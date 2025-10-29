Phú Gia Royal Park Quy Nhơn nhận giải PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025

Dự án Phú Gia Royal Park Quy Nhơn do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Gia làm chủ đầu tư, vừa được vinh danh tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025.

Ông Tony Nguyễn Tuấn Anh - Đại diện cho Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Phú Gia nhận giải thưởng tại Lễ trao giải PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025.

Tại lễ trao giải PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025, Phú Gia Royal Park Quy Nhơn đã được xướng tên ở hạng mục “Best Residential Development (Central Vietnam Province)” – Dự án khu dân cư xuất sắc nhất khu vực miền Trung.

Đây là lần đầu tiên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Gia tham dự giải thưởng Bất động sản PropertyGuru Vietnam Property Awards, và đã được vinh danh ngay trong lần đầu góp mặt.

Sự ghi nhận này của giải thưởng đã khẳng định vị thế của Phú Gia như một trong những nhà phát triển bất động sản uy tín và tiềm lực hàng đầu Việt Nam. PropertyGuru Vietnam Property Awards là giải thưởng bất động sản danh giá hàng đầu Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Giải thưởng được tổ chức nhằm tôn vinh những dự án tiêu biểu về quy hoạch, kiến trúc và phát triển bền vững, mang lại giá trị thực cho cộng đồng và định hình tương lai bất động sản Việt Nam.

Trải qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, Vietnam Property Awards là một phần của chuỗi giải thưởng bất động sản châu Á PropertyGuru, đã khẳng định uy tín và sức ảnh hưởng tại hơn 10 thị trường trọng điểm trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Tony Nguyễn Tuấn Anh nói chuyện, trao đổi với các vị khách nước ngoài.

Ông Tony Nguyễn Tuấn Anh - Đại diện cho Công ty, chia sẻ: “Giải thưởng là sự ghi nhận cho tâm huyết và định hướng của Phú Gia trong việc kiến tạo không gian sống đáng mơ ước – nơi cộng đồng cư dân tận hưởng chất lượng sống vượt trội và giá trị đầu tư lâu dài. Trong thời gian tới, Phú Gia sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển các dự án xanh – bền vững, khẳng định vị thế doanh nghiệp tiên phong kiến tạo chuẩn mực sống mới tại miền Trung”.

Với quy mô 283 căn boutique shophouse, nhà liền kề cùng hai trung tâm thương mại, một trường học liên cấp cùng tổ hợp tiện ích - thể thao đa dạng theo tiêu chuẩn quốc tế, Phú Gia Royal Park Quy Nhơn đáp ứng toàn diện các nhu cầu an cư – kinh doanh – giáo dục – giải trí của cư dân đô thị mới. Dự án hướng tới kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, nơi mỗi công trình trở thành biểu tượng của phong cách sống thịnh vượng và gắn kết.

Không những sở hữu quy hoạch đồng bộ và tiện ích toàn diện, Phú Gia Royal Park Quy Nhơn còn ghi dấu ấn với vị trí chiến lược trên Đại lộ Tây Sơn – trục giao thương sầm uất bậc nhất của thành phố. Từ đây, cư dân dễ dàng kết nối tới trung tâm đô thị, vịnh biển thơ mộng và các tuyến giao thông huyết mạch liên vùng, mở ra mạng lưới liên kết linh hoạt và thuận tiện.

Một số hình ảnh tại lễ trao giải PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025.

Lợi thế vị trí không chỉ nâng tầm giá trị sinh hoạt và kinh doanh cho cộng đồng cư dân, mà còn góp phần thúc đẩy tiềm năng tăng trưởng bền vững của khu vực, giữa bối cảnh Quy Nhơn đang từng bước khẳng định vai trò trung tâm kinh tế – du lịch năng động hàng đầu khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Thành tựu này không chỉ khẳng định uy tín và năng lực phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Gia, mà còn là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn chiến lược trong việc kiến tạo những không gian sống chuẩn mực, hiện đại và bền vững giữa lòng đô thị biển Quy Nhơn đang vươn mình mạnh mẽ.

Thành công này đồng thời trở thành bệ phóng để doanh nghiệp vươn tầm quốc tế, tiếp tục theo đuổi sứ mệnh kiến tạo không gian sống bền vững, thịnh vượng và mang giá trị lâu dài cho cộng đồng trong kỷ nguyên mới.

Phối cảnh Dự án Phú Gia Royal Park Quy Nhơn.