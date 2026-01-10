TTCP chỉ ra nhiều vi phạm ở dự án Khu đô thị ven sông Tắc

TPO - Thanh tra Chính phủ đ(TTCP) đã phát hiện nhiều sở, ngành ở Khánh Hòa có vi phạm trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, phê duyệt dự án, xác định giá đất dự án Khu đô thị ven Sông Tắc.

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có kết luận thanh tra đối với dự án Khu đô thị ven Sông Tắc, ở thôn Thủy Tú, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cũ. Qua thanh tra, TTCP phát hiện nhiều vi phạm của tỉnh Khánh Hòa và nhiều sở, ngành địa phương trong quá trình triển khai dự án này.

Cụ thể, TTCP phát hiện tỉnh UBND Khánh Hòa (cũ) lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án không thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất là không đúng quy định Luật Đất đai năm 2003 và Thông tư số 03/2009/TT-BKH. Cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần 2 ngày 12/2/2015 điều chỉnh diện tích thực hiện dự án 328.891m² (quy mô dự án trên 20 ha) nhưng không lấy ý kiến Bộ Xây dựng và không có văn bản chấp thuận đầu tư của UBND tỉnh là không đúng quy định Nghị định số 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

Phối cảnh dự án Khu đô thị ven sông Tắc.

TTCP cũng phát hiện tại dự án trên được phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án (tại Quyết định số 305 ngày 26/1/2018) và quyết định chủ trương đầu tư dự án (tại Quyết định số 736 ngày 20/3/2018) của UBND tỉnh Khánh Hòa cũ chưa bố trí đủ quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội (20%) theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và chưa bố trí quỹ đất văn hóa thể thao để phục vụ dân cư theo Văn bản số 152 ngày 24/1/2017 của Bộ Xây dựng. Dự án trên còn thực hiện việc giao đất, cho thuê đất cho hhà đầu tư (với tổng diện tích 166.085m²) không có trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011- 2015) của thành phố Nha Trang cũ là không đúng quy định tại Luật Đất đai năm 2003, Luật Đất đai năm 2013.

Trong khi đó, thời điểm xác định giá đất không phù hợp theo Quyết định số 1053 ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa và quy định tại Luật Đất đai năm 2013. Chưa xác định tiền thuê đất đối với phần diện tích đất thương mại, dịch vụ tăng thêm 247,56 m² để xác định nghĩa vụ tài chính đối với nhà đầu tư. Giao đất ở để xây dựng biệt thự và nhà liền kế có thời hạn sử dụng lâu dài là không đúng quy định tại Luật Đất đai năm 2003, năm 2013 và chủ trương đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 4019 ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Tiến độ thực hiện dự án này rất chậm so với tiến độ được phê duyệt tại Quyết định chủ trương đầu tư số 763 ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa (hoàn thành công trình đưa vào khai thác trước ngày 30/11/2019 - PV). Đến thời điểm thanh tra (tháng 8/2025), dự án mới thực hiện trên diện tích đất đã giao, cho thuê (với tổng diện tích 167.151m²/362.794m²) và phần lớn diện tích còn lại của dự án (diện tích 190m²) đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Dự án Khu đô thị ven sông Tắc đang triển khai dở dang. Ảnh: Kỳ Nam.

Trách nhiệm đối với những tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trên thuộc về UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Khánh Hòa cũ, Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư tài chính Bưu điện (PTFV), các tổ chức, cá nhân theo từng thời kỳ có liên quan và nhà đầu tư.

Từ các vi phạm trên, TTCP kiến nghị đối với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tổ chức, chỉ đạo thực hiện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định đối với các tập thể, cá nhân, tổ chức, đơn vị có liên quan đến các tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trong kết luận thanh tra. Kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức kiểm tra, rà soát quy hoạch xây dựng chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, đảm bảo bố trí đủ quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội (20%) và quỹ đất văn hóa thể thao để phục vụ dân cư.

Ngoài ra, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng phải xác định giá đất đúng thời điểm giao đất, cho thuê đất và xác định tiền thuê đất đối với phần diện tích đất thương mại dịch vụ tăng thêm 247m² để xác định nghĩa vụ tài chính đối với nhà đầu tư, đảm bảo thu đúng, thu đủ, tránh thất thoát ngân sách Nhà nước. Tập trung chỉ đạo hoàn thành việc giải phóng mặt bằng để bàn giao diện tích đất chưa giải phóng mặt bằng cho nhà đầu tư và rà soát năng lực nhà đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư không có khả năng thực hiện phần còn lại của dự án thì có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật về đầu tư.