Thera Healthcare Centre: Giải pháp dài hạn cho nhu cầu chăm sóc người cao tuổi

Quá trình đô thị hóa và mô hình gia đình hiện đại đang làm thay đổi nhu cầu an dưỡng tại Việt Nam. Người cao tuổi ngày càng chủ động lựa chọn không gian sống độc lập, được chăm sóc sức khỏe bài bản, phù hợp thể trạng, thay vì phụ thuộc vào con cháu. Sự xuất hiện của Thera Healthcare Centre do Onsen Fuji phát triển tại Tokyu Retreat được xem là minh chứng rõ nét cho xu hướng này.

Từ khoáng nóng nghỉ dưỡng đến hệ sinh thái hỗ trợ chăm sóc sức khỏe

Tokyu Retreat được phát triển trên nền tảng hệ sinh thái khoáng nóng Thanh Thủy - nơi tổ hợp Ohayo Onsen & Spa đã vận hành ổn định, thu hút hàng chục nghìn lượt khách mỗi tháng. Việc kế thừa một hệ sinh thái đang khai thác thực tế giúp dự án không chỉ dừng ở quy hoạch, mà được đặt trong dòng chảy sử dụng thật của thị trường.

Trên quỹ đất khoảng 12,3 ha, Tokyu Retreat được quy hoạch thành tổ hợp trị liệu - an dưỡng - cư trú khép kín với gần 1.100 sản phẩm. Trọng tâm là tòa tháp cao 26 tầng, cung cấp 925 căn hộ. Trong đó, các tầng 5A, 5B, 5C và 5D được bố trí cho Thera Healthcare Centre - khu chăm sóc và điều dưỡng chuyên sâu. Phía trên là khu Thera Home, gồm các căn hộ trị liệu có chăm sóc y tế 24/7, hướng tới nhu cầu an dưỡng và sinh sống dài hạn.

Theo chủ đầu tư, Thera Healthcare Centre được định vị là mô hình viện dưỡng lão cao cấp tích hợp trong tổ hợp khoáng nóng - cách tiếp cận còn khá mới tại Việt Nam. Thay vì tách biệt nơi ở và nơi điều trị, trung tâm này được tích hợp trực tiếp vào tòa tháp căn hộ, cho phép cư dân vừa sinh sống, vừa được chăm sóc sức khỏe trong cùng một hệ sinh thái.

Các tầng 5A, 5B, 5C và 5D của Thera Healthcare Centre được tích hợp trong tòa tháp 26 tầng thuộc dự án Tokyu Retreat.

Điểm khác biệt nằm ở cách tổ chức không gian và dịch vụ. Các chức năng điều dưỡng, hỗ trợ phục hồi, sinh hoạt cộng đồng được thiết kế liền mạch, hạn chế tối đa sự gián đoạn trong đời sống người cao tuổi. Cư dân có thể lựa chọn nhiều cấp độ chăm sóc, từ hỗ trợ sinh hoạt cơ bản đến hỗ trợ chăm sóc y tế chuyên sâu, theo dõi sức khỏe liên tục và hỗ trợ phục hồi chức năng.

Thera Healthcare Centre hợp tác chuyên môn với Azurit Hansa - đơn vị có kinh nghiệm vận hành các trung tâm chăm sóc người cao tuổi của Đức tại châu Âu. Sự hợp tác này nhằm chuẩn hóa quy trình điều dưỡng, tiêu chuẩn chăm sóc và bảo đảm khả năng vận hành bền vững trong dài hạn, yếu tố then chốt đối với bất động sản chăm sóc sức khỏe.

Hệ dịch vụ tại trung tâm được thiết kế theo mô hình khép kín, bao gồm tư vấn sức khỏe và dinh dưỡng, vật lý trị liệu - phục hồi chức năng, massage trị liệu, khoáng nóng phục hồi, không gian thiền, yoga và sinh hoạt cộng đồng. Đáng chú ý, các gói chăm sóc 1:1 ban ngày và ban đêm cho phép cá nhân hóa lộ trình chăm sóc theo từng giai đoạn sức khỏe, giúp gia đình yên tâm khi người thân cần được theo dõi sát sao.

Bối cảnh già hóa và “khẩu vị” đầu tư mới

Trao đổi với PV, PGS.TS Ngô Trí Long - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu giá (Bộ Tài chính), hiện là thành viên Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) - cho rằng, trong nhóm bất động sản chăm sóc sức khỏe, dòng khoáng nóng - trị liệu có những đặc tính kinh tế khác biệt: Gắn với tài nguyên tự nhiên khan hiếm, nhu cầu sử dụng lặp lại theo chu kỳ và khả năng phục vụ nhiều vòng đời sử dụng của một gia đình. Chính điều này tạo ra logic “một tài sản - nhiều công năng”, khác với tư duy đầu tư lướt sóng truyền thống.

Gia đình nhiều thế hệ cùng trải nghiệm ngâm chân khoáng nóng

Ở góc độ thị trường, Savills Việt Nam đánh giá già hóa dân số đang mở ra khoảng trống lớn cho các mô hình nhà ở và chăm sóc chuyên biệt. Theo ông Neil MacGregor - Giám đốc Điều hành Savills Việt Nam, nhu cầu về bất động sản tích hợp chăm sóc sức khỏe sẽ tiếp tục tăng, song chỉ những dự án có chuẩn vận hành rõ ràng, mô hình kinh doanh bền vững và khả năng sử dụng thực mới có thể phát triển dài hạn.

Trong bối cảnh đó, Thera Healthcare Centre được nhìn nhận không chỉ là một sản phẩm bất động sản, mà là một giải pháp chuẩn bị cho tương lai dài hạn của gia đình trung - thượng lưu. Khi chưa sử dụng cho nhu cầu điều dưỡng, tài sản có thể khai thác trong hệ sinh thái trị liệu - nghỉ dưỡng. Khi cha mẹ bước vào giai đoạn cần chăm sóc, công năng điều dưỡng có thể “kích hoạt” ngay, giảm áp lực ra quyết định trong những thời điểm nhạy cảm.

Căn hộ Thera Healthcare Centre không chỉ để ở hay tích lũy, mà để chuẩn bị cho giai đoạn sống cần được chăm sóc nhiều nhất của đời người.

Theo giới đầu tư, giá trị cốt lõi của mô hình này không chỉ nằm ở khả năng tăng giá, mà ở việc giảm rủi ro đời sống và bảo vệ chất lượng sống trong dài hạn. Việc Onsen Fuji ra mắt Thera Healthcare Centre vì vậy được xem là bước đi chuyên sâu hơn từ bất động sản nghỉ dưỡng sang bất động sản chăm sóc sức khỏe - nơi “an tâm” trở thành một giá trị đầu tư có thể đo đếm.

Trong một xã hội già hóa nhanh, những mô hình tích hợp trị liệu - an dưỡng - cư trú như Thera Healthcare Centre đang góp phần mở rộng khái niệm bất động sản: Không chỉ để ở hay tích lũy, mà để chuẩn bị cho giai đoạn sống cần được chăm sóc nhiều nhất của đời người.