Thị trường Hạ Long sôi động cuối năm, Landmark 35 nổi bật giữa 'rừng' dự án

Những tháng cuối năm, Hạ Long bước vào nhịp chuyển mình sôi động khi thị trường bất động sản đồng loạt “thức giấc”, tạo nguồn cung đa dạng cho người mua. Tuy nhiên, giữa “rừng” dự án ra hàng, không phải cái tên nào cũng đủ sức tạo dấu ấn rõ nét với người mua và giới đầu tư.

Thị trường bước vào giai đoạn chọn lọc

Giữa bối cảnh quỹ đất trung tâm Hòn Gai ngày một thu hẹp, thị trường bất động sản đang chứng kiến sự thay đổi rõ nét trong cách lựa chọn của người mua. Không còn chạy theo tâm lý “mua để có”, khách hàng ngày nay ưu tiên những dự án gắn liền với nhịp sống đô thị hiện hữu – nơi việc an cư đi kèm sự thuận tiện, ổn định và giá trị sử dụng lâu dài.

Chính sự dịch chuyển này khiến các dự án tọa lạc tại lõi đô thị Hòn Gai trở nên nổi bật. Dù không ra hàng ồ ạt, những dự án sở hữu vị trí trung tâm vẫn thu hút sự quan tâm lớn nhờ tính khan hiếm và khả năng đáp ứng trọn vẹn nhu cầu ở thực. Đây cũng là nhóm sản phẩm được thị trường đánh giá cao trong giai đoạn chọn lọc hiện nay.

Vị trí thuận tiện của dự án Landmark 35 (Nguồn: CĐT)

Dự án nổi bật trong giai đoạn thị trường “lọc khách”

Nổi bật trong bức tranh chung của thị trường là Landmark 35 – dự án căn hộ tọa lạc trên trục Trần Hưng Đạo - trái tim giao thương và sinh hoạt của Hạ Long. Giữa thời điểm nhiều dự án mở bán ở khu vực xa trung tâm, Landmark 35 được xem là nguồn cung hiếm hoi còn lại tại lõi đô thị Hạ Long.

Khi thị trường bước vào giai đoạn chọn lọc, những dự án sở hữu giá trị cốt lõi và khả năng đáp ứng nhu cầu dài hạn của người mua được dự báo sẽ giữ được sức hút ổn định. Landmark 35 trong bối cảnh đó, đang cho thấy vị thế riêng giữa “rừng” dự án ra hàng tại Hạ Long những tháng cuối năm.

Landmark 35- Dấu ấn không gian sống cao cấp giữa trung tâm Quảng Ninh (Nguồn: CĐT)

Landmark 35 và lợi thế khác biệt giữa trung tâm Hòn Gai

Lợi thế lớn nhất của dự án nằm ở khả năng kết nối nhanh chóng tới các tiện ích hiện hữu: chợ trung tâm, trường học, Vincom, công viên ven biển và các cơ quan hành chính. Với nhiều người mua, đặc biệt là nhóm khách hàng ở thực, đây là yếu tố then chốt khi lựa chọn nơi an cư lâu dài.

Song hành cùng đó là hệ thống tiện ích “luxury” độc bản, hướng đến việc nâng tầm trải nghiệm sống mỗi ngày – từ những khoảng không gian thư giãn, sinh hoạt chung đến các tiện ích phục vụ sức khỏe và kết nối cộng đồng. Tất cả hòa quyện để Landmark 35 trở thành nơi an cư lý tưởng, đáp ứng trọn vẹn khát khao về một cuộc sống sang trọng thực thụ tại trung tâm Hạ Long.