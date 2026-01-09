Hơn 2.000 dự án bất động sản đang chờ tháo gỡ

TPO - Cả nước đang có tổng số 2.991 dự án gặp vướng mắc cần tháo gỡ với tổng quy mô hơn 153.433 ha, tổng mức đầu tư lên tới 2,4 triệu tỷ đồng. Hiện mới gỡ vướng được 926 dự án với tổng quy mô hơn 52.021 ha, còn lại 2.065 dự án đang chờ tháo gỡ.

2.065 dự án vướng mắc

Phát biểu tại diễn đàn “Triển vọng thị trường bất động sản năm 2026 - Động lực cho chu kỳ tăng trưởng mới”, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, thị trường bất động sản Việt Nam đang đứng trước cơ hội chuyển sang giai đoạn phát triển ổn định và bền vững hơn, dựa trên nền tảng hoàn thiện thể chế và tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý.

Theo ông Sinh, thời gian qua, nhiều chính sách pháp luật mới đã tác động mạnh mẽ đến thị trường bất động sản, đặc biệt là lĩnh vực nhà ở. Các quy định về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản và đầu tư xây dựng được ban hành, sửa đổi theo hướng đồng bộ, thống nhất và liên thông, từng bước khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong quá trình thực thi.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại diễn đàn.

Gần đây, Chính phủ cũng ban hành Nghị quyết 66.11/2026/NQ-CP nhằm xử lý vướng mắc trong đấu giá quyền sử dụng đất, góp phần tăng tính minh bạch và kỷ cương thị trường. Nhờ các giải pháp đồng bộ, nguồn cung bất động sản đã có chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, cả nước có tổng số 2.991 dự án gặp vướng mắc kéo dài cần tháo gỡ với tổng quy mô hơn 153.433 ha, tổng mức đầu tư lên tới 2,4 triệu tỷ đồng. Hiện mới tháo gỡ được 926 dự án với tổng quy mô hơn 52.021 ha. Còn lại 2.065 dự án có khó khăn vướng mắc được các bộ, ngành và địa phương thực hiện phân loại theo từng nhóm vấn đề, thẩm quyền xử lý.

Cụ thể, 248 dự án đề xuất áp dụng Nghị quyết 170/2024/QH15 mở rộng, 409 dự án đề xuất thẩm quyền xử lý của Quốc hội, 208 dự án đề xuất thẩm quyền xử lý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và bộ ngành trung ương, 1.104 dự án được các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đề xuất tự xử lý theo thẩm quyền.

80 dự án đề xuất áp dụng 8 nhóm giải pháp tháo gỡ cho các dự án BT theo dự thảo đề cương giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho một số dự án tồn đọng kèm theo văn bản số 117/CV-BCDD ngày 5/8/2025 của Ban Chỉ đạo 751. Còn lại 16 dự án thuộc kế hoạch thanh tra số 1505/KH-TTCP ngày 22/7/2025 của Thanh tra Chính phủ chưa được rà soát, báo cáo, phân loại và đề xuất giải pháp xử lý.

“Đây là con số rất lớn. Nếu chúng ta tập trung tháo gỡ sẽ tạo nên nguồn lực cực kỳ mạnh mẽ cho phát triển kinh tế”, ông Sinh nhấn mạnh.

Tăng trưởng có chọn lọc

Cả nước hiện có 1.114 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị đang triển khai với khoảng 529.000 căn, 698 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô hơn 657.000 căn - đạt khoảng 62% mục tiêu Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội.

Trong năm 2025, trên cả nước có khoảng 580.437 giao dịch bất động sản thành công. Trong đó, lượng giao dịch chung cư và nhà ở riêng lẻ khoảng 138.744 căn, lượng giao dịch đất nền là 441.693 lô.

Bất động sản năm 2026 gắn liền với một chu kỳ tăng trưởng mới nhưng đây sẽ là chu kỳ tăng trưởng có chọn lọc.

Tuy nhiên, giá nhà ở chung cư, liền kề, biệt thự và đất nền có mức tăng cao hơn cả với mức tăng bình quân khoảng 10 - 15% một năm, cá biệt có giai đoạn tăng đến 30%. Giá các loại hình bất động sản khác như bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng, thương mại, văn phòng, khu công nghiệp đều tăng khoảng 5 - 10% một năm.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng đánh giá, 2025 là năm tạo nền tảng quan trọng để thị trường bất động sản bước sang giai đoạn phát triển ổn định và bền vững hơn trong năm 2026. Tuy nhiên, thị trường bất động sản vẫn dư thừa nguồn cung ở phân khúc cao cấp và phân khúc trung cấp, thiếu sản phẩm giá phù hợp với khả năng chi trả của đa số người dân. Giá bất động sản còn cao so với thu nhập và vượt quá khả năng chi trả của người dân.

“Triển vọng thị trường bất động sản năm 2026 gắn liền với một chu kỳ tăng trưởng mới nhưng đây sẽ là chu kỳ tăng trưởng có chọn lọc, dựa trên nền tảng pháp lý vững chắc, nhu cầu thực của xã hội và sự phát triển bền vững lâu dài”, ông Sinh nói.

Do đó, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách liên quan đến lĩnh vực bất động sản, đảm bảo đồng bộ và hiệu quả theo hướng thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền. Bộ nghiên cứu cơ chế để thúc đẩy phát triển nhà ở thương mại có giá phù hợp và các loại hình nhà ở để cho thuê, cho thuê mua, bảo đảm phù hợp với khả năng chi trả của người dân…