Thiết kế 'tổ ấm' với tông xanh hiện đại, thanh lịch

TPO - Với dự án nội thất do 3A Signature thực hiện, sắc xanh thanh lịch được thổi hồn xuyên suốt từng không gian, tạo nên một tổng thể hiện đại, sang trọng và đầy cá tính – nơi mỗi góc nhà đều mang lại cảm xúc muốn ở lại thật lâu.

Trong bối cảnh nhịp sống đô thị ngày càng nhanh và chật chội, con người ngày càng khao khát tìm về một không gian sống không chỉ đẹp, mà còn có khả năng “chữa lành”. Dự án nội thất căn hộ/nhà phố do 3A Signature thiết kế chính là câu trả lời cho nhu cầu đó – một không gian hiện đại, sang trọng, nơi sắc xanh được sử dụng như sợi chỉ dẫn dắt cảm xúc, kết nối từng khu vực trong nhà thành một tổng thể hài hòa và giàu cá tính.

Ngay từ phòng khách – trái tim của ngôi nhà – người xem dễ dàng bị cuốn hút bởi bảng màu tinh tế. Tông be và xám nhạt của sofa tạo nền trung tính, làm nổi bật những điểm nhấn xanh lam và xanh lục bảo đậm từ ghế armchair và rèm cửa. Sắc xanh không chỉ đóng vai trò trang trí, mà còn mang lại cảm giác thư thái, cân bằng thị giác, giúp không gian trở nên dịu mắt và dễ chịu ngay khi bước vào.

Sàn gỗ xương cá màu ấm kết hợp cùng thảm lông xù mềm mại giúp trung hòa sự mát mẻ của sắc xanh, tạo nên cảm giác ấm cúng cho phòng khách. Hệ trần giật cấp cùng đèn chùm mang hơi hướng cổ điển pha hiện đại không chỉ làm tăng chiều sâu không gian, mà còn khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế của gia chủ. Mỗi chi tiết đều được cân nhắc để tạo nên một không gian tiếp khách vừa sang trọng, vừa gần gũi.

Không gian bếp – bàn ăn tiếp nối mạch cảm xúc ấy với cách thiết kế mở, tối ưu ánh sáng và sự kết nối. Sắc xanh tiếp tục được sử dụng ở tủ bếp dưới và các mảng tủ đứng cao với tông blue-gray pastel dịu mát, tương phản tinh tế với hệ tủ trên màu trắng. Sự kết hợp này mang lại cảm giác sạch sẽ, hiện đại nhưng không hề lạnh lẽo hay đơn điệu.

Trung tâm của khu bếp là đảo bếp lớn với mặt đá vân mây, vừa đóng vai trò khu vực chuẩn bị, vừa là quầy bar mini tiện lợi cho những buổi trò chuyện nhanh hay bữa sáng gọn nhẹ. Khu vực bàn ăn bên cạnh được thiết kế như một không gian thưởng thức đúng nghĩa: bộ bàn ăn mặt đá lớn, ghế bọc đệm êm ái và chiếc đèn chùm hình học hiện đại phía trên tạo nên bầu không khí ấm cúng, sang trọng – nơi những bữa cơm gia đình trở thành khoảnh khắc đáng nhớ.

Bước vào phòng ngủ, không gian như chậm lại. Sắc xanh dịu mát được sử dụng cho mảng tường đầu giường và rèm cửa, mang đến cảm giác yên bình, thư giãn tuyệt đối. Những chiếc giường đệm bọc da hoặc vải nỉ với đầu giường tufting trần trám tạo nên vẻ sang trọng cổ điển, kết hợp cùng tranh treo tường đối xứng và ánh sáng vàng ấm từ đèn ngủ, hình thành công thức hoàn hảo cho một giấc ngủ sâu và trọn vẹn.

Sàn gỗ màu sáng tiếp tục được sử dụng, kết hợp cùng cửa kính lớn mở ra thiên nhiên, giúp phòng ngủ luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên, xóa đi cảm giác nặng nề của không gian kín. Mỗi buổi sáng thức dậy trong căn phòng ấy, con người như được tiếp thêm năng lượng tích cực cho ngày mới.

Điểm đặc biệt của công trình không nằm ở những chi tiết quá phô trương, mà ở sự đồng điệu trong cảm xúc: từ phòng khách, bếp ăn đến phòng ngủ, sắc xanh được xử lý khéo léo để vừa là điểm nhấn, vừa là yếu tố liên kết toàn bộ không gian. Đó là thứ ngôn ngữ thiết kế không ồn ào, nhưng đủ sâu để người ở cảm nhận được sự tinh tế trong từng bước chân.