Huế:

Các khu đất ‘vàng’ lấy ý kiến dân về phương án giá có gì đặc biệt?

Ngọc Văn
TPO - Dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại những khu đất “vàng” trên các tuyến đường Trần Cao Vân và Nguyễn Tri Phương (phường Thuận Hóa) cần lấy ý kiến nhân dân về phương án giá thuộc vị trí trung tâm, tiếp giáp nhiều trục đường lớn, gần Vincom Plaza và chỉ cách UBND TP Huế khoảng 1km.

Ngày 7/9, thông tin từ UBND TP Huế cho biết, vừa công bố dự thảo phương án giá đất để đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại những khu đất “vàng” trên các tuyến đường Trần Cao Vân và Nguyễn Tri Phương (phường Thuận Hóa).

Đây là các khu đất nằm ở vị trí trung tâm thành phố, tiếp giáp nhiều trục đường lớn, gần Vincom Plaza và chỉ cách trụ sở UBND thành phố khoảng 1km.

Các khu đất này từng là trụ sở Công an TP Huế, đang trong giai đoạn chuẩn bị các điều kiện, thủ tục để đưa ra đấu giá, với tổng diện tích hơn 17.200m2. Trong đó, khoảng 13.344m2 được quy hoạch cho nhà ở thương mại (chung cư hỗn hợp và nhà liền kề). Phần còn lại có diện tích gần 3.869m2 dành cho hạ tầng kỹ thuật, giao thông và cây xanh, sau khi hoàn thành sẽ bàn giao nhà nước quản lý.

dat-vang-ven-song-huong-hue.jpg
Một khu đất "vàng"﻿ ven sông Hương, TP Huế, thuộc khu vực thu hút đầu các dự án du lịch, dịch vụ.

Theo phương án tính giá bằng phương pháp thặng dư, giá trị quyền sử dụng đất phần đất ở được giao, với diện tích 13.344,18m2, được xác định hơn 456 tỷ đồng, tương ứng 34,17 triệu đồng/m2. Việc định giá tuân thủ Luật Đất đai 2024 và các quy định liên quan.

Dự án hình thành khu nhà ở hiện đại, đồng bộ trong tương lai được kỳ vọng góp phần chỉnh trang đô thị, tăng nguồn thu ngân sách và đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng nhà ở của TP Huế.

Để đảm bảo minh bạch, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế công bố toàn văn dự thảo, kêu gọi các cơ quan, tổ chức, chuyên gia và người dân tham gia đóng góp ý kiến.

Những ý kiến này sẽ là căn cứ quan trọng để hoàn thiện phương án trình UBND TP Huế phê duyệt trước khi tổ chức đấu giá. Thời gian lấy ý kiến kéo dài đến hết ngày 26/9 tới.

Ngọc Văn
#UBND TP Huế #lấy ý kiến #phương án giá #đấu giá #quyền sử dụng đất #trụ sở #đất vàng #phường Thuận Hóa #đường Trần Cao Vân

