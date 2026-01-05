Four Points by Sheraton ra mắt tại trung tâm Nha Trang

Sở hữu vị trí đắc địa ngay trung tâm thành phố, Four Points by Sheraton Nha Trang được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho ngành du lịch địa phương phát triển bền vững, thu hút du khách trong nước và quốc tế trong thời gian tới.

Ngày 29/12/2025, thương hiệu khách sạn Four Points by Sheraton thuộc tập đoàn Marriott Bonvoy chính thức khai trương Four Points by Sheraton Nha Trang, góp phần bổ sung thêm lựa chọn lưu trú chất lượng cao tại trung tâm thành phố biển Nha Trang.

Sở hữu vị trí đắc địa ngay trung tâm thành phố, Four Points by Sheraton Nha Trang cách đường Trần Phú và bãi biển chính Trần Phú chỉ 3 đến 5 phút đi bộ, đồng thời nằm gần các điểm du lịch nổi tiếng như Nhà thờ Núi, Chùa Long Sơn hay chợ Đầm. Từ khách sạn, du khách sẽ mất khoảng 50 phút đi xe để di chuyển đến Sân bay Quốc tế Cam Ranh.

Ông Duke Nam, Phó Chủ tịch khu vực Hàn Quốc, Việt Nam và Philippines của Marriott International cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự khi đưa Four Points by Sheraton đến với Nha Trang, một trong những điểm đến năng động của Việt Nam. Tại đây, chúng tôi tập trung vào những giá trị cốt lõi cùng những tiện ích mà du khách thực sự cần. Là khách sạn thứ tư mang thương hiệu Four Points by Sheraton tại Việt Nam sau Đà Nẵng, Lạng Sơn và Hà Giang, Four Points by Sheraton Nha Trang chào đón du khách đến trải nghiệm và kết nối, đồng thời góp phần vào sự phát triển của thành phố Nha Trang như một điểm đến du lịch toàn diện”.

Với phong cách kiến trúc đương đại, khách sạn sở hữu 225 phòng và suite, nơi từng món nội thất được chọn lựa kỹ lưỡng để mang đến không gian vừa tiện nghi vừa giàu tính thẩm mỹ. Mỗi phòng được thiết kế với khu làm việc gọn gàng, cùng các phòng thông nhau linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của khách công tác lẫn gia đình và nhóm khách nhỏ.

Không gian ẩm thực tại Four Points by Sheraton Nha Trang hướng đến tinh thần thoải mái và năng động, phù hợp với phong cách của đa dạng thực khách. The Mesh là nhà hàng phục vụ cả ngày với không gian mở vô cùng hiện đại, kết hợp hài hòa với những chi tiết thiết kế mang đến cảm giác gần gũi và quen thuộc. Tại đây, thực khách có thể thưởng thức ẩm thực Việt Nam và quốc tế, đặc biệt là các món đặc sản địa phương như cá chim nướng lá chuối, nem nướng Nha Trang, hay bún cá thu chả mực. Ngoài việc phục vụ ẩm thực cả ngày, The Mesh còn mang đến một không gian thư giãn, nơi thực khách có thể gặp gỡ bạn bè, người thân hoặc đồng nghiệp, đồng thời nhâm nhi các dòng bia thủ công như bia Lager dùng cùng cua lột chiên giòn sốt me, hay bia đen kết hợp với hải sản nướng.

Bên cạnh đó, Riley’s Bar mang đến một không gian dễ chịu để thưởng thức các loại cocktail mát lạnh, cùng các dòng bia thủ công địa phương thuộc chương trình Best Brews® đặc trưng của Four Points by Sheraton.

Ông Nguyễn Ngọc Tiến, Tổng Quản lý Four Points by Sheraton Nha Trang cho biết, với vị trí trung tâm đắc địa cùng đầy đủ mọi tiện nghi, Four Points by Sheraton Nha Trang hướng đến nhóm du khách ưu tiên sự thoải mái và những kết nối chân thực khi lưu trú.