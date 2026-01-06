Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Khu đô thị 59.000 tỷ đồng

Khu đô thị Đại học Quốc tế ở TPHCM 59.000 tỷ đồng sẽ có những gì?

Duy Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế ở TPHCM sẽ xây dựng 552 căn biệt thự cao tối đa 4 tầng, 2.491 căn nhà ở liền kề tối đa 5 tầng, 815 căn nhà ở tái định cư cao tối đa 5 tầng. Ngoài ra, dự án còn có các công trình chung cư cao 12-22 tầng và nhà ở xã hội cao 3-10 tầng.

Công ty CP Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam vừa có báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế.

Theo đó, Berjaya Việt Nam cho biết đến tháng 6/2026 sẽ hoàn thành các thủ tục pháp lý. Giai đoạn tháng 7/2026 - tháng 12/2034 thi công xây dựng các hạng mục. Từ tháng 1/2035 vận hành chính thức.

Dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế có diện tích gần 880 ha nằm tại xã Xuân Thới Sơn, TPHCM. Dự án tiếp giáp kênh An Hạ, kênh Xáng, kênh ranh Tây Ninh và kênh 8. Tổng vốn đầu tư cho khu đô thị này khoảng 59.000 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, dự án có quy mô dân số 135.000 người, trong đó gồm khoảng 60.000 sinh viên. Dự án Khu đô thị Đại học Quốc sẽ xây dựng 552 căn biệt thự cao tối đa 4 tầng, 2.491 căn nhà ở liền kề tối đa 5 tầng, 815 căn nhà ở tái định cư cao tối đa 5 tầng.

5.jpg
Dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế có diện tích gần 880 ha nằm tại xã Xuân Thới Sơn, TPHCM.

Ngoài ra, Khu đô thị Đại học Quốc tế sẽ có các công trình chung cư cao 12-22 tầng và nhà ở xã hội cao 3-10 tầng. Bên cạnh đó là hàng loạt công trình giáo dục đào tạo, cơ sở y tế, văn hóa, chợ, trung tâm thương mại...

Theo định hướng, Khu đô thị Đại học Quốc tế sẽ phát triển thành khu đô thị đại học hiện đại, khai thác hiệu quả điều kiện tự nhiên, gắn với mục tiêu phát triển bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu. Khu đô thị được xác định là trung tâm nghiên cứu, đào tạo, hạt nhân của cụm giáo dục phía Bắc TPHCM, góp phần giảm tải cho khu vực trung tâm, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và tạo việc làm cho khu vực lân cận.

Năm 2012, TPHCM đã phê duyệt quy hoạch 1/2000 Khu đô thị Đại học Quốc tế. Đến đầu năm 2025, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư với diện tích khoảng 880 ha.

Công ty CP Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam được thành lập vào năm 2008, hiện có trụ sở tại Vincom Center Đồng Khởi, TPHCM. Tại thời điểm tháng 2/2019, Berjaya Việt Nam có vốn điều lệ 12.000 tỷ đồng, chủ sở hữu là Berjaya Leisure (Cayman) Ltd.

Đến tháng 2/2018, Tập đoàn Berjaya đã chuyển nhượng 97,7% phần vốn góp tại Berjaya Việt Nam cho một doanh nghiệp Việt Nam với tổng giá trị gần 11.750 tỷ đồng. Thông qua đó, chuyển nhượng gần như toàn bộ dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế.

Duy Quang
#Khu đô thị 59.000 tỷ đồng #khu đô thị #dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế #Khu đô thị Đại học Quốc tế #biệt thự #nhà ở liền kề #nhà ở tái định cư #công trình chung cư #nhà ở xã hội

Xem thêm

Cùng chuyên mục