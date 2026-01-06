Địa thế độc nhất vô nhị của Vinhomes Green Paradise trong 'cuộc đua' ESG toàn cầu

Thế giới đang không ngừng phát triển thêm các đô thị ESG nhưng cực hiếm địa thế có thể tạo nên một siêu đô thị vượt chuẩn ESG như “kỳ quan đô thị” Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM).

ESG - Hệ quy chiếu mới của các đô thị đáng sống nhất hành tinh

Trong hơn một thập kỷ trở lại đây, ESG không còn là khái niệm mang tính định hướng mà đã trở thành “chuẩn mực vàng” của phát triển bền vững. Thực tế chứng minh, các đô thị sớm áp dụng ESG đều vươn lên vị thế biểu tượng, với mẫu số chung là chất lượng sống vượt trội, giá trị bất động sản tăng trưởng bền bỉ và khả năng thu hút dòng vốn đầu tư mạnh mẽ.

Singapore là minh chứng tiêu biểu của châu Á. Thông qua chiến lược Smart Nation kết hợp kế hoạch Green Plan 2030, quốc đảo này xây dựng một mô hình đô thị ESG toàn diện. Theo đó, quy hoạch, hạ tầng, giao thông và quản trị đô thị cùng vận hành trong một hệ sinh thái bền vững thống nhất. Thành quả là mặt bằng giá bất động sản Singapore vào top cao nhất Đông Nam Á, song hành với vị thế thường trực trong nhóm “địa chỉ đỏ” đối với dòng vốn quốc tế.

Ở Trung Đông, Dubai cũng đang chứng kiến một bước chuyển lớn. Sau thời kỳ bùng nổ các đô thị nhân tạo như Palm Jumeirah, chiến lược phát triển mới tập trung vào Net Zero City, năng lượng tái tạo và đô thị phát thải thấp nhằm đón dòng vốn xanh toàn cầu.

Đô thị ESG tại Dubai tạo lực hút với dòng vốn xanh toàn cầu

Tương tự, tại châu Âu, Costa Smeralda, Copenhagen, Amsterdam hay Stockholm đều cho thấy: ESG không chỉ là câu chuyện môi trường, mà còn là động lực đổi mới kinh tế. Những đô thị carbon thấp này đã trở thành trung tâm sáng tạo, công nghệ và tài chính bền vững, với giá bất động sản duy trì mức tăng cao và ổn định trong nhiều thập kỷ. Hiện tại, Porto Cervo và Romazzino Bay nằm trong top 5 bất động sản ven biển đắt đỏ nhất châu Âu với mức giá trên 25.000 Euro/m².

Trong bối cảnh ESG trở thành hệ quy chiếu mới, lợi thế cạnh tranh thuộc về những đô thị có khả năng vượt lên trên chuẩn mực đó để tạo ra khác biệt không thể sao chép. Trong “cuộc đua” đó, siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise của Việt Nam đang vượt lên nhờ địa thế độc nhất vô nhị.

Vinhomes Green Paradise - Biểu tượng đô thị biển xanh hàng đầu thế giới

Vinhomes Green Paradise tọa lạc tại Cần Giờ, nơi hội tụ đồng thời đại dương và rừng ngập mặn được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Đây là một cấu trúc địa lý gần như không thể tái tạo ở bất kỳ đâu, kể cả khi có trong tay nguồn lực tài chính khổng lồ. Đặc biệt, trong bối cảnh quỹ đất ven biển gắn với hệ sinh thái nguyên bản ngày càng khan hiếm trên toàn cầu, lợi thế này tự thân đã là một dạng “tài sản chiến lược”.

Asia News Network (ANN) đánh giá, địa thế độc đáo đã đưa Vinhomes Green Paradise trở thành “dự án bất động sản chỉ có một lần trong một thế kỷ”.

“Đây là tài sản khan hiếm bậc nhất, không thể sao chép, không thể tái cấu trúc, và không thể tái lập ở bất kỳ địa điểm nào khác trên thế giới”, ANN nhận định.

Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ vừa là lá phổi xanh, vừa là cỗ máy điều hòa khí hậu khổng lồ cho Vinhomes Green Paradise

Không gian sống tại Vinhomes Green Paradise là sự giao thoa hiếm có giữa biển xanh, rừng ngập mặn và hệ thống công viên, mặt nước quy mô lớn. Cảnh quan này không chỉ mang tính thẩm mỹ hay nghỉ dưỡng, mà còn đóng vai trò như một hạ tầng sinh thái giúp điều hòa khí hậu, bảo vệ bờ biển và nâng cao chất lượng sống.

Theo các nghiên cứu quốc tế, rừng ngập mặn có khả năng lưu trữ carbon cao gấp 4-10 lần so với rừng trên cạn. Nhờ đó, khí hậu tại Vinhomes Green Paradise luôn duy trì trạng thái trong lành và ôn hoà hiếm có. Nền nhiệt tại đây luôn thấp hơn 2-3 độ C so với khu trung tâm TP.HCM.

Siêu đô thị ESG++ đầu tiên của Việt Nam không cần “chống chọi” với khí hậu khắc nghiệt bằng công nghệ, mà tận dụng chính thiên nhiên nguyên bản để tạo ra môi trường sống dễ chịu. Trong khi tại Palm Pumeira (Dubai), dù nằm trên biển Ba Tư và sở hữu những công nghệ vận hành thông minh bậc nhất thế giới, nhiệt độ vẫn thường xuyên vượt 40°C, khiến mọi sinh hoạt ngoài trời gặp trở ngại.

Vinhomes Green Paradise tựa lưng khu dự trữ sinh quyển thế giới 75.000ha

Giá trị bền vững trăm năm của Vinhomes Green Paradise còn được củng cố bởi quy hoạch xanh khi dự án sử dụng 100% năng lượng tái tạo cung cấp bởi điện gió ngoài khơi và hệ thống pin lưu trữ năng lượng; 100% phương tiện nội khu không phát thải; quản lý đô thị thông minh, xử lý rác thải công nghệ cao, tái chế và tuần hoàn nước…

Vinhomes Green Paradise trở thành biểu tượng đô thị ESG hàng đầu thế giới còn nhờ sở hữu một hệ sinh thái tiện ích quy mô quốc tế. Trong đó, VinWonders rộng khoảng 122ha, quy tụ khoảng 200 trò chơi - lớn nhất trong các công viên giải trí toàn cầu, công viên nước hybrid, safari, khu trải nghiệm “mùa đông Bắc cực” với núi tuyết nhân tạo cao khoảng 68m tạo nên những trải nghiệm “hiếm có khó tìm” ở một đô thị nhiệt đới.

Cùng với đó, bộ đôi sân golf 18 hố khoảng 155ha sắp xếp xen kẽ giữa biển hồ và mảng xanh, Nhà hát Sóng Xanh hơn 5.000 chỗ ngồi dành cho những sự kiện nghệ thuật đỉnh cao, và các khu villa cao cấp hướng biển khiến mỗi ngày sống đều như một kỳ nghỉ dưỡng bất tận.

Vinhomes Green Paradise đưa những “kỳ quan tiện ích” độc đáo lần đầu hiện diện tại một đô thị sống

Trong bối cảnh nhiều chính phủ đã đưa ESG vào quy hoạch đô thị để đạt mục tiêu Net Zero, 90% quỹ lớn đã tích hợp ESG vào chiến lược, hệ thống ngân hàng ưu tiên dự án ESG với lãi suất thấp hơn, Vinhomes Green Paradise với mô hình ESG++ hiếm có sở hữu khả năng hút dòng vốn xanh vượt trội, tăng trưởng giá trị bền vững và duy trì sức chống chịu dài hạn trước những biến động của khí hậu, tài chính và kinh tế, xã hội. Đây là những nền tảng đưa Vinhomes Green Paradise trở thành đô thị biển xanh số 1 châu Á và hàng đầu thế giới.