Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Khánh Hòa “bỏ hoang” đất công nhiều năm

TPO - Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp (DVNN) tỉnh này bỏ hoang 3 cơ sở nhà đất tại xã Nam Ninh Hòa và xã Suối Dầu. Để tránh gây lãng phí tài sản của Nhà nước, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh thu hồi cơ sở nhà, đất trên theo đúng quy định của pháp luật.

Không phù hợp với mục đích sử dụng đất

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa ban hành kết luận thanh tra 3 cơ sở nhà, đất do Trung tâm DVNN tỉnh (trực thuộc Sở Nông nghiệp - Môi trường Khánh Hòa) quản lý, sử dụng gồm: Khu đất Trại nuôi trồng thủy sản Ninh Lộc (ở thôn Tam Ích, xã Nam Ninh Hòa); Khu đất trại thực nghiệm Giống cây trồng Suối Dầu và Khu văn phòng Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao tại thôn Tân Xương 1, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm (nay là xã Suối Dầu).

Trụ sở Trại Thực nghiệm giống cây trồng Suối Dầu.

Cụ thể, Trại nuôi trồng thuỷ sản Ninh Lộc được Trung tâm Khuyến nông (nay là Trung tâm DVNN) tiếp nhận từ Chi cục Thủy sản từ tháng 11/2017. Đến tháng 2/2019, UBND tỉnh có quyết định số 432 điều chuyển cơ sở nhà, đất này từ Chi cục Thuỷ sản sang Trung tâm Khuyến nông để quản lý, sử dụng với tổng diện tích 15.896 m². Qua thanh tra, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa phát hiện, từ năm 2019 - 2024, việc quản lý sử dụng cơ sở nhà, đất trên không đạt mục tiêu đề ra và đến năm 2024 bị bỏ trống hoàn toàn.

Tại công văn ngày 16/10/2025 và biên bản làm việc ngày 24/10/2025, Trung tâm DVNN tỉnh giải trình: “Từ năm 2019 đến ngày 14/4/2024, việc quản lý, sử dụng Trại nuôi trồng thủy sản Ninh Lộc không đạt mục tiêu do nhiều nguyên nhân khách quan như: khó khăn trong việc sản xuất, nuôi trồng thủy sản do khó lấy nguồn nước mặn để nuôi, các đối tượng thủy sản nuôi dễ bị dịch bệnh, không có nguồn vốn để tự tổ chức sản xuất, chỉ nuôi thử nghiệm, nguồn nhân lực thiếu thốn...”.

Qua xem xét, Thanh tra tỉnh nhận thấy việc bỏ trống cơ sở nhà, đất này trong nhiều năm là có nguyên nhân khách quan nhưng Trung tâm đã không kịp thời báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) để xử lý kịp thời. Mặt khác, khu đất trên được quy hoạch là đất trụ sở cơ quan nên không phù hợp với mục đích sử dụng đất đã giao.

Trồng chối cấy mô tại Trại Thực nghiệm giống cây trồng Suối Dầu. Ảnh: V.L.

Còn dự án Trại thực nghiệm Giống cây trồng Suối Dầu đã được Sở Tài chính Khánh Hòa phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành ngày 9/9/2016. Qua thanh tra, Thanh tra tỉnh phát hiện: Từ năm 2019 đến nay, nhiều diện tích đất trồng lúa nước để trống, 3 nhà màng (khoảng 5.000 m²) bị hư hỏng và bỏ trống từ tháng 12/2022 đến nay. Tại công ngày 16/10/2025, Trung tâm giải trình: “Tháng 12/2022, tại trại thực nghiệm Suối Dầu đã bị gió lốc rất mạnh gây thiệt hại lớn cho 3 nhà màng; tháng 4/2023 đơn vị đã có tờ trình xin kinh phí hỗ trợ sửa chữa khắc phục thiệt hại. Tuy nhiên, đơn vị vẫn chưa nhận được hỗ trợ kinh phí để khắc phục thiệt hại”.

Qua xem xét giải trình, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa nhận thấy việc bỏ trống cơ sở nhà, đất này trong nhiều năm là có nguyên nhân khách quan. Nhưng Trung tâm đã không kịp thời báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) để xử lý kịp thời dẫn đến cơ sở nhà, đất trên bị bỏ trống nhiều năm. Mặt khác, khu đất trên được quy hoạch là đất khu dân cư hiện hữu nên không phù hợp với mục đích sử dụng đất đã giao. Để tránh gây lãng phí tài sản của Nhà nước, Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh các thủ tục để thu hồi cơ sở nhà, đất 2 cơ sở trên theo đúng quy định của pháp luật.

Chậm trễ tham mưu thực hiện chỉ đạo của tỉnh

Trong khi đó, Khu văn phòng của Trung tâm Dịch vụ công nghệ cao tại thôn Tân Xương 1 được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất với diện tích 5.870,7m², loại đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp nhà nước. Qua thanh tra cho thấy có tồn tại, thiếu sót sau: Ngày 21/1/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 191 cho phép đơn vị chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm. UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) xác định giá đất, chuyển thông tin cho Cục thuế tỉnh trước ngày 5/2/2020 để ra thông báo về nghĩa vụ tài chính, nhưng đến nay Sở Nông nghiệp và Môi trường vẫn chưa thực hiện.

Trụ sở Trung tâm Dịch vụ công nghệ cao Khánh Hòa.

Tại công văn số 5897 ngày 27/10/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường giải trình: “Theo quy định tại Quyết định số 30 ngày 21/12/2014 và Quyết định số 25 ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh quy định về Bảng giá đất định kỳ 5 năm, giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giá đất của loại đất xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức tự chủ tài chính hoặc sử dụng đất có thời hạn chưa được quy định cụ thể đối với Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao Khánh Hòa (việc xác định giá trị khu đất trên hay dưới 20 tỷ đồng chưa có cơ sở dẫn đến chưa xác định được giá đất cụ thể theo các phương pháp định giá theo quy định của Chính phủ)".

Ngày 23/3/2021, UBND tỉnh Khánh Hòa có công văn số 2277 xác định giá đất quy định tại bảng giá đất đối với đất xây dựng công trình sự nghiệp có thời hạn. Theo đó, các trường hợp thuê đất xây dựng công trình sự nghiệp mà chưa xác định giá đất cụ thể giai đoạn từ 1/7/2014 (thời điểm Luật Đất đai 2013 có hiệu lực) đến trước ngày Quyết định số 4/2020 ngày 18/02/2020 có hiệu lực phải được tổng hợp, rà soát từng trường hợp cho thuê đất có đất xây dựng công trình sự nghiệp và tổ chức xác định giá đất, trình Hội đồng thẩm định giá đất thẩm định tỉnh theo quy định.

Qua xem xét giải trình, Thanh tra tỉnh nhận thấy Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) có chậm trễ trong việc tham mưu thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 2277. Vì vậy, Thanh tra tỉnh đề nghị Sở này nghiêm túc rút kinh nghiệm; đồng thời khẩn trương thực hiện các thủ tục xác định giá đất theo quy định. Trách nhiệm đối với tồn tại, thiếu sót trên thuộc về Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) giai đoạn từ năm 2020 đến nay.