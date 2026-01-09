Đề xuất biến 9 khu 'đất vàng' ở TPHCM thành vườn hoa trong dịp Tết Bính Ngọ

TPO - Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đề xuất dùng 9 khu “đất vàng” đang bỏ trống tại khu vực quận 1 và quận 3 cũ để làm công viên, vườn hoa tạm phục vụ Tết Bính Ngọ năm 2026. Chủ trương này nhằm tạo mỹ quan cho TPHCM, tạo thêm không gian sinh hoạt công cộng của người dân và tránh lãng phí nguồn lực đất vàng.

Ngày 9/1, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết, sở này vừa có văn bản gửi UBND TPHCM về việc rà soát các khu đất đang để trống trên địa bàn các phường Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc để làm công viên, vườn hoa tạm phục vụ Tết Bính Ngọ năm 2026.

Theo đó, qua rà soát, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất 9 khu đất để làm công viên, vườn hoa tạm phục vụ Tết Bính Ngọ. Cụ thể, khu đất tại số 8 Võ Văn Tần phường Xuân Hòa (dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng), khu đất tại số 33 Nguyễn Du và 34 - 36 - 42 Chu Mạnh Trinh phường Sài Gòn.

Khu đất tại số 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng phường Sài Gòn (hiện đang làm nhà hàng) nằm trong danh sách đề xuất làm công viên, vườn hoa tạm phục vụ Tết Bính Ngọ

Khu đất tại số 135 Nguyễn Huệ phường Sài Gòn (dự án Thương xá Tax), khu đất tại số 87 Cống Quỳnh phường Cầu Ông Lãnh, khu đất tại số 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo phường Cầu Ông Lãnh, khu đất tại số 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng phường Sài Gòn.

Khu đất tại số 8 - 12 Lê Duẩn phường Sài Gòn, khu tứ giác Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Trung Trực - Lê Lợi (tòa nhà SJC), khu đất tại số 152 Trần Phú phường Chợ Quán.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết, đề xuất của sở là hiện thực hoá từ chỉ đạo chủ trương của Bí thư Thành uỷ TPHCM và chỉ đạo triển khai ngay của Chủ tịch UBND TPHCM.

Đồng thời, chủ trương này nhằm tạo mỹ quan cho TPHCM, tạo thêm không gian sinh hoạt công cộng của người dân và tránh lãng phí nguồn lực đất vàng. Việc triển khai chủ trương này theo hướng xã hội hoá việc xây dựng các không gian công cộng trên các khu đất để trống này.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, đến khi hoàn thiện hồ sơ pháp lý sẽ tiến hành thực hiện xây dựng theo đúng quy hoạch chung đối với các khu đất này. Hiện nay, TPHCM đang triển khai đầu tiên ở khu đất Nhà thi đấu Phan Đình Phùng.