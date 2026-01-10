Bán kính sống 'một chạm' tại Vinhomes Green Paradise: Từ trung tâm ra biển, từ biển ra thế giới trong một hành trình

Giữa áp lực đô thị ngày một gia tăng, tìm về thiên nhiên trở thành lựa chọn sống dài hạn của tầng lớp cư dân mới, thay vì nhu cầu “đi trốn” dịp cuối tuần. Trong bối cảnh đó, Vinhomes Green Paradise trở thành lời giải trọn vẹn khi thu hẹp khoảng cách giữa phố thị và biển xanh chỉ trong “một chạm”. “Kỳ quan đô thị” tương lai tại Cần Giờ mở ra phong cách sống mới, nơi những trải nghiệm nghỉ dưỡng và kết nối toàn cầu cùng hội tụ.

“Một chạm” từ trung tâm ra biển

Những “đặc sản” cố hữu của đô thị lớn, như tiếng ồn, khói bụi, ùn tắc, ngập lụt và áp lực kéo dài đang bào mòn chất lượng sống. Mong muốn tìm kiếm một không gian an trú, gần gũi thiên nhiên nhưng vẫn giữ được nhịp kết nối với trung tâm trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Vinhomes Green Paradise hiện thực hóa khát vọng đó bằng nền tảng hạ tầng mang tính bước ngoặt. Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ đã động thổ ngày 19/12/2025, dự kiến vận hành từ quý IV/2028, với tốc độ thiết kế lên tới 350 km/h, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM tới siêu đô thị biển chỉ còn khoảng 13 phút. Song song, cầu Cần Giờ đã ấn định ngày khởi công vào 15/1 tới và dự kiến hoàn thành quý I/2028, thay thế phà Bình Khánh, mở thêm lựa chọn kết nối khi thời gian di chuyển từ trung tâm về Cần Giờ được rút ngắn từ hơn 2 giờ xuống còn 40 - 50 phút.

“Hạ tầng xóa khoảng cách, tạo ra sự thay đổi nhận thức, giảm sự đắn đo cân nhắc khi con người muốn sống trong môi trường xanh, từ đó, góp phần giảm áp lực lớn cho lõi trung tâm TP.HCM khi cư dân đã sẵn sàng dịch chuyển”, PGS.TS. Nguyễn Hồng Thái, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Vận tải Đường sắt Việt Nam, đánh giá.

Tại Vinhomes Green Paradise, biển không còn là điểm đến của những kỳ nghỉ ngắn ngày, mà hiện diện trong nhịp sống thường nhật. Buổi sáng làm việc giữa trung tâm sôi động, buổi chiều chỉ cần một chặng di chuyển nhẹ nhàng để trở về với biển xanh, không tắc đường, không khói bụi, không ồn ào. Một viễn cảnh từng được xem là xa xỉ đang dần trở thành chuẩn sống mới của cư dân TP.HCM.

Ga depot tuyến Bến Thành - Cần Giờ kết nối Vinhomes Green Paradise với trung tâm TP.HCM

Buổi sáng, cư dân được đánh thức bằng tiếng sóng rì rào, làn gió mát lành, bầu không khí tinh khiết nhờ lợi thế đô thị ba mặt giáp Thái Bình Dương. Mỗi biệt thự được đặt trong không gian cảnh quan mở, đón trọn nắng, gió biển và vi khí hậu mát lành, mang lại cảm giác an trú hiếm có giữa một siêu đô thị năng động. Trong khi đó, hệ thống an ninh đa lớp 24/7 bảo đảm sự riêng tư tuyệt đối, để những buổi chiều dạo bộ, yoga hay thưởng thức cocktail hoàng hôn bên bãi biển trở thành nhịp sinh hoạt thường nhật.

Mỗi ngày tại Vinhomes Green Paradise là một cuộc đối thoại cởi mở với thiên nhiên. Hồ nhân tạo Lagoon nước biển tự nhiên quy mô 800 ha, giữ vị trí trái tim của siêu đô thị. Không chỉ điều hòa vi khí hậu, biển hồ còn kiến tạo nhịp sống cân bằng, giàu cảm hứng với các hoạt động như chèo SUP, kayak, dạo bộ thư thái trên bãi cát trắng mịn… Đó là không gian để con người sống chậm lại, kết nối với nhau và tìm thấy điểm tựa tinh thần giữa đô thị hiện đại.

Biệt thự với bãi biển riêng mang đến cuộc sống đẳng cấp và trải nghiệm hiếm có cho cư dân Vinhomes Green Paradise

“Một chạm” từ biển ra thế giới

Vinhomes Green Paradise không chỉ hướng ra biển, mà hướng ra dòng chảy toàn cầu, nơi các chuẩn mực sống quốc tế được tích hợp trọn vẹn trong “một chạm” ngay tại nội khu. Chất sống này được kiến tạo từ sự cộng hưởng giữa mô hình đô thị ESG++, hệ tiện ích all-in-one đẳng cấp quốc tế và hệ sinh thái xanh độc nhất vô nhị của Cần Giờ.

Siêu đô thị được vận hành theo những tiêu chuẩn xanh khắt khe nhất của ESG++: năng lượng tái tạo, giao thông xanh, hạ tầng thông minh và quy hoạch sinh thái khép kín. Đặc biệt, thiên nhiên không phải để khai thác phục vụ cuộc sống con người mà được bảo tồn và phát triển. Trên nền tảng đó, con người trở thành trung tâm của mọi trải nghiệm sống, từ giáo dục, làm việc, chăm sóc sức khỏe đến vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng.

Hệ tiện ích biểu tượng tạo nên dấu ấn khác biệt cho Vinhomes Green Paradise, với biển hồ Lagoon 800 ha lớn nhất thế giới, nhà hát Sóng Xanh quy mô 7 ha lớn nhất Đông Nam Á, bộ đôi sân golf 18 hố đẳng cấp quốc tế… Cùng với rừng ngập mặn Cần Giờ nguyên sơ, siêu đô thị đã trở thành ứng viên chính thức đầu tiên của cuộc bình chọn “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” do New7Wonders khởi xướng.

Vinhomes Green Paradise góp phần hiện thực hóa mục tiêu vươn ra biển lớn của TP.HCM

Trong chiến lược phát triển kinh tế biển quốc gia, Cần Giờ được định vị trở thành cửa ngõ giao thương hàng hải quốc tế và trung tâm logistics, du lịch mới của khu vực phía Nam. Vị thế này không chỉ thay đổi vai trò của Cần Giờ trên bản đồ kinh tế, mà còn tái định hình giá trị của toàn bộ không gian đô thị. Biển, từ một yếu tố cảnh quan, trở thành hạ tầng mềm cho hội nhập, nơi các dòng chảy thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu quốc tế cùng hội tụ.

Nằm ở tâm điểm trục phát triển đó, Vinhomes Green Paradise thụ hưởng trực tiếp hệ thống hạ tầng chiến lược đang dần hoàn thiện: cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, sân bay quốc tế Long Thành, các tuyến kết nối trung tâm và liên vùng. Mạng lưới liên thông đa chiều này đưa siêu đô thị trở thành điểm chạm mới trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Từ nền tảng hệ sinh thái nguyên sơ của biển, rừng Cần Giờ, Vinhomes Green Paradise được kiến tạo như một kỳ quan di sản mới của thế giới - nơi không gian sống, chất sống và dòng chảy toàn cầu giao thoa để hình thành một biểu tượng đô thị bền vững của tương lai.