đơn vị trong việc kiến tạo một điểm đến đẳng cấp cho Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng.

"Đây là cột mốc thể hiện rõ nét tầm nhìn chiến lược của Phú Gia trong việc mang những chuẩn mực quốc tế vào phát triển bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng tại các khu vực giàu tiềm năng như Gia Lai. Thông qua việc ứng dụng các chuẩn vận hành quốc tế, chúng tôi không chỉ kỳ vọng thúc đẩy du lịch địa phương mà còn định hình lại tiêu chuẩn về trải nghiệm nghỉ dưỡng tại các tỉnh nội địa Việt Nam. Đây là bước đi chiến lược, khẳng định vai trò tiên phong của Phú Gia trong việc mở rộng không gian cao cấp ra ngoài các đô thị lớn”, ông John Gardner nói.