Ngân sách 650 triệu cho căn hộ minimalist 135m2

TPO - Với chi phí 650 triệu đồng cải tạo và nội thất công năng 1 phòng khách bếp ăn, 1 phòng ngủ con và 1 phòng ngủ khách, 2 wc chung, 1 phòng làm việc riêng tư, căn hộ mang một gam màu trung tính nhẹ nhàng với tông xám làm chủ đạo.

Sở hữu diện tích 135m², căn hộ ban đầu được chia tách không gian bằng các vách ngăn giữa phòng khách và bếp. Cách tổ chức này khiến không gian bị chia cắt, hạn chế ánh sáng tự nhiên và tạo cảm giác chật hẹp, bí bách hơn so với diện tích thực tế. Bài toán mà chủ nhà đặt ra cho KTS là: “Làm sao để mở rộng tối đa không gian, mang lại cảm giác hiện đại tiện nghi nhưng vẫn giữ được sự ấm cúng trong sinh hoạt gia đình?”

Giải pháp thiết kế mở rộng không gian bằng sự kết nối: KTS đã lựa chọn phá bỏ hai vách ngăn giữa phòng khách và bếp, biến hai khu vực vốn tách biệt thành một không gian chung liền mạch. Nhờ đó, luồng ánh sáng và thông gió tự nhiên được khai thác tối đa, giúp không gian trở nên sáng sủa, thông thoáng và rộng rãi hơn đáng kể. Đồng thời, việc di chuyển giữa các khu vực cũng trở nên thuận tiện, mạch lạc.

Không gian bếp - bàn ăn - phòng khách được bố trí kế tiếp nhau, tạo nên một trường nhìn mở, giúp các thành viên dễ dàng kết nối và tương tác. Tuy nhiên, thay vì hòa lẫn hoàn toàn, đồ nội thất được sử dụng như “ranh giới mềm” để phân định chức năng từng khu vực, vừa tinh tế vừa hiệu quả.

Bếp được ngăn cách với sofa bằng vách kính cong mềm mại, tránh nước bắn ra ngoài. Vách cao vừa phải để không che tầm mắt của người nấu nướng khi xem tivi, tương tác cùng các thành viên trong phòng khách.

Phòng ngủ master dành cho bố mẹ với hệ tủ kính sang trọng, nội thất lựa chọn kỹ lưỡng, điểm nhấn với chiếc đèn thả đá ấn tượng.

Phòng ngủ dành cho hai bé gái được thiết kế như một “thế giới nhỏ” đầy ấm áp và sáng tạo. Giường đôi được bố trí liền kề, kết hợp cùng vách ngăn tạo hình độc đáo, vừa giúp phân tách nhẹ nhàng không gian riêng của từng bé, vừa giữ được sự gắn kết để hai chị em có thể trò chuyện và vui đùa cùng nhau. Bàn học được sắp xếp khoa học, gần cửa sổ để tận dụng ánh sáng tự nhiên. Hệ tủ lớn với nhiều ngăn tiện dụng giúp tối ưu lưu trữ quần áo, đồ chơi và sách vở cho cả hai bé.